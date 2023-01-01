替代项 - Vena

Fullcast

fullcast.com

Fullcast 是唯一能够将您的 GTM 规划活动与战术销售运营无缝连接的上市 (GTM) 规划平台。它允许您不断更新策略并立即部署更改。计划使用 Fullcast 的公司： -> 在几天内完成计划，而不是几周或几个月。不需要电子表格。 -> 灵活应对不断变化的市场状况。 -> 将更多时间花在策略上，而不是配置单独的 GTM 系统。 -> 通过公平和透明的区域分配留住表现最佳的代表。 -> 通过轻松建模复杂的 GTM 场景，做出更好的业务决策。 *关键功能* --> 区域管理：在一处设计和部署您的销售区域计划。 --> 路由：确保每条线索都到达正确的位置。 --> 配额和目标设置：基于人工智...