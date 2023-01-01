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Unsplash 是一个在 Unsplash 许可下致力于分享图库摄影的网站。该网站声称拥有超过 207,000 名摄影师，其不断增长的超过 200 万张照片库每月产生超过 170 亿张照片印象。 Unsplash 被《福布斯》、《企业家杂志》、CNET、Medium 和 The Next Web 评为世界领先的摄影网站之一。Unsplash 允许摄影师将照片上传到其网站，然后由照片编辑团队进行整理。其照片上宽松的版权条款使 Unsplash 成为互联网上最大的摄影供应商之一，其成员的照片经常出现在文章中。然而，他们在 2017 年停止使用知识共享“零”许可证的决定引起了批评，因为它从公共空间中带走了大约 200,000 张图像。 Unsplash 许可证与知识共享许可证不兼容，无法在维基百科等网站上使用。 2018 年 2 月，Unsplash 更改了许可条款，限制在未首先更新、修改或以其他方式将新的创意元素融入照片的情况下销售照片，禁止销售未修改的副本，包括将照片作为印刷品或打印在实物商品上出售。 2019 年，Unsplash for Brands 推出，广告商可以在 Unsplash 上分享品牌图片。

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