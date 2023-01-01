WebBookingPro

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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。
带人工智能的渠道管理器和预订引擎。 PMS、渠道管理器、预订引擎、元搜索中心、收入管理器（人工智能计算的动态价格）、迷你 CRM、任务管理器、虚拟礼宾！ 一种基于云的一体化集成平台，用于管理酒店、旅馆、公寓（度假屋），以增加收入、简化运营并提供难忘的宾客体验。
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