Vudu 是 NBCUniversal 子公司 Fandango Media 旗下的美国数字视频商店和流媒体服务。该公司提供交易型视频点播租赁和电影数字购买服务，并与数字储物柜服务集成，以流式传输在零售中作为家庭视频购买的电影数字副本。 该服务最初专注于名为 Vudu Box 的数字媒体播放器。 2010年，该公司开始放弃硬件业务，专注于将其服务和相关应用平台集成到电视和蓝光光盘播放器等第三方设备中。此后，该公司通过移动应用程序以及数字媒体播放器和智能电视等设备提供在线服务。2010 年，Vudu 被出售给沃尔玛。 2020 年，Fandango Media 收购了 Vudu，收购金额未公开。

网站： vudu.com

免责声明：WebCatalog 与“Vudu”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。