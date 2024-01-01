替代项 - Vecta
Figma
figma.com
Figma 是一款矢量图形编辑器和原型设计工具，主要基于 Web，并具有由 macOS 和 Windows 桌面应用程序启用的额外离线功能。适用于 Android 和 iOS 的 Figma Mirror 配套应用程序允许在移动设备上查看 Figma 原型。 Figma 的功能集侧重于用户界面和用户体验设计中的使用，重点是实时协作。
Penpot
penpot.app
Penpot 是第一个面向跨领域团队的开源设计和原型平台。 Penpot 不依赖于操作系统，它基于 Web，并采用开放 Web 标准 (SVG)。对于所有人并由社区赋予权力。
Boxy SVG
boxy-svg.com
Boxy SVG 是一款矢量图形编辑器，用于创建插图以及徽标、图标和其他图形设计元素。它主要专注于编辑 SVG 文件格式的绘图。该程序可作为网络应用程序和桌面应用程序使用，适用于 Windows、macOS、Chrome OS 和基于 Linux 的操作系统。
Vectorpea
vectorpea.com
Vectorpea 在线矢量编辑器可让您编辑矢量图形、AI、SVG 和 PDF 文件！
SVG Viewer
svgviewer.dev
SVG Viewer 是一个用于查看、编辑和优化 SVG 的在线工具。