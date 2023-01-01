替代项 - Visually
Issuu
issuu.com
从 PDF 创建交互式翻页书、社交媒体帖子、GIF 等。在这里发现数字出版和内容营销工具的力量！
Showpad
showpad.com
Showpad 销售支持平台将行业领先的培训和辅导软件与创新内容解决方案集成在一起，推动销售增长。
involve.me
involve.me
提高客户参与度。通过互动漏斗。 用于测验、调查、计算器、表格和付款页面的无代码内容生成器。在客户旅程的每一步创建个性化互动。
FlippingBook
flippingbook.com
将简单的 PDF 转换为具有专业外观的交互式且引人入胜的文档、管理营销工具、分析文件等。
Allego
allego.com
虚拟学习和支持解决方案的市场领导者。使用专为当今的分布式团队构建的移动平台来转变您的组织。
Spott
spott.ai
创建包含图像、目录、视频和广告的交互式内容免费尝试创建包含图像、目录、视频和广告的交互式内容免费尝试创建包含图像、目录、视频和广告的交互式内容免费尝试创建包含图像、目录、视频和广告的交互式内容免费尝试幻灯片 下一张幻灯片 上一张图片 下一张图片 通过互动增加参与度 您鼓舞人心的 [...]
Storylane
storylane.io
Storylane 帮助公司在 10 分钟内构建并与潜在客户分享交互式产品演示。使用 StoryLane 的交互式产品演示软件吸引用户并提高转化率。
Contentstack
contentstack.com
您想要的数字体验无处不在 借助唯一由排名第一的无头 CMS 提供支持的全自动可组合 DXP，将您的业务拓展到更多地方
Foleon
foleon.com
无论您的目标是谁，内容都会吸引您的受众、填补渠道并推动结果。因此，让您的体验成为一种体验。
Joomag
joomag.com
使用 Joomag 的一体化数字平台创建、发布、分发、跟踪您的数字杂志、目录、小册子、时事通讯并从中获利。
ClearSlide
clearslide.com
我们渴望让每一次客户互动都取得成功。每封电子邮件、每次会议和每次演示都应该令人惊叹。 ClearSlide 提供了一个完整的销售参与平台，该平台结合了内容管理、集成通信、参与分析和引导式销售，以增强与买家的动态参与并最大化您现有的 CRM 投资。 ClearSlide 客户实现了更高的卖家生产力、更高的销售管理效率以及更强大的面向客户的消息传递。 ClearSlide 客户报告： 已完成交易增加 10%-20% 新代表入职时间缩短 25% 销售成本降低 50%-80% 销售生产力 直观、集成的销售参与平台 – 包含内容、通信和分析触手可及，指导下一步行动。领导者有效性 ClearSlide 和...
OneMob
onemob.com
隆重推出 OneMob - 终极一体化平台，可在几秒钟内创建、共享和跟踪美丽的微型网站！无论您从事销售、营销、客户成功还是内容创建者，OneMob 都能提供您提升外展范围并吸引更多关注、参与和响应所需的一切。借助 OneMob 强大的微型网站构建器、内容上传器和管理功能，您可以轻松创建令人惊叹的定制微型网站，以专业且引人入胜的方式展示您的品牌和内容。您将可以访问各种模板和标记选项来自定义您的微型网站，以匹配您的品牌并瞄准您的受众。但这还不是全部 - OneMob 包含多种功能，可帮助您像专业人士一样创建、共享和跟踪您的内容。您可以使用 OneMob 的移动、网络和屏幕录像机随时随地创建视频，并...
Consensus
goconsensus.com
Consensus 是世界顶级公司用来扩大预售规模、扩大销售团队并增强购买体验的智能演示自动化平台。售前和技术销售团队自动执行重复的产品演示，使他们能够将时间重新分配给更高价值的活动。买家可以获得更好的体验——通过根据他们想要看到的内容量身定制的数字、交互式和点播视频演示来引导他们。这会自动发现利益相关者并消除不合格的演示，从而将销售周期大幅缩短 29% 至 68%，并将成交率提高高达 44%。其工作原理如下： - 销售代表向客户发送演示链接 - 客户选择对他们最重要的主题 - 共识根据这些选择创建自定义演示，并包括每个主题的支持内容（由销售代表预先选择） - 客户共享与其他利益相关者的演示链...
Tourial
tourial.com
让买家直接从您的网站与您的产品互动。 当自助服务不可行（或者真的很难）时，交互式演示将使您更加以产品为主导，而无需巨大的提升。
The Juice
thejuicehq.com
覆盖面更大，工作量更少。 停止在过时的内容联合平台和乏善可陈的活动上浪费金钱。 The Juice 拥有一群敬业的销售和营销专业人士，将您的内容在正确的时间呈现给正确的人。在 The Juice 上传播您的内容，寻找影响力和共鸣。
Narrator
narrator.ai
Narrator 的数据平台让任何人都可以在几分钟而不是几周内获得答案，该平台由客户 360 提供支持，其中包含客户与您的企业的每一次互动。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一个内容体验平台和软件，使营销人员能够为买家旅程的每个阶段创建带有内容的数字体验。
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory 消除了客户生命周期每个阶段的摩擦，帮助营销人员提供更好的客户体验并加速收入。
FORTVISION
fortvision.com
Boost your sales, get more email subscribers and show your audience dynamic, personalized content with FORTVISION’s marketing automation and web personalization platform. FORTVISION is the smartest way to improve engagement and conversion rates in one place. Catch users' attention with personalized ...
Fabl
fabl.co
Acquired by Britelite Immersive in January 2021, Fabl was developed to increase audience engagement while decreasing production and management costs for brand publishers, Fabl’s comprehensive software platform enables marketers themselves to build, manage, deploy and analyze engagement and conversio...
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu is an Interactive Content Platform that empowers brands to create Interactive Experiences that engage, entertain, and educate their audiences – without writing a single line of code. Powered by a wide range of add-ons and components, the Dot.vu platform gives its users complete creative freed...
degpeg
degpeg.com
Degpeg is a Cloud-based Live Commerce platform, which adds and enhances online selling & marketing of any product /services through better customer experience by multi-streaming on both web & mobile, supporting 30+ social platforms at the same time. Products: Live communication Platform The live com...
Maglr
maglr.com
Maglr is the content creation platform that empowers companies to create visual and interactive content for sales & marketing communications. The platform allows marketers & designers to easily create online publications, presentations and microcontent without code. Join their mission by replacing s...
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth allows the modern enterprise to build beautiful, no-code websites for everything from digital sales proposals to recruitment postings. What problems do we help you solve? 1.) Speed to market - Create mobile-friendly sites quickly & easily with drag & drop functionality 2.) Cost / efficienc...
Brandlive
brandlive.com
Bring the magic of television to your webinars, events, and meetings with Brandlive, your platform for creating elevated video experiences. Whether it’s monthly webinars, product launches, investor meetings, or the biggest event of the year, we help companies take projects of any scale and complexit...
ScreenSpace
screenspace.io
In a world of distractions, oversaturated markets, & millennials… Marketing & sales teams rely on ScreenSpace to break through the noise → emotionally engage high-quality customers → and guide them on an irresistible journey to YES! Let’s be honest → Your customers are overwhelmed. Generic Videos • ...
Content Launch
contentlaunch.com
The Easiest Way to Plan & Order GREAT Content THE CONTENT MARKETING PLATFORM FOR AGENCIES & SMBs Content Launch is a content discovery and distribution platform that is simplified.
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital publishing software unites all five crucial points of effective digital publishing; CREATING, MANAGING, DISTRIBUTING, MONETISING and ANALYSING. Create interactive and engaging content without coding and distribute it across all platforms – tablets, mobile and desktop.
Smint.io
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您的品牌门户、媒体中心、新闻门户、Aprimo、Box、Bynder、CELUM、Cloudinary、Google Drive、Picturepark、SharePoint / OneDrive、Tenovos、Thron、DAM / 数字资产管理和多个来源的内容购买门户。 当内容充满活力时，企业就会蓬勃发展。立即激活您的内容！
Live Center
livecenter.com
Live Center 是一种灵活的实时博客解决方案，使编辑团队能够无缝有效地提供最新的实时新闻报道。用户可以完全控制其实时博客的设计，并能够创建自定义的帖子视觉效果和元素，例如记分板、选举结果计数器等。 Live Center 博客和新闻源可以轻松嵌入文章、新闻门户、应用程序或首页。主要功能： - 完全可定制的博客设计 - 社交媒体自动化查找和发布内容 - 轻松创建您自己的自定义帖子视觉效果和元素以提高读者参与度 - 直接在编辑器中快速创建交互式图表和图形 - 带有响应式编辑器的直观界面提供帖子的实时预览 - 第 3 方与体育数据、市场数据等集成 - 根据帖子的内容、优先级和分类自动对帖子进...
Flowla
flowla.com
Flowla 是一种让您的潜在客户参与数字个性化旅程的新方式，您的内容以一种有趣且引人入胜的方式被消费，对话自然开始……无论您是否参与； - 销售和完成交易， - 成功并吸引新客户， - 招聘和吸引候选人， - 或任何其他您正在建立动力和兴趣的角色，尝试使用 Flowla 从人群中脱颖而出并加快行动
SPCE
spce.com
SP_CE 提供数字房间，您可以在其中安全地邀请人员、共享内容和协作。同时获得有关买家旅程的可行见解。我们的客户通常有三个共同点： 1. 销售周期长 2. 需要多次联系才能完成交易，内部和买方方面的许多利益相关者都需要协调一致。 3.销售过程中有很多内容可以分享。 SP_CE 通常用于 B2B 公司的营销、销售和客户成功。借助该平台，您可以： – 在您的组织和其他组织之间创建数字房间 – 安全地共享内容并与所有利益相关者协作，同时保持合规性 – 获得可行的见解以跟进并做出数据驱动的决策 在 SP_CE 中，您可以处理 B2B 中的整个买家旅程。为您的产品或客户设置专用空间，并跟踪从第一个接触点...
Aligned
alignedup.com
销售团队 - 简而言之，ALIGNED 是一个数字销售室 - 为您的团队和买家提供的协作平台。它使您能够协调复杂的交易、提高买家参与度并缩短价值实现时间。如何？ Aligned 将所有客户沟通、内容、流程和工具简化为一个个性化的客户工作区（是的，确实如此）。不再需要一周又一周地追查电子邮件——这只是一个链接，通向一个数字房间，统治一切。您还可以通过发现客户旅程中的盲点来获得前所未见的见解，最终帮助您获得更多控制权，吸引所有利益相关者，提高效率，并……更快地达成更多交易。我们的工具美观、使用简单，并且可以免费试用，无需信用卡或试用期 - 立即注册 Aligned 并亲自体验。
Youengage
youengage.me
创造可转化的互动体验。无代码。构建适合移动设备的测验、调查、智能表格、计算器、实时问答、交互式虚拟活动等等。结合收集反馈和用户参与度的同步和异步方法。
Brojure
brojure.com
使用最直观的视觉叙事软件 Brojure 创建引人入胜的内容、提案、演示文稿等。 Brojures 模板设计和简单的界面使您可以轻松地为您的品牌和客户创建、共享和跟踪迷人的视觉故事 - 无需设计师。
SundaySky
sundaysky.com
现代营销人员了解视频的力量，但也认识到传统的制作模式已被打破。 SundaySky 使企业能够高效、独立地大规模创建、个性化和分发视频。我们使用户无需经验即可轻松创建高质量、专业外观的视频，并使企业轻松运营经济高效的视频内容引擎。 SundaySky 视频平台是一款易于使用且支持人工智能的创作软件，将创意专业知识与强大的个性化功能相结合，通过减少对资源密集型制作模式的依赖来提高观众参与度并提高运营效率，因为资源密集型制作模式会产生大量成本、时间并需要专门的人员。技能。成长型企业和领先品牌（包括 1000Bulbs.com、1-800 Contacts、Aetna、Bank of America...
DCatalog
dcatalog.com
自 2008 年以来，DCatalog 一直是数字出版行业的领导者。我们的平台使出版商、内容创作者、营销和电子商务专业人士能够轻松创建和发布引人入胜的数字体验。借助我们先进的 HTML5 翻页书技术，您的内容可以在任何设备上查看。只需上传您的 PDF，即可立即创建令人惊叹的、引人入胜的内容，而无需编写任何代码。我们的 HTML5 翻页书、电子商务目录和本机应用程序可实现主导的用户体验。将您的 pdf 转换为 html5 翻页书，提高品牌知名度、在线销量和影响力。
OneIQ
oneiq.com
通过为团队提供可操作的、人工智能驱动的见解以及跨所有层的共享、相关上下文，优化应用程序体验、成本和资源。
Shorthand
shorthand.com
Shorthand 是为网络创建沉浸式数字内容的首要平台。 Shorthand 的简单编辑器允许任何人在几分钟内创建、编辑和发布令人惊叹的阅读体验 - 无需任何代码或网页设计技能。现在，媒体、营销和传播团队可以大规模创建沉浸式内容，从而推动更深入的受众参与、更好的指标和更强大的品牌成果。速记使用户能够轻松协作。通过在速记工作区中组建您的团队，您可以改善内容协作并加快交付速度。多个用户可以无缝地协同处理一个内容，而不会造成任何中断。此外，自定义主题意味着所有发布的内容都保持品牌特色。借助灵活的发布选项，用户几乎可以在任何地方发布速记内容 - 通过 AWS、他们的 CMS、速记托管或直接嵌入到他们...
Knotch
knotch.com
Knotch 的内容智能平台可以揭示哪些内容有效以及为什么有效，因此您可以花更少的时间猜测，而将更多的时间花在行动上。 受到数据驱动营销团队的信任
InEvent
inevent.com
InEvent 由活动专业人士和 A/V 专家组成，他们致力于突破网络研讨会和活动技术的界限。我们的产品为企业公司提供卓越的体验，赋予他们白标解决方案，通过软件和硬件解决方案创建面对面、虚拟和混合活动。所有这些都由专门的 24/7 客户服务支持，100% 都是人类。 InEvent 集成平台包括酒店和住宿、旅行和物流、网络广播、实时参与、顺利注册、动态网络、强大的营销自动化、定制网站和移动应用程序、实时分析、高性能信标和 100 多个其他功能，提供互动和沉浸式体验。我们已成功为超过 50,000 场活动和网络研讨会提供服务，全球与会者超过 200 万，流媒体时长超过 60 多万分钟。无论您是举...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 让您可以轻松构建个性化测验、计算器、评估、竞赛、表格/调查、推荐、投票和聊天机器人，从而更好地获取、鉴定和吸引潜在客户。无需开发人员或设计师！ Outgrow 拥有大量设计模板，这些模板针对移动设备、桌面设备和平板电脑进行了全面优化，并且可以轻松嵌入到您的广告、网站、移动应用程序、社交媒体、短信和电子邮件通信中。此外，还有超过 1000 个预制内容片段和渠道，经过优化以提高转化率，因此您可以更改问题，进行一些调整，使其与您的品牌保持一致，并在几分钟内准备好您自己的交互式内容。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon 是一种 Web 个性化和基于帐户的编排解决方案 – 基于目标的旅程编排平台是用于了解客户旅程并大规模提供个性化体验的主要中心，鼓励访问者继续与您的网站互动 – 推动提高业务绩效。通过基于归因的个性化加速您的渠道和收入： - 为每个网站访问者提供正确的消息和资产，帮助他们更快地成为您的客户。 - 了解您的营销工作如何影响业务目标，并绘制从初次接触到赢得交易的客户旅程。 - 将访客转化为客户，而不仅仅是潜在客户！
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一体化转化云，旨在改善买家体验并推动 B2B 营销人员的转化。我们的参与系统包括各种工具和功能，例如网站个性化、内容个性化、登陆页面构建器和个性化、需求捕获、丰富、人工验证的潜在客户以及基于帐户的体验。这些工具使营销人员能够为其目标受众创造更具相关性和吸引力的体验，最终有助于推动更好的业务成果，例如提高参与度、更高的转化率和更高的客户忠诚度。买家受益于动态、个性化的内容和互联的数字体验，使他们能够接受更好的教育并更快地做出明智的决策。
Navattic
navattic.com
Navattic 使上市团队能够立即创建交互式产品演示。我们帮助数百个销售和营销团队在整个销售和营销漏斗中推动以产品为主导的增长计划： - 转化网站访问者：通过新的 CTA 潜在客户想要点击的方式吸引更多合格的潜在客户。 - 吸引和教育潜在客户：为潜在客户提供量身定制的以产品为主导的营销活动，并立即实现价值。 - 提供可重复的演示：使非技术卖家能够轻松定制并大规模提供演示。在我们的网站上亲自试用 Navattic：https://www.navattic.com/
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Mediafly
mediafly.com
B2B 创收的第一站也是唯一一站 您的团队吸引买家、帮助卖家做好准备、量化价值和持续优化绩效所需的一切。一个模块化平台——大规模实现可预测的收入增长。
Foundry
foundryco.com
通过 Foundry 意图驱动的 ABM 编排转换您的顶级客户 - 从而形成更大、更好的管道。
StoryScale
storyscale.com
改变你的演示方式。永远。 在你的网站上。在你的销售堆栈中。使产品演示成为自助服务。帮助潜在客户跨越“考虑鸿沟”。用产品合格的机会填充您的管道。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO 将您的 PDF、演示文稿、视频和其他内容转换为具有即时品牌推广、分析等功能的交互式 Web 体验
Vev
vev.design
Vev 是一种新型网络构建器，使团队能够以完全的创意和技术自由来实现他们最令人兴奋的网络概念。
EX.CO
ex.co
EX.CO 是世界领先的发布商优先的视频技术平台，使发布商能够拥有自己的视频策略以实现最大收益。
Paperflite
paperflite.com
使用 Paperflite 策划、组织和分发您的营销材料，实时跟踪他们的表现和参与度。
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
UpContent
upcontent.com
UpContent 通过在各种平台上发现、协作和分发精选内容，帮助用户与受众建立信任。
Skyword360
skyword.com
Skyword 让品牌可以轻松讲述真实的故事，从而建立信任并建立持久的关系。我们屡获殊荣的内容营销软件、全球人才网络和服务套件推动了 300 多个全球最佳品牌的业务增长。
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事实证明，在营销渠道中添加 Proof 可以建立访问者的信任、创造紧迫感，并将每页转化率提高 10-15%。