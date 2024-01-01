替代项 - Wobb
Later
later.com
领先的视觉营销平台，可让您规划、安排、发布和衡量 Instagram 和社交媒体帖子的结果。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界领先的合作伙伴自动化解决方案，发现、管理、保护、优化所有合作伙伴渠道，实现真正的指数增长。
LTK
shopltk.com
从您信任的 LTK 影响者那里购买最新的时尚、家居、美容、健身产品。工作服创意、婚礼宾客礼服、旅行着装等等。
PartnerStack
partnerstack.com
合作伙伴关系管理软件可扩展任何计划：联营公司、经销商、营销等。了解 SaaS 公司为何借助 PartnerStack PRM 实现发展。
GRIN
grin.co
GRIN 是电子商务品牌最好的影响者营销软件。我们的人工智能平台包括超过 3200 万影响者套件、活动工作室、报告和分析、支付和产品履行、完整内容媒体库等。
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何帮助公关和营销团队监控新闻和社交媒体的媒体报道并增强品牌管理。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 是一家主题标签分析和社交媒体分析公司，为 Twitter、Instagram 和 Facebook 提供带有主题标签跟踪的实时数据。
BrandChamp
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蓬勃发展的品牌是由大使打造的。与 Shopify、Amazon 和 WooCommerce 集成的一体化品牌大使管理软件。
Emplifi
emplifi.io
优化数字客户旅程。 Emplifi 的客户体验软件和社交媒体管理软件的统一平台缩小了 CX 差距。
Affable.ai
affable.ai
影响者营销平台 Affable 让全球品牌、代理机构和 D2C 电子商务品牌轻松找到影响者、管理活动并衡量投资回报率！经过验证的影响者。 100+ 客户。
Perpetua
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电子商务的增长基础设施。 与数千家使用 Perpetua 零售媒体执行和智能软件的企业一起，在亚马逊、沃尔玛、Instacart 和其他市场上实现盈利规模增长。
HypeAuditor
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一体化解决方案，助力您的影响力营销。 管理影响者营销活动的整个生命周期。
Traackr
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Traackr 是数据驱动的影响者营销的记录系统，营销人员用它来投资正确的策略、简化营销活动和规模化计划。
Skeepers
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领先的影响者营销平台 Octoly 通过大规模连接经过审查的微影响者和消费者，帮助品牌提高知名度、建立信任并促进销售。品牌利用我们精心策划的社区创建社交媒体帖子和电子商务评论，以换取优质产品。
StarNgage
starngage.com
在 StarNgage，我们相信社交分发的视觉内容是广告的未来。现在，这种情况正在 Instagram 上发生，我们希望帮助品牌参与这场冒险并在 Instagram 上获胜。该平台允许品牌衡量他们的 Instagram 营销努力并吸引有影响力的人来创建内容。
GrowthHero
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GrowthHero 是一款功能强大的联属营销、影响者和推荐营销软件，集一体。起价仅需 49 美元下午，GrowthHero 随您扩展！完全灵活的工具助您成功： - 白标合作伙伴门户，完全自定义，无需代码 - 共享可自定义的跟踪 URL 和/或折扣代码 - 通过 Stripe、API、Zapier、Shopify 应用程序、BigCommerce 应用程序集成 - 适合任何业务类型 -市场领先的 API/ Zapier 连接，进一步定制和自动化 - 卓越的价值。不要为 3 个独立的合作伙伴软件平台支付过多费用# 联盟营销软件 - 招募联盟成员。让联属公司通过 Marketplace Listi...
MagicLinks
magiclinks.com
MagicLinks 是一个屡获殊荣的影响者营销平台，并获得 B Corporation 认证，与创作者和世界领先的消费品牌一起推动社交商务。 MagicLinks 的专有技术 Match Intelligence™ 为希望提高社交媒体认知度、参与度和销量的品牌提供战略性创作者匹配。该平台提供可扩展、有数据支持的电子商务解决方案，具有可靠的投资回报率和全渠道报告，同时还为创作者提供了赚取和发展业务的可靠方式。
Tagshop
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Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
Influence.co
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作为创作者所需的一切。 加入第一个为影响者和创作者设计的专业网络。立即创建您的个人资料，以赚钱、互相学习并通过社区结识新朋友。
Taggbox
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#1 用户生成内容平台，用于跨不同营销接触点创建和发布 UGC 活动。完美的 UGC 平台，可成功提高品牌信任度、知名度、用户参与度和销量。
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fohr.co
Fohr 是顶级影响者营销公司之一，致力于将合适的影响者和品牌大使与顶级品牌联系起来。请立即访问我们的网站。
#paid
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付费主题标签 - 在一个平台上与创作者进行匹配、发起活动并运行创作者白名单。影响者营销现在安全、简单、快速。
Audiense
audiense.com
了解受众并获得更好的营销结果、社交媒体结果、影响者结果、媒体策略、增长策略或广告支出回报所需的一切。 将消费者细分和文化洞察置于战略的中心，让您的团队能够以前所未有的方式了解受众。 了解什么能激励您的受众、感动他们并影响他们。
Upfluence
upfluence.com
通过创作者营销推动销售。 影响者营销、联盟计划、创作者管理、用户生成内容、品牌大使：建立有价值的合作伙伴关系来发展您的业务。
Yoloco
yoloco.io
Yoloco 是一个专为社交网络上准确的影响者分析而设计的平台。得益于现代技术、机器学习和内部开发的使用，Yoloco 帮助用户获取成功开展广告活动所需的所有数据。该平台提供了强大的工具，您可以使用它们： - 使用强大的过滤器搜索影响者 - 包含 20 多个指标的影响者分析报告 - 影响者外展 - 竞争对手分析 - 营销活动管理器
Wowzi
wowzi.co
Wowzi 是一家全球领先的科技公司，致力于帮助中小企业、跨国公司、创意机构、研究公司和非政府组织与我们多元化的非洲创作者社区建立联系。 Wowzi 平台可帮助品牌为社交广告释放创作者营销的力量。 Wowzi 总部位于肯尼亚内罗毕，在加纳、尼日利亚、南非、坦桑尼亚、乌干达和整个欧洲设有团队。
ViralMango
viralmango.com
ViralMango 是一个在线市场，使品牌能够与经过验证的微型和纳米影响者建立联系，实现互惠互利的合作。该平台为创作者提供了展示技能并扩大追随者的空间，同时允许企业利用影响者营销的力量来接触目标受众。通过促进这些联系，ViralMango 正在彻底改变品牌和创作者合作创建引人入胜且真实内容的方式。
Upcred Advertiser
upcred.ai
UPRED 希望成为一个全球创作者经济多元宇宙，通过带来更多的真实性、可见性和技术改进来增强世界创作者经济的能力。 UPRED GDS：为所有企业提供一站式解决方案，使他们能够参与创作者经济。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，将为创作者和企业解决一系列与创作者经济相关的问题。 UPRED 总部位于印度班加罗尔，目前在全印度开展业务，并在美国、英国、迪拜、新加坡、日本和世界其他地区开展影响力营销活动，能力有限。欲了解更多信息，请联系 [email protected] 并联系[email protected]
Upcred Customer
upcred.ai
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Upcred Creator
upcred.ai
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Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous 为世界上最大的品牌解锁了影响者营销，其中重点关注 TikTok。我们是一个利用成熟的数据基础设施构建的全方位服务解决方案，利用预测分析和机器学习，在我们世界一流的战略和执行团队的基础上优化影响者营销策略。无论您是专注于品牌知名度、通过创作者主导的有机内容创作来提高社会影响力，还是制定直接增长战略，我们都能满足您的需求。我们与各种规模的品牌和营销机构合作过，包括 Lyft、迪士尼、American Eagle、Netflix、FabFitFun 和其他 200 多家公司。我们相信，品牌需要的不仅仅是自助服务软件来有效利用增长最快的营销垂直领域，这就是为什么我们在该领域最成熟...
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truefanz.com
TrueFanz 帮助内容创作者和品牌通过在线发布内容获得报酬。在 TrueFanz 上，您最大的支持者可以通过向他们提供对您的内容的 VIP 访问权限来成为积极的参与者。借助 TrueFanz，您可以让您最大的支持者访问内容、社区并深入了解您的创作过程。作为交换，您将获得自由和灵活性，在实现目标的同时尽最大努力！
TrueFanz Fans
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Stellar 的网红营销解决方案让您能够更智能、更快速、更高效地开展营销活动。借助 Stellar 直观且易于使用的软件，营销人员可以抛弃电子表格，自动化寻找影响者的繁琐手动过程，对他们参与的影响者做出数据驱动的决策，安排和自动化工作流程，甚至预测和衡量营销活动投资回报率。凭借我们尖端的技术和热情的员工，Stellar 软件和代理机构已经为世界各地和各个行业的许多公司提供了帮助。
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socialveins.com
它是一个有影响力的营销平台，活动经理可以在该平台上与平台上注册的数千名创作者一起发起和管理他们的活动
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socialnative.com
一体化 UGC 平台和影响者解决方案，为品牌内容提供动力。创建、获取和优化用户生成的内容和社交内容。
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socialfaim.com
Socialfaim 是一个人工智能驱动的影响者营销和创作者管理平台。我们提供最好的服务，并帮助品牌根据社交媒体平台的影响力、人口统计数据和受众来识别影响者。我们的人工智能工具可帮助您与真正与真正的追随者互动的最佳影响者建立联系。 Socialfaim 工具可帮助您跟踪活动并衡量效果。
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Rizer 平台是品牌和广告商使用的基于云的软件。 Rizer Social 定位为绩效营销和商业智能工具，与其他更专注于交易市场的平台完全不同。我们的解决方案通过渠道和受众的透明度和绩效基准测试，降低了广告商的风险，并在与有影响力的人合作时扩大了结果。
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Promoty 是一种影响者关系营销工具，可帮助品牌和机构找到合适的创作者、管理影响者关系并节省影响者营销时间。
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Primetag 是一款功能强大的影响者营销软件，旨在让复杂的事情变得简单，让困难的事情成为可能。
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Linkpizza 是一个影响者营销平台，允许广告商搜索、查找影响者并与影响者建立联系，并在其平台上管理影响者活动。 Linkpizza 的网络上有超过 3,500 位影响者，主要专注于荷兰市场
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用于探索创意合作世界的创新平台。让自己沉浸在一个充满活力的社区中，这里汇聚了非凡的思想，塑造艺术、设计、时尚等领域的未来。释放您的艺术潜力，与志同道合的梦想家联系，并开始超越界限的变革性合作伙伴关系。有了 LeaLi，您就有能力放大您的声音，激发您的灵感，并在世界上留下不可磨灭的印记。拥抱无限的可能性，立即加入我们，探索、创造和重新定义协作的含义。
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JoinBrands 是一个影响者和用户生成内容 (UGC) 市场，您可以在其中快速将您的品牌与数千名内容创作者和 TikTok 影响者联系起来，以推广您的产品和服务。
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QFluence 是一个人工智能驱动的影响力营销平台，它正在改变品牌和营销机构与其受众联系的方式。我们的平台利用人工智能使影响力营销更加个性化和有效。我们帮助企业找到合适的影响者，并根据受众的喜好制定活动。这意味着更好的参与度和更强的品牌忠诚度。 IQFluence 还为营销人员提供实时数据洞察，帮助他们做出明智的决策并充分利用他们的营销活动。
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inzpire.me 是全渠道影响者营销平台。发现创作者、建立关系、访问经过验证的数据并衡量投资回报率。
Influentials
influentials.com
我们是一个欧洲端到端营销平台，让品牌与有影响力的人合作。我们负责所有繁重的工作，使您能够专注于开展成功的活动来发展您的业务。
Influencer Searcher
influencersearcher.com
影响者搜索器是一种工具，用于根据影响者内容的性质（例如时尚、游戏、妈妈）来识别影响者，并深入了解他们的受众。该工具还可以通过将您在某个活动中合作的影响者分组在一起来帮助您跟踪和管理影响者活动。
influData
infludata.com
influData 能够对 Instagram、TikTok、YouTube 和 YouTube Shorts 上超过 2000 万的影响者及其受众进行深入搜索和分析，并提供具有跟踪、报告和社交聆听功能的全面且可定制的活动管理。该工具已经在 5,000 多个活动中证明了自己，适合各种规模的代理机构、品牌和公司。在我们的人工智能搜索中，您可以从 50 多个针对创作者、受众和内容的搜索和过滤条件中进行选择。 influData 基于参与度、智能媒体价值、粉丝增长等，提供对影响者广告活动潜力的宝贵见解，提供精确的粉丝洞察，并区分真正的粉丝和假粉丝。除了跟踪和报告活动和个人创作者之外，全面的活动管理还...
HOLLYFY
hollyfy.com
人工智能配对平台，供广告商和内容创作者进行影响者营销、赞助、植入式广告和品牌娱乐交易。提出报价、发送提案、开始/完成交易并发展您的业务。
Drope.me
drope.me
Drope.me 是一个连接游戏公司、微主播及其社区的影响者营销平台。我们帮助游戏发行商和开发商与主播开展效果营销活动。与此同时，Drope.me 通过与游戏品牌合作，帮助微主播开始通过其活动获利。
CreatorsJet
creatorsjet.com
CreatorsJet 是一个开创性的一体化平台，为内容创作者和机构提供无缝解决方案，从快速 Jet Kit 创建到多平台社交连接和实时统计共享，促进轻松的品牌合作。
CreatorDB
creatordb.app
CreatorDB 是一个影响者营销平台，使用户能够发现影响者、分析市场和跟踪活动，拥有超过 300 万影响者、130 多个过滤器、500 多个主题和近 9000 个利基市场。 CreatorDB 为用户提供了对影响者营销的精细访问，旨在使他们能够使用 130 多个搜索条件发现合适的影响者。此外，用户还可以： 在几秒钟内将个人创建者的结果与其主题的平均结果进行比较，以对其进行基准测试。跟踪活动，区分与品牌相关的所有内容，并获取汇总信息。通过“品牌”部分关注竞争，可以看到他们正在做什么以及他们的内容表现如何。查看围绕不同主题的内容表现如何，以决定参与的时间和地点。访问有关创作者和主题人口统计的详...
Creable
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Creable 是一款经济高效的一体化影响者营销平台，可简化整个影响者营销流程。从寻找和分析完美的影响者、与他们沟通，到管理活动、跟踪后期表现和自动化报告。 Creable 拥有业界最大的影响者数据库，涵盖 Instagram、TikTok 和 YouTube 上超过 3 亿的影响者、先进的搜索功能以及一整套人工智能驱动的功能，提供实惠的价格、灵活的订阅选项以及现代化、易于使用的服务。用户界面。利用 Creable 的人工智能洞察力，通过与不仅与您的品牌产生共鸣，而且拥有高度参与和相关受众的影响者建立联系，最大限度地提高投资回报率。
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Brinfer 拥有庞大的影响力群体，使品牌和机构能够找到最适合其业务的内容创作者。他们能够通过高级搜索和过滤器找到不同类别中最具影响力的内容创作者，并根据每个影响者的表现和关键绩效指标获得独特的分析和评分。品牌和机构可以根据地点、年龄、内容类型、语言或表现来寻找影响者。另一方面，有影响力的人可以访问活动简介并提交申请以参与任何活动。一旦选择，他们可以在平台内与品牌一起定义所有细节，以创建最佳内容并对受众产生影响。
Boksi.com
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有影响力的营销活动。具有完全使用权的定制品牌照片和视频。超过 10,000 名出色的创作者。一切都在一个易于使用的平台上。
atisfyreach
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首个实时数据驱动的影响者经济 AtisfyReach 提供自助式端到端影响者营销技术，可轻松实现高投资回报率和全渠道规模。 AtisfyReach 重新定义了影响者营销。这个机器学习、人工智能驱动的平台为影响者营销带来了新的活力，使企业能够快速购买大规模活动。我们的算法使用机器学习、人工智能、数据和人口统计信息来确保您的合同与我们的合作伙伴平台 Atisfyre 上最适合您的受众的人员相匹配。在过去十年中电子商务不断变化的格局中，对影响者的需求不断增加，从小企业到大型企业都将其引入营销策略中。我们支持主要的社交媒体平台——Facebook、Instagram、YouTube、Twitch 和 ...
Ampifi.io
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Ampifi 允许中小型企业招募有影响力的人、跟踪他们的帖子并报告结果。
Aggero Software
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Aggero 为您分析来自所有主要社交媒体平台的数千小时的视频内容。它使用人工智能技术来提取独特且相关的视频见解，例如观众情绪数据、参与率以及视频和文本中品牌或产品提及的热门时刻。作为一种社交聆听工具，它理解创作者在视频中所说和展示的内容。此外，它将其与受众反应联系起来，允许实时创作者主导的活动优化，以实现最大程度的参与。