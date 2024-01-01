替代项 - Vecta

Figma

figma.com

Figma 是一款矢量图形编辑器和原型设计工具，主要基于 Web，并具有由 macOS 和 Windows 桌面应用程序启用的额外离线功能。适用于 Android 和 iOS 的 Figma Mirror 配套应用程序允许在移动设备上查看 Figma 原型。 Figma 的功能集侧重于用户界面和用户体验设计中的使用，重点是实时协作。