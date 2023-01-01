替代项 - VanillaSoft

envivo.io

envivo.io

envivo 是一个数字销售加速器，使企业能够轻松地为潜在客户和现有客户提供个性化优惠，从而在买家和卖家之间创建一个有吸引力的环境。 envivo 帮助您抓住从潜在客户到交易的机会，一切都集中在一个地方，同时与您现有的 CRM 无缝集成。获得您以前从未有过的关于销售内容如何以及何时被消费的见解！您甚至可以集成您最喜欢的数字签名技术来签署文档，并添加调度解决方案以允许潜在客户轻松安排演示或会议。环境。从潜在客户到交易。吸引人。高效的。优雅的。