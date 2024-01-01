替代项 - Vectorpea

Vecta

vecta.io

Vecta 是一款面向团队的实时协作 SVG 编辑器，具有强大的基于 Javascript 的插件系统。轻松扩展和自动化，或创建包含数千个符号的流程图、UML、网络、等轴测图和 Web 图表。导出为多种格式和分辨率，包括 PNG、JPG 和缩小的 SVG，它们尺寸非常小，在所有设备上都能呈现精美的效果。