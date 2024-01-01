替代项 - UXTesting

Parative

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Parative 专注于将可操作的产品使用和客户行为洞察交给最需要的员工（一线收入和保留团队），而不需要数据团队、CDP 或数据仓库的支持。 Parative 旨在帮助团队回答三个问题： * 我们如何确定哪些客户行为是转化、保留和扩展的主要指标？ * 我们如何实时监控客户群中的这些关键行为，以评估每个客户对这些结果的准备情况？ * 当我们看到这些关键行为发生（或没有发生）时，我们应该向哪位员工发出警报，以及我们希望在我们使用的另一个工具中自动执行哪些操作？ 简而言之，Parative 的客户行为平台可以识别客户的产品使用情况何时表明客户已做好转换、流失或扩张的准备。最好的是，不需要 Par...