替代项 - VisitorAPI

Azira Allspark

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Azira LLC 是一个全球消费者洞察平台，通过可操作的情报帮助营销和运营领导者提高效率，从而推动业务成果。其使命是创造一个更具相关性的世界，让品牌能够接触消费者并与其建立关系。 Azira 提供创新的营销解决方案来管理受众、激活全渠道营销活动并了解客流量归因。它还为选址、贸易区域分析、竞争情报等用例提供运营见解。 Azira 为零售、酒店、旅游、房地产、金融服务和媒体企业提供服务。 Azira 数据智能平台阐明了 44 个国家/地区 70 多万个地方的消费者行为。运营情报：Pinnacle 可以轻松获取有关位置绩效的见解，帮助回答以下问题： - 我所在位置的人流量如何？ - 一周中的哪一天...