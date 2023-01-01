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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

Wio 帮助您管理财务并开辟新的道路，以便您可以走得更远并发展您的业务。 通过集成的产品和全数字化帐户的注册和设置，Wio Business 为您提供了强大的网络，使您能够实现业务雄心和增长。 只需按一下按钮，即可通过我们的无限选择进行消费、储蓄或计划未来。我们简单、清晰、透明，所有交易都是实时进行的，没有隐藏费用。

网站： wio.io

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