wecantrack 是一个全面的联属营销解决方案，旨在简化联属发布商的运营。借助 wecantrack，联属发布商可以轻松地将来自 350 多个联属网络的销售和转化数据整合到一个用户友好的单一平台中。这个集中式平台简化了监控和分析联属网络性能的过程。此外，wecantrack 还提供与各种营销工具的无缝集成，包括 Google Analytics、Google Ads、Facebook Pixel、Microsoft Ads、TikTok Ads、Snapchat Ads、Taboola、Outbrain 等。这种集成使用户能够将他们的联属营销数据与这些流行的营销平台连接起来，从而全面了解他们的在线活动。 wecantrack 的功能集非常强大，包括数据收集和报告、自定义和电子邮件报告、高级 API 报告以及 Webhooks 支持等基本功能。此外，该平台还提供与 Looker (Data) Studio 和 BigQuery 等数据分析工具的集成，使用户能够更深入地研究数据以获得可行的见解。总之，wecantrack 为联属发布商提供了有效管理其联属网络数据的强大解决方案。通过整合来自不同联属网络的数据并与著名的营销工具集成，wecantrack 简化了联属营销流程，使发布商能够做出明智的决策并有效地优化其营销活动。

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