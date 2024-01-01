替代项 - Vuepak

MarketDial

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MarketDial 是实体零售线下 A/B 测试的领导者。企业使用 MarketDial 的软件来设计和分析任何店内实验。 MarketDial 的定制测试允许任何零售专业人士回答有关其业务的关键问题。例如：这个新产品在我的网站上表现如何？我的促销活动会增加销量吗？如果我提高某些商品的价格，是否会赶走我的顾客？我们对新站点标牌的投资是否吸引了新业务？我们的新员工培训计划是否推动了销售额或 CSAT 的增长？ MarketDial 是一款与众不同的软件解决方案。它的设计旨在让任何人都可以轻松创建、实施和分析准确的店内测试。