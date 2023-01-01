替代项 - Vidyard
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS软件的美国软件公司。该平台提供销售流程软件。 PandaDoc 总部位于加利福尼亚州旧金山，主要办事处位于白俄罗斯明斯克和佛罗里达州圣彼得堡。文档自动化软件即服务，具有内置电子签名、工作流程管理、文档生成器和 CPQ 功能。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
适合自由职业者和小型企业的最佳客户管理工具。更智能的发票、提案、时间跟踪、付款和合同 前身为 AND.CO。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Keap
keap.com
Keap 帮助您发展业务、改善客户服务并增加销售额。选择 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 来满足您的业务需求。开始免费试用。
Gong.io
gong.io
了解销售领导者如何使用收入智能来大幅提升销售代表的成功并赢得更多交易。被像您这样的收入专业人士评选为第一名。预订演示。
Fireflies.ai
fireflies.ai
记录、转录和搜索您的会议！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自动会议记录。
Dropbox DocSend
docsend.com
免费试用我们的安全文档共享平台。立即知道文档何时打开以及阅读了哪些页面。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Accelo
accelo.com
简化项目、保留、销售和服务管理。获得整个客户数据库的可见性，改进流程并花更多时间在您的专业知识上。
Showpad
showpad.biz
Showpad 销售支持平台将行业领先的培训和辅导软件与创新内容解决方案集成在一起，推动销售增长。
Chorus.ai
chorus.ai
让每一次互动都有意义。 Chorus 的对话智能 AI 将故事的力量带入每一次对话中。
Better Proposals
betterproposals.io
通过 Better Proposals，发送专业的商业提案只需一半的时间。通过深度分析和数字签名达成更多交易。
RFPIO
rfpio.com
RFPIO 提供 RFP 软件，帮助您改进销售提案流程。安排演示以立即减少您的 RFP 响应时间。
Canopy
canopytax.com
Canopy 是一款基于云的会计实践管理软件，包括 CRM、文档管理、客户门户应用程序、工作流程、付款、时间和计费。
Allego
allego.com
虚拟学习和支持解决方案的市场领导者。使用专为当今的分布式团队构建的移动平台来转变您的组织。
Qwilr
qwilr.com
密封每笔交易。通过基于网络的提案脱颖而出并提供世界一流的买家体验，赢得更多。
Quotient
quotientapp.com
成千上万的企业选择 Quotient 为其客户提供五星级报价。商数可以组织您的销售流程，让您看起来不错。
Nusii
nusii.com
停止与 Word、InDesign 和 PDF 作斗争。 Nusii 让您每次都能在更短的时间内创建精美的提案。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，为销售软件和其他在线数字产品的公司提供全方位服务的电子商务平台。
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市场领先的智能重新定价解决方案，适用于亚马逊和 eBay 卖家，可提高销售额和利润率。
Paddle
paddle.com
帮助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球转化率、减少客户流失、保持合规性并快速扩大规模。
Balto
balto.ai
由人工智能提供支持的排名第一的联络中心实时指导平台。帮助客服人员在每次通话中说正确的话。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是面向电子商务、B2B 和 SaaS 公司的在线支付解决方案，专门为在线业务提供全球支付处理和支付网关解决方案。
Loopio
loopio.com
改变您的提案响应流程——并释放您的成长。了解为什么 800 多家公司使用 Loopio 来回答 RFP、DDQ 和安全调查问卷。
Quoter
quoter.com
IT 销售报价软件将永远不一样。 Quoter 是一个报价到现金平台，消除了专业服务的买方和卖方之间的摩擦。立即升级您的销售流程。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
证明投资回报率。 增加转化。 增加收入。 跟踪并归因每个线上和线下销售线索，准确确定是哪个营销活动在推动它。
Jiminny
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最大化您团队的收入。通过对话智能释放您的销售团队增加收入的潜力。
Ansarada
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利用 Ansarada 先进的虚拟数据室解决方案始终获得最佳结果。抛弃传统的数据室，立即加入世界顶级交易撮合者的行列。
Momenteo
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用户友好的会计解决方案适合自由职业者跟踪您的工作、费用、旅行等。
DigiFabster
digifabster.com
成本估算软件如何提高 CNC 机械车间的销售额？提供即时在线 CNC 报价有助于机械车间满足客户不断变化的需求。在内部使用，可将您的询价响应时间缩短至几分钟，或使用 DigiFabster 的机械车间报价软件在您的网站上提供 24/7 在线报价和订单。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks 提供基于云的解决方案，使营销人员能够增加收入，同时尊重消费者的选择。
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc. 是一家总部位于西雅图的上市公司，成立于 2003 年，拥有 300 多名员工。 Marchex 是一家 B2B 通话和对话分析公司。它专门利用人工智能和机器学习来分析企业和客户之间的对话数据。 Marchex 为企业提供“可行的见解”，以改善电话、短信、消息和聊天方面的客户体验。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时帮助客户进行有利...
Upwex
upwex.io
使用人工智能来改善 Upwork 上的自由职业者和公司的结果的浏览器扩展。 Upwork 的 AI 工具：工作评级、提案生成和 CRM 同步。
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pathlight.com
发挥生成式人工智能的力量。分析您的客户对话和团队绩效，以挖掘隐藏的见解、抓住机会并降低风险。
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现在我们吸引了您的注意...用 AI 填充您的 CRM 并提高您的销售图标检查。 Attention 是您的实时、完全集成的语音助手，用于检查销售图标。 通过我们的实时指导赢得您的交易，并通过一键图标检查填充您的 CRM。 增强您的市场营销能力，将您的马变成火箭。欢迎来到销售的未来！
Sybill
sybill.ai
GTM 团队的私人助理 每次销售拜访后，Sybill 都会创建准确的摘要并将其推送到 Slack + CRM。为您撰写后续电子邮件草稿。 捕获报告中的每个单词和非语言反应。
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分销商、供应商和制造商面临的复杂决策：建议零售价控制、市场和趋势分析、市场报告、产品分析、动态定价。
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orgzit.com
企业 CRM 的强大功能与 Excel 的灵活性。面向制造商代表和分销商的一体化销售系统。通过从分散的电子表格迁移到单个集中式应用程序来简化销售、报价、服务和财务。
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Goodmeetings 是一个视频优先的人工智能和分析支持平台，专为远程销售而构建。除了满足销售团队的传统视频会议需求之外，它还可以自动化销售工作流程以提高生产力，并利用人工智能为销售转化提供动态提示和推动。它还通过智能会议元数据管理和销售绩效分析为销售领导者提供支持。
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Bidsketch 提案软件可让您在 50% 的时间内创建、电子签署和跟踪具有专业外观的客户提案。
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Zuora 是订阅管理领域的领导者。使用 Zuora 的高级计费工具套件建立和发展您成功的订阅业务。
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spce.com
SP_CE offers digital rooms where you can safely invite people, share content and collaborate. All while earning actionable insights about your buyers’ journey. Our customers typically have three things in common: 1. Long sales cycles 2. Multiple contacts to close a deal, many stakeholders both inter...
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alignedup.com
Sales teams - put simply, ALIGNED is a digital sales room–a collaboration platform for your team and your buyers. It allows you to orchestrate complex deals, increase buyer engagement, and shorten time to value. How? Aligned streamlines all of your customer communication, content, processes, and too...
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Gridspace makes conversational care readily available by providing superior machine talent to patients, customers, and businesses.
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Capture, analyze, and optimize sales meetings easily and effectively with AI to drive revenue and insights. Simply connect with Teams, Zoom or Google Meet, or take it to the next level by leveraging our meeting platform made for sales.
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Convirza is the first enterprise call tracking and call optimization platform. To address the growing demand for intelligence from phone interactions we combine traditional call tracking with the powerful analysis of phone calls. Convirza uses speech recognition technology and sophisticated algorith...
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Voyc enables regulated firms to check 100% of contact centre interactions with our speech analytics AI software, helping to improve operational efficiencies, catch complaints, identify vulnerable customers, and deliver an exceptional customer experience. In the face of increasing regulatory pressure...
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Ender Turing identifies top performers in calls, chats, and video meetings. Use it to provide best practices of top performers to every employee for self-coaching and observe performance growth. Ender Turing leads your sales and customer care teams to higher revenue and better customer service.
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Value-creating conversations start here. As the leading platform for conversation analysis in Scandinavia, Capturi converts customer conversations into concrete and measurable value using AI and advanced machine learning algorithms. Having analyzed more than 30 M customer conversations from more tha...
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