替代项 - Unstop

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz是一款互动学习应用，支持个人和团体测验，适用于学校、家庭和办公室的学习。

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

Kahoot Create 是一个学习平台，允许用户创建和共享测验游戏（Kahoots），支持多种语言和学习模式，适用于教育和团队活动。

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter是一款交互式演示软件，帮助用户通过民意调查和测验等功能与观众实时互动，以提升会议和教学的参与度。

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Toddle是一个帮助教师工作的应用，利用人工智能提供工具，支持前沿和未来导向的教育。

Seesaw

Seesaw

seesaw.me

Seesaw是一个学习平台，通过数字投资组合和互动课程增强学生参与，并促进教师与学生和家庭之间的沟通。

Gradescope

Gradescope

gradescope.com

Gradescope是一个在线评分平台，利用AI技术简化纸质作业的评分过程，提高评分效率，提供个性化反馈和学术诚信支持。

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod是一个互动教学平台，支持实时评估和多媒体内容，适用于课堂内外的学习，帮助教师创建沉浸式课程。

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides是一款互动演示软件，提供实时民意调查、测验和问答环节，旨在提升观众参与度，适用于教育和会议等场合。

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

苏格拉底学生应用程序允许学生通过测验、投票和游戏等形式分享理解，没有账号需求，便于课堂参与和反馈。

Wooclap

Wooclap

wooclap.com

Wooclap是一个互动学习平台，通过智能手机和电脑增强课堂学习，支持多种教学模式，促进学生参与和反馈。

Dugga

Dugga

dugga.com

Dugga是一个AI驱动的评估平台，支持各种类型的考试和作业，提供安全、灵活的评估管理解决方案。

FlexiQuiz

FlexiQuiz

flexiquiz.com

FlexiQuiz是一个在线测验生成器，允许用户快速创建自定义测验，支持多种题型，并提供详细报告和实时测验功能。

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

Socrative老师是一款互动评估工具，允许教师通过测验和投票实时评估学生理解，促进个性化学习。

Capsim

Capsim

capsim.com

Capsim是一款通过邮箱模拟平台评估员工软技能和培训效果的应用，帮助企业识别技能差距和提高学习转化率。

Sentral

Sentral

sentral.com.au

Sentral是一款澳大利亚的学校管理系统，由教育工作者为教育工作者开发，提供全面的教育软件解决方案。

ClassMarker

ClassMarker

classmarker.com

ClassMarker是一个在线测验制作平台，支持多种问题类型，提供自动评分和报告功能，适用于教育和商业评估。

Testmoz

Testmoz

testmoz.com

Testmoz是一个在线工具，允许用户轻松创建、管理和分析测试，适用于教育和专业培训领域。

PDFQuiz

PDFQuiz

pdfquiz.com

PDFQuiz是一个将PDF文档转换为测验的应用，适合教育工作者、培训师和内容创造者，提升学习的互动性。

Vevox

Vevox

vevox.com

Vevox是一个实时投票和匿名问答平台，旨在增强员工参与度，支持混合会议和课程，允许参与者自由表达意见。

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

无处不在的民意调查是一款实时调查工具，允许用户创建互动民意调查，支持多种格式，适用于教育和会议。

Newsela

Newsela

newsela.com

Newsela是一个教育平台，为K-12学生提供多级别的文章和资源，支持语言学习和课程整合。

Conker

Conker

conker.ai

Conker是一个基于AI的在线测验工具，简化教师创建测评的过程，支持多种教育标准并提供即时反馈。

Quizify

Quizify

quizify.io

Quizify是一个在线测验构建器，帮助用户快速创建教育、潜在客户与娱乐用途的交互式测验。

OpExams

OpExams

opexams.com

Opexams是一个考试管理平台，简化了考试创建、评分和分析，帮助教育者提高学生表现与评估效率。

Codio

Codio

codio.com

Codio是一款在线教学平台，提供互动课程和自动评分工具，帮助学生更好地理解计算机科学，提高学习效果。

EdPrime

EdPrime

edprime.co

EdPrime是一款全面的教育管理软件，提供人力资源、在线招生、财务管理、学习评估等功能，简化教育机构的日常管理。

Crowdmark

Crowdmark

crowdmark.com

Crowdmark是一个在线评分和分析平台，提供协作评估工具，支持纸质作业和考试的管理和反馈。

Echo360

Echo360

echo360.com

Echo360是一个教育平台，支持录制、管理和共享教学内容，提供互动学习与评估功能，帮助教育者提升学生参与度。

PrepAI

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prepai.io

PrepAI是一款基于人工智能的问题生成应用，帮助用户快速创建和定制考试题目，支持多种题型和自动评分功能。

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ExamSoft 是一个安全的数字评估平台，旨在提高考试的完整性和效率，提供数据分析以改善考试结果。

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