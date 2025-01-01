替代项 - We360 AI

Insightful
insightful.io
Insightful是一款员工生产力分析软件，提供数据洞察，支持自动时间跟踪和远程团队管理，提高工作效率和流程优化。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款劳动力管理工具，提供时间跟踪、活动监视、薪资集成等功能，旨在提高员工生产力和优化工作流程。
JustCall
justcall.io
JustCall是一款综合商业通信平台，支持电话、短信、电子邮件和WhatsApp等多种沟通方式，帮助企业优化客户互动和工作流程。
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp是一款时间跟踪软件，帮助用户监控和优化工作效率，分类活动并提供报告、出勤管理和预算工具。
ActivTrak
activtrak.com
ActivTrak是一款劳动力管理分析平台，帮助组织提升员工生产力和工作绩效，同时保护员工隐私。
Time Champ
timechamp.io
Time Champ是一个自动时间跟踪和生产力管理工具，帮助企业监控员工工作时间和活动，提高工作效率。
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor是一款员工监控应用，通过跟踪活动和生产率，帮助企业提高效率和管理项目。
Trackabi
trackabi.com
Trackabi是一款时间跟踪与员工监控软件，提供截图、URL跟踪、请假管理、项目规划等功能，适合中小企业使用。
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity是一个全面的生产力跟踪和员工管理平台，提供任务管理、时间跟踪和项目管理等功能，旨在提高团队协作和项目效率。
Kickidler
kickidler.com
Kickidler是一款员工监控和活动跟踪软件，提供实时监控、活动记录、效率分析和信息安全功能。
Monitask
monitask.com
Monitask是一款员工监控与时间跟踪软件，帮助提高远程团队的生产力和问责制，支持实时监视和活动报告。
Workstatus
workstatus.io
WorkStatus是一款资源管理平台，提供时间跟踪、项目管理和团队协作工具，旨在提高团队生产力和优化工作流程。
Yaware
yaware.com
Yaware是一款帮助用户监测通话、应用和手机位置的生产力工具，旨在优化工作流程和时间管理。
DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrack是一款员工监控和时间跟踪软件，可以记录应用程序使用情况、浏览的网址和文件，帮助管理工作效率和项目时间表。
DeskTime
desktime.com
DeskTime是一款自动员工生产力监控软件，提供时间跟踪、项目管理和报告功能，帮助管理者有效监督团队工作。
WorkTime
worktime.com
WorkTime是一款员工、计算机和互联网监控软件，旨在监测生产力，支持远程及在办公室的员工，适用于1至15000台电脑。
DeskLog
desklog.io
DeskLog是一款项目管理和员工追踪软件，帮助管理项目、实时监控团队生产力、记录工作时间和生成报告，支持Windows、Linux和Mac。
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl是一款基于云的员工监控软件，帮助企业提高员工效率和保护公司信息，支持多种部署模式。
Veriato
veriato.com
Veriato是一款员工行为分析和监控软件，通过AI技术帮助企业识别风险、提高安全性和生产力，支持多平台部署。
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere是一款基于AI的远程员工监控与桌面时间追踪软件，旨在提高安全性与生产力，提供多种监控与协作功能。
Controlio
controlio.net
Controlio是一款员工监控软件，通过实时跟踪员工生产力和行为，帮助组织管理工作负载和评估员工表现，同时保护隐私。
Traqq
traqq.com
Traqq是一款支持企业监控绩效和内部流程的工具，提供时间追踪和生产力分析，帮助团队提高工作效率和透明度。
FocusRO
focusro.com
FocusRO是一款基于机器学习的商业生产力监测B2B SaaS应用，分析组织的多项数据点，尊重员工隐私，客户数据保存在私有网络内。
CloudDesk
clouddesk.ai
CloudDesk是一款远程员工监控与分析软件，提供活动监控、时间追踪、截图记录和应用使用分析，以提高生产力和团队效率。
Workganizer
workganizer.com
Workganizer是一款全面的任务和项目管理工具，帮助用户有效组织任务、管理时间，并促进团队协作。
fenced.ai
fenced.ai
fenced.ai 是一款帮助父母监控孩子在线活动的应用，确保他们远离不良内容，并培养良好的使用习惯。