替代项 - Vowel
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Cloze
cloze.com
智能移动应用程序可跟踪客户、客户、潜在客户和潜在客户，无需 CRM 的麻烦。自动整合收件箱、联系人、日历、电话、Evernote、电子邮件、地址簿、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的关系管理。
Gong.io
gong.io
了解销售领导者如何使用收入智能来大幅提升销售代表的成功并赢得更多交易。被像您这样的收入专业人士评选为第一名。预订演示。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Drift
drift.com
漂移是企业向企业采购的新方式。尝试我们的对话式营销和销售工具，旨在让购买变得更容易，而且完全免费。
Writecream
writecream.com
A.I 为冷电子邮件和内容创建提供动力。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Grain
grain.com
通过 Zoom 实时录制、转录、剪辑和分享视频。现代团队的必备工具。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道外展，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Clari
clari.com
B2B 收入团队的预测、活动智能和渠道管理。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是面向销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
Aloware
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享受无限通话 + 短信，每位客服人员每月 50 美元起。与 HubSpot、Zoho 等集成！配有电源拨号器和自动化工具。
Troops
troops.ai
永远不会错过部队的收入信号。直接从 Slack 和 Microsoft Teams 轻松更新 Salesforce、HubSpot、Zendesk 和 Jira。免费开始使用。
People.ai
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People.ai 可自动执行手动数据输入、提高销售效率，并为您的所有管理工具提供可操作的情报。
Clay
clay.com
从互联网上的任何地方寻找线索。 建立来自您从未想过的地方的潜在客户列表。与 50 多个集成连接，自动提取姓名、电子邮件、技术堆栈、空缺职位等等。
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都与销售有关！销售支持工具，一个简单、成功的公式。专注于渠道管理、销售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Kixie
kixie.com
为与 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等领先 CRM 合作的销售团队提供超可靠、轻松自动化的呼叫和短信服务。
Regie.ai
regie.ai
完全个性化的销售推广已经到来。使用 Regie.ai 在几秒钟内传递相关的销售信息。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks 提供基于云的解决方案，使营销人员能够增加收入，同时尊重消费者的选择。
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI 的先进工具集使销售人员能够瞄准最适合的潜在客户、培养优质潜在客户并在 LinkedIn Sales Navigator 上预订更多会议。
Upscale
upscale.ai
将前景转化为收入 销售参与平台可帮助您的销售团队建立一致的渠道并更快地实现收入目标
Attention
attention.tech
现在我们吸引了您的注意...用 AI 填充您的 CRM 并提高您的销售图标检查。 Attention 是您的实时、完全集成的语音助手，用于检查销售图标。 通过我们的实时指导赢得您的交易，并通过一键图标检查填充您的 CRM。 增强您的市场营销能力，将您的马变成火箭。欢迎来到销售的未来！
Momentum
momentum.io
使用人工智能实现销售自动化。 Momentum 通过连接 Slack、Salesforce 和其他收入堆栈的自动化 MEDDIC、通知、通话摘要和交易室，帮助团队改进管道管理和成交率。
Sybill
sybill.ai
GTM 团队的私人助理 每次销售拜访后，Sybill 都会创建准确的摘要并将其推送到 Slack + CRM。为您撰写后续电子邮件草稿。 捕获报告中的每个单词和非语言反应。
Luna.ai
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寻找完美的潜在客户，发送令人兴奋的电子邮件。 渴望比仅依靠个人关系更快地扩大规模，而无需费时寻找潜在客户的麻烦？ Luna 的人工智能通过建议可产生结果的高度个性化的电子邮件，彻底改变了您寻找潜在客户并与他们互动的方式。
Aviso
aviso.com
Aviso 是人工智能指南针，可指导销售和进入市场团队完成更多交易、加速增长并找到收入的正确方向。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一个视频优先的人工智能和分析支持平台，专为远程销售而构建。除了满足销售团队的传统视频会议需求之外，它还可以自动化销售工作流程以提高生产力，并利用人工智能为销售转化提供动态提示和推动。它还通过智能会议元数据管理和销售绩效分析为销售领导者提供支持。
Salesroom
salesroom.com
Experience the power of Salesroom, our AI-powered video conferencing platform. Salesroom not only tracks buyer engagement but also teaches virtual communication best practices. With real-time access to your knowledge base, Salesroom is designed to improve reps’ performance in meetings and quota atta...
Pega Sales Automation
pega.com
Pega 销售自动化使您的销售团队能够通过智能自动化、决策和分析进行更智能的销售，从而带来更多销售额。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 的销售支持平台通过相关、可信且引人注目的内容帮助销售代表建立客户关系并增加收入。
SetSail
setsail.co
SetSail 是一个销售数据平台，可自动捕获销售活动、提供收入情报并提高销售绩效以增加收入。
EngageTech
engagetech.io
通过我们独特的销售智能平台和世界一流的 SDR 服务，我们使客户能够推动更合格、可预测的渠道。在 G2 上，您会找到与我们的销售智能平台（以前称为 EngageIQ）相关的信息和评论，因此请继续阅读以了解更多信息。 EngageTech 平台使世界各地的 SDR 和销售团队能够识别有兴趣的客户和准备进行对话的 B2B 技术买家。动态、可搜索的数据库，包含最新、合规的 B2B 公司信息和准确的技术买家联系方式（职务、直拨电话号码、电子邮件等），根据市场账户和技术买家的可能性对他们进行智能排名敞开心扉进行对话。 EngageTech 减少了 SDR 研究时间并优化了出站勘探活动，它与领先的销售参与...
xiQ
xiqinc.com
xiQ 的个性驱动销售和营销平台使卖家能够通过人工智能驱动的个性洞察来了解买家的心态。
Zopto
zopto.com
全渠道销售拓展，自动驾驶增长 我们使用 LinkedIn 和电子邮件上的多点触控智能工作流程，帮助成千上万的客户简化勘探工作，并以可扩展和可预测的方式发展业务。
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koncert.com
Koncert 的多渠道 AI 销售互动平台可帮助您增加 B2B 销售收入并转化潜在客户。人工智能拨号器。 AI并行拨号器。 AI流量拨号器。代理辅助拨号器。节奏。
Veloxy
veloxy.io
您是否因非销售活动而不知所措？借助适用于 Salesforce CRM 的 Veloxy Sales AI 软件，以前所未有的方式加速您的销售。
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kronologic.com
Kronologic 通过自动发送邀请和邀请电子邮件混合消息、使用 AI 协商会议时间调整（在整个团队中协调）来加速收入增长。
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sailes.com
Sailebots 自动化所有勘探工作 通过唯一能够实现一切自动化的人工智能，实现销售人员的潜力：从研究和发现到参与、互动和机会——免提。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura 是一个人工智能驱动的销售勘探平台，用于在线 B2B 潜在客户开发、可操作的销售情报和自动化销售序列。
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B2B 创收的第一站也是唯一一站 您的团队吸引买家、帮助卖家做好准备、量化价值和持续优化绩效所需的一切。一个模块化平台——大规模实现可预测的收入增长。
Luru
luru.app
销售流程智能平台，用于监控管道、自动化销售流程并通过工作应用程序更新 CRM。
Verse.ai
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Verse.ai 通过人工智能支持的短信对话转换潜在客户。自动短信可保持潜在客户的参与并提高转化率。
Autobound
autobound.ai
研究潜在客户并撰写个性化、深思熟虑的电子邮件不应花费 20 分钟。 Autobound 通过使用人工智能生成个性化、相关的销售电子邮件来提高电子邮件回复率。
Dooly
dooly.ai
Dooly 通过改善 CRM 环境、运行成功的销售流程以及消除低价值工作，帮助收入团队赢得更多交易。
Exceed.ai
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通过对话式 AI 提高潜在客户转化率。自动化收入交互、大规模参与并通过电子邮件、聊天、短信进行交互。
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humantic.ai
销售团队的买家情报和个性人工智能能够真正个性化所有互动，吸引更多潜在客户并达成更多交易。
Scratchpad
scratchpad.com
跟踪管道中的变化并更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和领导者的一种现代体验，使管理渠道、检查交易、指导和预测变得快速、简单且令人愉快。
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记录、转录并突出显示您通话中的重要时刻。将自动生成的通话记录发送到您的 CRM。
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lavender.ai
Lavender 帮助世界各地数以千计的卖家更快地撰写更好的电子邮件，在更短的时间内获得更积极的回复。 G2 评分为 4.9/5。
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即使在经济低迷时期，您的收入和生产力也会翻倍 - 且预算不会增加一倍 拥有一体化的人工智能会议助手和收入智能解决方案
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Nektar 是一个直观的移动数据收集和管理平台，旨在让我们的客户利用他们的数据并简化工作流程。
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当您专注于销售时，Amplemarket 会处理繁琐的任务。它是自动驾驶仪上的潜在客户开发、电子邮件推广和潜在客户资格认证。
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