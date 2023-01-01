替代项 - Vena
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
Anaplan
anaplan.com
Anaplan 是一家美国规划软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。 Anaplan 销售基于云的业务规划软件的订阅，并提供用于决策目的的数据。
Jedox
jedox.com
通过更好的见解和决策来规划您的业务。 通过一个统一解决方案中的自动化和预测分析来加速规划、预测和报告。 Jedox 为您提供灵活的企业绩效管理平台。通过人工智能的力量，自动执行重复性任务、加强协作并转变您的业务。
Fullcast
fullcast.com
Fullcast 是唯一能够将您的 GTM 规划活动与战术销售运营无缝连接的上市 (GTM) 规划平台。它允许您不断更新策略并立即部署更改。计划使用 Fullcast 的公司： -> 在几天内完成计划，而不是几周或几个月。不需要电子表格。 -> 灵活应对不断变化的市场状况。 -> 将更多时间花在策略上，而不是配置单独的 GTM 系统。 -> 通过公平和透明的区域分配留住表现最佳的代表。 -> 通过轻松建模复杂的 GTM 场景，做出更好的业务决策。 *关键功能* --> 区域管理：在一处设计和部署您的销售区域计划。 --> 路由：确保每条线索都到达正确的位置。 --> 配额和目标设置：基于人工智...