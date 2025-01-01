替代项 - Unstop

Quizizz
quizizz.com
Quizizz是一款互动学习应用，支持个人和团体测验，适用于学校、家庭和办公室的学习。
Kahoot! Create
kahoot.com
Kahoot Create 是一个学习平台，允许用户创建和共享测验游戏（Kahoots），支持多种语言和学习模式，适用于教育和团队活动。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter是一款交互式演示软件，帮助用户通过民意调查和测验等功能与观众实时互动，以提升会议和教学的参与度。
Toddle
toddleapp.com
Toddle是一个帮助教师工作的应用，利用人工智能提供工具，支持前沿和未来导向的教育。
Seesaw
seesaw.me
Seesaw是一个学习平台，通过数字投资组合和互动课程增强学生参与，并促进教师与学生和家庭之间的沟通。
Gradescope
gradescope.com
Gradescope是一个在线评分平台，利用AI技术简化纸质作业的评分过程，提高评分效率，提供个性化反馈和学术诚信支持。
Nearpod
nearpod.com
Nearpod是一个互动教学平台，支持实时评估和多媒体内容，适用于课堂内外的学习，帮助教师创建沉浸式课程。
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides是一款互动演示软件，提供实时民意调查、测验和问答环节，旨在提升观众参与度，适用于教育和会议等场合。
Socrative Student
socrative.com
苏格拉底学生应用程序允许学生通过测验、投票和游戏等形式分享理解，没有账号需求，便于课堂参与和反馈。
Wooclap
wooclap.com
Wooclap是一个互动学习平台，通过智能手机和电脑增强课堂学习，支持多种教学模式，促进学生参与和反馈。
Dugga
dugga.com
Dugga是一个AI驱动的评估平台，支持各种类型的考试和作业，提供安全、灵活的评估管理解决方案。
FlexiQuiz
flexiquiz.com
FlexiQuiz是一个在线测验生成器，允许用户快速创建自定义测验，支持多种题型，并提供详细报告和实时测验功能。
Socrative Teacher
socrative.com
Socrative老师是一款互动评估工具，允许教师通过测验和投票实时评估学生理解，促进个性化学习。
Capsim
capsim.com
Capsim是一款通过邮箱模拟平台评估员工软技能和培训效果的应用，帮助企业识别技能差距和提高学习转化率。
Sentral
sentral.com.au
Sentral是一款澳大利亚的学校管理系统，由教育工作者为教育工作者开发，提供全面的教育软件解决方案。
ClassMarker
classmarker.com
ClassMarker是一个在线测验制作平台，支持多种问题类型，提供自动评分和报告功能，适用于教育和商业评估。
Testmoz
testmoz.com
Testmoz是一个在线工具，允许用户轻松创建、管理和分析测试，适用于教育和专业培训领域。
PDFQuiz
pdfquiz.com
PDFQuiz是一个将PDF文档转换为测验的应用，适合教育工作者、培训师和内容创造者，提升学习的互动性。
Vevox
vevox.com
Vevox是一个实时投票和匿名问答平台，旨在增强员工参与度，支持混合会议和课程，允许参与者自由表达意见。
Poll Everywhere
polleverywhere.com
无处不在的民意调查是一款实时调查工具，允许用户创建互动民意调查，支持多种格式，适用于教育和会议。
Newsela
newsela.com
Newsela是一个教育平台，为K-12学生提供多级别的文章和资源，支持语言学习和课程整合。
Conker
conker.ai
Conker是一个基于AI的在线测验工具，简化教师创建测评的过程，支持多种教育标准并提供即时反馈。
Quizify
quizify.io
Quizify是一个在线测验构建器，帮助用户快速创建教育、潜在客户与娱乐用途的交互式测验。
OpExams
opexams.com
Opexams是一个考试管理平台，简化了考试创建、评分和分析，帮助教育者提高学生表现与评估效率。
Codio
codio.com
Codio是一款在线教学平台，提供互动课程和自动评分工具，帮助学生更好地理解计算机科学，提高学习效果。
EdPrime
edprime.co
EdPrime是一款全面的教育管理软件，提供人力资源、在线招生、财务管理、学习评估等功能，简化教育机构的日常管理。
Crowdmark
crowdmark.com
Crowdmark是一个在线评分和分析平台，提供协作评估工具，支持纸质作业和考试的管理和反馈。
Echo360
echo360.com
Echo360是一个教育平台，支持录制、管理和共享教学内容，提供互动学习与评估功能，帮助教育者提升学生参与度。
PrepAI
prepai.io
PrepAI是一款基于人工智能的问题生成应用，帮助用户快速创建和定制考试题目，支持多种题型和自动评分功能。
ExamSoft
examsoft.com
ExamSoft 是一个安全的数字评估平台，旨在提高考试的完整性和效率，提供数据分析以改善考试结果。