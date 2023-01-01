替代项 - VoxVote
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 应用程序可以随时随地学习任何内容。您可以自学或亲自或远程参与小组测验、作业和演示。每月有超过 2000 万人在世界各地的学校、家庭和办公室使用 Quizizz。
Slido
sli.do
Slido 是适用于现场和虚拟会议和活动的终极问答和投票平台。它提供互动问答、实时民意调查和有关受众的见解。
Mentimeter
mentimeter.com
使用实时投票与观众互动。无需安装或下载 - 而且是免费的！
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere 是一家私营公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司成立于 2007 年 4 月，是一家提供课堂响应和观众响应系统在线服务的公司。 Poll Everywhere 的产品允许 100 多个国家的观众和教室使用移动电话，从而“策划淘汰”专有硬件响应设备（也称为答题器）。 2008 年，该公司从 Y Combinator 筹集了 20,000 美元的风险投资。
Sendsteps
sendsteps.com
AI Presenter Maker：创建演示文稿速度提高 10 倍 Sendsteps.ai 负责写作、设计和讲故事，让您除了呈现之外无事可做
QuestionPro
questionpro.com
免费调查软件：QuestionPro 在线调查软件可在几分钟内创建调查和问卷！使用我们的免费调查平台，其中包含 80 多个问题类型、现成的模板、多个调查分发和数据收集选项以及强大的调查分析仪表板。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
StreamAlive
streamalive.com
通过交互式工具和实时指标提高现场观众的参与度。适用于面对面会议、混合会议、Zoom、MS Teams、YouTube Live 等。 StreamAlive 帮助演示者在各种形式的现场会议中吸引观众。 StreamAlive SaaS 产品是一个基于人工智能的对话式演示平台。它有助于显着提高观众在演示和其他现场会议（无论是在线还是面对面）中的参与度和成果。使用 StreamAlive 让您的直播、团队会议和网络研讨会栩栩如生。您的观众参与聊天！ StreamAlive 将聊天转化为实时可视化——文字云、民意调查、世界地图、想法、链接、问答等。我们将帮助您跟踪、增加和转化参与度，让您的受众从无...
myQuiz
myquiz.org
创建在线测验和交互式演示来吸引观众。适用于任何具有互联网连接的设备。最多 100 000 名参与者
AhaSlides
ahaslides.com
适合您的课程、会议和问答之夜的现场观众参与平台。畅所欲言、倾听并享受与 AhaSlides 互动的乐趣。
Worksup
worksup.com
20 多年来，我们一直致力于组织会议和商务活动。有一次，面对不同的活动行业挑战，我们决定创建一个既易于与会者使用又易于组织者快速设置的活动平台。现在，我们的专业知识涵盖了活动管理的各个方面，为合作伙伴提供简单的活动直播、问答、参与任务、展览机会以及参与者的商业社交活动。感谢我们从客户那里得到的反馈以及创始人的实施经验，Worksup 正在不断发展。在每次活动策划过程中，Worksup 都是组织者的支持朋友，我们的顾问会建议最佳解决方案来支持您的个人目标。
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon 是一个网络平台，让您能够进行现场多人比赛。 - 无需下载应用程序，所有移动和桌面设备都可以轻松访问。 - 定制品牌功能可强调并使您的品牌看起来很特别。 - 测验的游戏化场景为参与者带来难忘的体验 - 为人力资源招聘、培训、营销策略等提供有趣的解决方案。
Monterosa
monterosa.co
一个平台，粉丝持续参与 欢迎来到互动云。快速将数字产品游戏化的屡获殊荣的方式。
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo 是一种与受众互动的工具。它简化了问答会议、现场民意调查和会议，包括全体会议和市政厅聚会。其实时问答、投票、评分和词云等功能非常直观，可提高参与度。该工具还包括人工智能助手，使民意调查创建和想法生成变得毫不费力。特别是对于工作会议，Feedbeo 确保每个人都可以参与并做出贡献。这种包容性方法对于收集有价值的见解和做出更好的决策至关重要。使用 Feedbeo 轻松创建在线投票，使演示者能够专注于他们的内容，而不是浏览复杂的软件。其用户友好型设计无需事先培训，可立即轻松使用。管理民意调查的视图以及将民意调查呈现给观众的视图就像魔术链接一样工作。这解决了将在线投票集成到其他演示软件中...
Audiencly
audiencly.io
Audiencly 是一款交互式演示软件，可帮助您在在线或现场商务会议、大会、研讨会等期间与观众互动。
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji 将观众参与和会议制作结合到一个应用程序中。让您能够展示任何内容并吸引每个人，而无需所有尴尬的过渡或摸索。 MeetMoji 适用于任何支持屏幕共享、面对面或同时支持两者的在线会议平台。
Goosechase
goosechase.com
对于 Goosechase，经验就是一切！ Goosechase 最初受到寻宝游戏的启发，是一个互动体验平台 (IXP)，使领导者、组织和学校能够参与、激活和教育他们的社区。 Goosechase 是在线创建的，但在现实世界中玩，通过旨在支持组织的引人入胜的互动挑战，让社区变得栩栩如生。直观的平台可以轻松地对任何社区产生可重复的、有趣的和积极的影响。自 2011 年在加拿大孵化以来，Goosechase 已为全球数十万个团队建设、培训、筹款、教育、旅游和娱乐体验提供了支持。
Youengage
youengage.me
创造可转化的互动体验。无代码。构建适合移动设备的测验、调查、智能表格、计算器、实时问答、交互式虚拟活动等等。结合收集反馈和用户参与度的同步和异步方法。
Echo360
echo360.com
学习，启发。通过最全面的视频录制和流媒体、视频内容管理、观众参与、内容创建和评估解决方案，吸引任何地方的每位学习者。立即获得灵感 不同的挑战，相同的目标。无论您从事教育、商业还是政府工作，不断变化的学习环境使您的学习者比以往任何时候都更具挑战性 - 并且...
Crowdpurr
crowdpurr.com
通过琐事、排行榜等为您的活动增添乐趣……免费！ Crowdpurr 可帮助您为现场、虚拟和混合活动创建有趣的交互式移动体验。
Vevox
vevox.com
通过 Vevox 排名第一的实时投票和问答应用程序吸引在线观众，使混合课程、工作场所培训和课程具有包容性。立即免费注册。
eBallot
eballot.com
eBallot 是一家在线投票软件和服务提供商，可让您轻松进行公平、安全、有效的投票和选举。选择我们简单的自我管理平台或全方位服务的投票管理。我们的现代投票功能简化了您的决策过程。
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy 是一个基于云的现代化投票和会议平台，使协会、工会、非营利组织、宗教团体、房主协会、大学和 K-12 学校能够简化投票。它为组织提供了最安全、有效和灵活的方式，以完全自信和透明的方式进行虚拟投票和选举。 ElectionBuddy 已为 1900 万选民进行了超过 132,000 次选举。
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse 是市场领导者，为民意调查、问答、调查、抽奖和其他受众参与工具提供强大、灵活的互动平台。
Zuddle
zuddl.com
活动和网络研讨会的统一平台。 通过统一多种工具来简化您的活动工作流程，以获得卓越的与会者体验和见解。
ThoughtExchange
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唯一能够帮助领导者通过大规模实时讨论推动更好的协调、战略和绩效的企业解决方案。
OMBEA Insights
ombea.com
OMBEA Insights 是一个产品系列，可帮助您收集和了解人们日常生活中的反馈。 简而言之：您可以在接触点放置一个或多个反馈收集器，例如 ExpressPods 或 Web Widget，以便人们表达意见。反馈会汇总并在 OMBEA Insights 仪表板中以图表和可操作的见解呈现。