威拉（Willa）是一个女性名字。与此同名的著名人物包括： 普罗旺斯的威拉或吉拉（死于 924 年之前），中世纪早期的法兰克女王 托斯卡纳的威拉（卒于 970 年），意大利贝伦加尔二世王后 威拉·布朗（1906-1992），非裔美国先驱飞行员、游说者、教师和民权活动家 威拉·凯瑟（1873-1947），美国小说家、作家 威拉·麦奎尔·库克（Willa McGuire Cook，1928-2017），美国三届世界滑水冠军和 18 届全国滑水冠军 薇拉·菲茨杰拉德（1991年出生），美国女演员 威拉·福特 (Willa Ford)，美国歌手、词曲作者兼演员阿曼达·李·威利福德 (Amanda Lee Williford) 的艺名（生于 1981 年） 薇拉·霍兰（Willa Holland，1991 年出生），美国女演员和模特 Willa Kim (Wullah Mei Ok Kim) (1917-2016)，美国舞台、舞蹈和电影服装设计师 威拉·缪尔（Willa Muir，1890-1970），苏格兰小说家、散文家、翻译家 威拉·奥尼尔（Willa O'Neill，1973 年出生），新西兰女演员 威拉·比阿特丽斯·普莱尔（Willa Beatrice Player，1909-2003），非裔美国教育家、大学校长和民权活动家 威拉·沙利特（Willa Shalit，1955 年出生），美国雕塑家、制片人、摄影师、作家和活动家 威拉·施内伯格（Willa Schneberg，1952 年－），美国诗人 威拉 (Willa)，法裔加拿大动画电视剧《威拉的狂野生活》的主角 威拉飓风，2018 年 10 月 太平洋风暴

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