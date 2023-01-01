替代项 - Uptics

Convirza

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Convirza 是第一个企业呼叫跟踪和呼叫优化平台。为了满足电话交互中不断增长的情报需求，我们将传统的呼叫跟踪与强大的电话分析相结合。 Convirza 使用语音识别技术和复杂的算法来衡量销售线索质量、衡量转化并通过完全成熟的营销自动化采取行动。我们帮助经验丰富的营销人员做出更好的决策，提高成交率和客户体验，同时增加收入。我们为汽车、医疗保健、酒店、家居和金融服务领域的领先国内和国际品牌提供服务。我们专为各种规模的企业、媒体/出版机构、呼叫中心等而设计，提供通话录音和数据解决方案，帮助您跟踪和分析通话，以了解呼叫者的意图和行为。该公司最近在其位于犹他州硅坡的总部发布了一个突破性的呼叫营销优化...