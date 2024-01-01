替代项 - Visual Visitor
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易于使用、用户评价排名第一的 CRM 工具。获得更多合格的销售线索并发展您的业务。注册 14 天免费试用。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 提供用于网站和访客跟踪的最佳实时聊天客户支持软件。跟踪、捕捉并与您的客户互动。 2 位用户免费。现在试试！
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
超过 6.75 亿会员 |管理您的职业身份。建立并参与您的专业网络。获取知识、见解和机会。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
Keap
keap.com
Keap 帮助您发展业务、改善客户服务并增加销售额。选择 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 来满足您的业务需求。开始免费试用。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一个查找私营和上市公司商业信息的平台。 Crunchbase 信息包括投资和融资信息、创始成员和处于领导地位的个人、并购、新闻和行业趋势。 Crunchbase 网站最初是为了跟踪初创公司而建立的，包含全球范围内上市和私营公司的信息。 Crunchbase 通过四种方式获取数据：风险项目、机器学习、内部数据团队和 Crunchbase 社区。公众可以向 Crunchbase 数据库提交信息。这些提交的内容需要经过注册、社会验证，并且在接受发布之前通常会经过主持人的审核。 维基百科社区于 2019 年 3 月弃用其作为来源。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Drift
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漂移是企业向企业采购的新方式。尝试我们的对话式营销和销售工具，旨在让购买变得更容易，而且完全免费。
Freshsales
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通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Polymail
polymail.io
Polymail 是最好的电子邮件平台，旨在使任何专业人士的工作生活更加轻松。提供对您有利的工具和功能。现在就来拜访我们吧！
PhoneBurner
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通过我们的销售拨号器，Dial 的引导速度提高 4 倍，并最大限度地提高实时对话效果。提高销售代表的工作效率并最大化收入！立即尝试 PhoneBurner！
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Hunter.io
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Hunter 是查找和验证专业电子邮件地址的领先解决方案。开始使用 Hunter 并与对您的业务重要的人建立联系。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款经济实惠的一体化营销、销售、支持和免费 CRM 软件，可供成长中的公司吸引网络访问者并转化为满意的客户
Similarweb
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Sameweb 是一家面向企业和中小型企业 (SMB) 客户的数字情报提供商。该平台提供网络分析服务，并向用户提供有关其客户和竞争对手网络流量的信息。
SaneBox
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使用 SaneBox 将您团队的电子邮件管理时间减少一半，并开始迈向更干净的收件箱和更高效的一天。立即开始免费试用！
Zendesk Sell
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Zendesk Sell 是一款销售 CRM 软件工具，可提高销售团队的生产力、流程和渠道可视性。消除摩擦并增加销量。
Agile CRM
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Agile CRM 软件是最好、简单、功能强大且价格实惠的客户关系管理 (CRM)，具有适合小型企业的销售和营销自动化功能。
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CRM 不仅仅适用于销售人员。 适合您整个团队的以关系为中心的 CRM。易于使用，适用于 Outlook/Gmail 收件箱、社交媒体、网络。
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我们是值得信赖的 IP 地址信息来源，每月为超过 1,000 家企业和 100,000 多名开发人员处理 400 亿个 IP 地理定位 API 请求
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Mailbutler 是 Apple Mail、Gmail 和 Outlook 的电子邮件软件扩展插件，可帮助您保持高效和专业。
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排名第一的 B2B 直拨、手机号码和电子邮件销售工具。超过 300,000 多名销售主管使用 Seamless.AI 来生成销售线索。
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yesware.com
Yesware 是 Outlook 和 Gmail 的附加组件，为销售专业人员提供潜在客户、安排会议和跟进所需的一切。
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Nutshell 是一款用户友好的销售自动化 CRM，可帮助销售代表赢得更多交易，并提供快速入职、强大的报告和 100% 免费支持。
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Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道外展，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
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尝试 Salesflare，这是面向销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
Snov.io
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更多线索。更多销量。更多收入。 借助可带来增长的销售工具箱和 CRM 平台，扩展您的业务并更好地吸引潜在客户。
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在短短 5 分钟内通过电子邮件、电话和社交媒体建立销售推广节奏。起价为 59 美元/月。
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Clearbit 是用于所有客户互动的营销数据引擎。深入了解您的客户，识别未来前景，并个性化每一次营销和销售互动。
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NetHunt 为销售、营销和客户服务团队提供 CRM 软件以及出色的客户支持和知识库。加入我们！
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将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
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根据用户评级和社交数据比较最佳的商业软件和服务。针对 CRM、ERP、HR、CAD、PDM 和营销软件的评论。
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全球首个预测性电子邮件智能平台，通过前所未有的数据可见性帮助品牌预测和优化电子邮件性能。
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FullContact Inc. 是一家私营科技公司，为企业、开发人员和品牌提供一套基于云的软件产品。他们的主要关注点是隐私安全的身份解析和实时 API 集成。他们的产品套件包括 Enrich 等产品，该产品利用技术来增强客户数据。 FullContact 总部位于美国科罗拉多州丹佛市，并在达拉斯（美国）和科钦（印度）设有办事处。
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