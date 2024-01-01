替代项 - Upflowy
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
LeadSquared
leadsquared.com
适合企业的完整营销自动化和 CRM 软件。在一个平台上组织您的潜在客户捕获、潜在客户管理、销售管理和分析。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Keap
keap.com
Keap 帮助您发展业务、改善客户服务并增加销售额。选择 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 来满足您的业务需求。开始免费试用。
Typeform
typeform.com
构建美观的交互式表单 - 获得更多回复。无需编码。用于测验、研究、反馈、潜在客户开发等的模板。免费注册。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
ClickFunnels
clickfunnels.com
使您能够产生潜在客户、销售您的产品并向世界传达您的信息！您与我们仅差一个漏斗！
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款经济实惠的一体化营销、销售、支持和免费 CRM 软件，可供成长中的公司吸引网络访问者并转化为满意的客户
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一个产品分析平台，可帮助企业借助协作分析来跟踪访客。该平台使用行为报告来了解用户与产品的交互，并提供洞察以实时加速工作。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是一家面向企业和中小型企业 (SMB) 客户的数字情报提供商。该平台提供网络分析服务，并向用户提供有关其客户和竞争对手网络流量的信息。
Zoho PageSense
zoho.com
转化优化和个性化平台。 衡量您的关键网站指标，了解访问者的在线行为，并为他们提供个性化的网站体验以提高转化率。
Avochato
avochato.com
Avochato 正在以简单的方式发送商务短信。我们市场领先的商务短信服务将比以往更快、更有效地将您与客户联系起来。
Privyr
privyr.com
Privyr 是一款帮助销售人员和企业通过手机将潜在客户转化为客户的应用程序。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
OnePage CRM
onepagecrm.com
独特的 CRM 软件可帮助小型企业专注于并增加销售额。基于 GTD 和销售额 原则上，我们的销售工具包括联系人和渠道管理。
Manycontacts
manycontacts.com
适用于 WhatsApp 的 CRM 用于销售和支持的 Whatsapp 工具 将您的 WhatsApp Business（或 API）连接到 ManyContacts，与您的团队共享您的收件箱，在同一界面中回复和组织所有聊天。
involve.me
involve.me
提高客户参与度。通过互动漏斗。 用于测验、调查、计算器、表格和付款页面的无代码内容生成器。在客户旅程的每一步创建个性化互动。
WebinarJam
home.webinarjam.com
通过唯一可生成从注册到重播的完整直播活动的网络研讨会系统，提高您的销售额和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，无需下载，是迄今为止向公众发布的对直播、事件流和网络研讨会广播最显着的改进。受到超过 50,000 名客户的信赖。
Leadpages
leadpages.com
上线并通过 Leadpages 实现增长 全球小型企业的首选。 轻松构建无代码网站、高转化率登陆页面、弹出窗口、警报栏等。
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美国初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供网络搜索产品。
AWeber
aweber.com
立即免费试用 AWeber，获取所有解决方案来扩大您的电子邮件列表、与您的受众互动并增加销量。无需信用卡。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce 是一家加拿大软件公司，总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华。该公司为网站制作登陆页面，并且是年度行动呼吁会议的主办方。
FlippingBook
flippingbook.com
将简单的 PDF 转换为具有专业外观的交互式且引人入胜的文档、管理营销工具、分析文件等。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 为销售、营销和客户服务团队提供 CRM 软件以及出色的客户支持和知识库。加入我们！
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一个平台上进行应用程序分析和营销
Landbot
landbot.io
最强大的无代码聊天机器人构建器 增加您的收入、降低运营成本并取悦您的客户。
PostHog
posthog.com
自托管产品分析堆栈，可部署在您的基础设施上。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家为全球出版商提供数据和分析的技术公司。该公司成立于2009年，总部位于美国纽约市。该软件即服务 (SaaS) 公司将代码集成到出版商、媒体公司和新闻机构的网站中，以跟踪用户，从而通过受众参与度和忠诚度指标获利，以便他们可以决定在其网站上发布和推广的内容。 2010 年 8 月，该公司从 Betaworks 中分离出来，成为一个独立的实体。 Chartbeat 作为 Google Analytics 实时数据的替代品受到了赞扬和批评。
Popl
popl.co
Popl 是领先的团队数字名片平台，为全球数百万公司和专业人士提供创新解决方案。我们的平台使团队能够创建、分发和管理数字名片，确保品牌一致性、简化潜在客户收集和大规模企业级数据安全，使我们成为企业级客户的首选。 Popl 与 5,000 多个应用程序无缝集成，为管理员提供了各种强大的工具来简化他们的工作流程。借助我们的平台，您可以： - 将潜在客户直接导出到您的 CRM 系统 - 从 Active Directory (HR) 平台同步团队成员 - 自动输入数据以消除错误并节省时间 - 创建营销自动化以推动转化和收入 在 Popl，我们致力于提供无与伦比的客户服务和支持。要了解我们平台的强大功...
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI 的先进工具集使销售人员能够瞄准最适合的潜在客户、培养优质潜在客户并在 LinkedIn Sales Navigator 上预订更多会议。
RocketReach
rocketreach.co
您与任何专业人士的一级联系。 使用世界上最大、最准确的电子邮件和直拨数据库直接与正确的决策者联系。
UpViral
upviral.com
UpViral 的抽奖和奖励是在线发展业务的最快方式。产生流量、扩大您的列表并将订阅者转化为客户。
about.me
about.me
只需几分钟即可创建免费的单页网站。
Sender
sender.net
在您的电子邮件列表和收入之间架起桥梁。 Sender 使您能够快速、轻松地与客户保持联系并发展您的业务，同时花费更少。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
Convert.com
convert.com
A/B 测试软件 Convert.com - 专注于使用 A/B 测试软件、多变量测试软件或对比测试软件进行转化率优化的代理商和电子商务公司的最佳解决方案。
WotNot
wotnot.io
立即自动与您当前和未来的客户进行互动！构建机器人很容易，但获得期望的结果却很难。这就是 WotNot 介入的地方，为您提供定制服务。我们通过我们的无代码聊天机器人平台建立了合格潜在客户的管道，自动化您的支持，而无需增加人员数量。
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms 是一款功能强大的在线表单生成器，允许企业和组织轻松创建自定义表单和调查。凭借用户友好的拖放界面和各种可编辑的模板和主题，Quill Forms 可以轻松设计和发布针对桌面和移动设备进行优化的专业外观表单。无论您需要联系表格、潜在客户开发表格、活动登记表还是反馈调查，Quill Forms 都能满足您的需求。借助条件逻辑、预填充字段和自定义验证规则等高级功能，您可以创建能够准确捕获客户和潜在客户所需信息的表单。 Quill Forms 还提供强大的分析和报告功能，因此您可以跟踪表单提交、监控转化率并深入了解用户行为。此外，通过与流行的 CRM 和电子邮件营销平台集成，您可...
Plerdy
plerdy.com
转化率优化工具 跟踪、分析访客并将其转化为买家 免费试用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我们的产品
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn 电子邮件查找器 寻找潜在客户的最快方式。 适用于多任务 B2B 销售、招聘和营销经理的潜在客户查找工具。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
Gleam
gleam.io
Gleam 是一个增长营销平台。我们帮助您开展精彩的活动来发展您的业务。
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai 是一款 GenAI 支持的软件套件，可为 B2C 和 B2B2C 企业实现高速销售。 Floww.ai 的集成销售平台提供与现代通信堆栈集成的销售执行 CRM、NoCode 即时分析、营销和工作流程自动化。 Floww.ai 先进的生成式人工智能工具 Sales Co-Pliot 和 Analytics Co-Pliot 通过即时分析和深入洞察，实现高效、高质量的销售方法。大多数 CRM 主要针对 B2B 用例而构建，无法有效适应 B2C 和 B2B2C 业务。现代 B2C 销售的高速度和高容量需要一个集成的销售平台来实现敏捷的销售管理，以快速适应动态的市场环境。
Kaspr
kaspr.io
花更少的时间寻找客户并完成您的配额。 Kaspr 是一款 LinkedIn Chrome 扩展程序和仪表板，可让您在几秒钟内访问 B2B 联系人数据。
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly 为企业提供了一个易于使用的在线表单生成器。通过我们的无缝网络解决方案与 Salesforce 集成。从今天开始。
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™，领先的潜在客户开发平台。市场上排名第一的销售自动化软件。注册并加入平台
GoSquared
gosquared.com
通过营销自动化、实时聊天和实时分析来发展您的业务。
Workbooks
workbooks.com
使用 Workbooks CRM 推动业务成功，这是一种价格实惠、功能丰富的 CRM 解决方案，使企业能够获取、转化和留住客户。
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是为博主、个体企业家、初创公司和企业提供完整的潜在客户增长和电子邮件营销服务。从 B2B 到 B2C，超过 500,000 家企业依靠 Mailmunch 每天产生数千个潜在客户，并通过电子邮件营销增加收入。以下是您可以使用 Mailmunch 执行的所有操作： - 为每个行业和用例构建具有各种选择加入形式的电子邮件列表 - 通过潜在客户培育序列来培育这些潜在客户 - 通过易于构建的方式降低购物车放弃率并产生重复销售自动回复 - 通过高送达率广播推广新活动或宣布产品更新 - 通过我们专为高吸引力而设计的引人注目的登陆页面来提高转化率 Mailmunch 的设置也非常容易。我...
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Purple 是 80 年来最好的床垫技术进步。我们的床垫和枕头提供免费送货、免费退货和 100 晚试用。
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通过自动 A/B 测试优化您的网站。 AutoOptimize 为您提供 50 个高性能模板 A/B 测试，经证明可以在 90 天内将转化率提高高达 30%。
Apptimize
apptimize.com
了解具有前瞻性思维的产品团队如何通过 Apptimize 的移动 A/B 测试和发布管理平台推动数据驱动的增长。
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty 是一家快速发展的人工智能实验、个性化和功能管理解决方案提供商，帮助企业快速增加收入。
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks 为您提供了一套可用于营销的产品，以发展您的公司、寻找潜在客户、发送电子邮件、创建聊天机器人、吸引访问者撰写评论、防止您的网站出现虚假电子邮件、在您的网站上显示社交通知还有很多。一套营销和潜在客户开发产品：套装包括多种潜在客户开发工具，您可以使用它们来发展您的公司。获得更多潜在客户和客户：所有工具都旨在为您的公司带来新的潜在客户和客户，以促进其发展。无限制地访问所有产品：提供对所有软件的无限制访问，没有任何限制，不再为每个潜在客户付费。包括什么？用于查找新潜在客户电子邮件的丰富数据软件：从公司列表中查找潜在客户。您将能够从公司或域列表中获取潜在客户。该软件非常适合 B2B 公司、...
HiHello
hihello.com
HiHello 是企业公司数字名片的首要解决方案。借助 HiHello，公司可以用专业的数字名片取代纸质名片，从而给客户、合作伙伴和潜在客户留下深刻的印象。 HiHello 的数字名片可以包括姓名、头衔、公司、公司徽标、图片甚至视频和代词。卡片还包括电话号码、地址、网站、社交媒体资料、YouTube 视频、注释等信息。 HiHello 的企业产品允许企业定制卡片以匹配其企业品牌，并对员工的数字名片拥有完全的管理控制权。公司管理员可以随时编辑或修改卡片。我们简化的入职流程使各种规模的公司都能轻松地向整个团队推出数字名片解决方案。
Swordfish.ai
swordfish.ai
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Fluid Ads
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