Upsy Shopping Helper 是一款人工智能工具，适合希望增加销售额并让顾客满意的网店店主。 * Upsy的智能搜索功能针对移动用户进行了优化，可帮助访问者通过图片快速找到合适的产品。 * AI产品推荐功能鼓励顾客购买更多商品，增加每次销售的价值。 * 每日优惠和新品促销可加快库存周转并鼓励顾客探索您的商店。 * 智能常见问题解答可以释放您的客户服务团队并减少购物篮遗弃率。 * Upsy 的调查功能收集有价值的客户反馈，帮助您优化业务

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