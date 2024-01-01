替代项 - UiPath
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask 是网络上最直观的协作和任务管理工具。注册、邀请您的团队并开始工作。无需培训。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 允许员工按照自己想要的方式工作，而不是按照软件规定的方式工作。客户可以在需要时获得他们需要的东西。
OpenAI
openai.com
OpenAI 是一家人工智能研究和部署公司，致力于确保通用人工智能造福全人类。人工智能是一种极其强大的工具，其创建必须以安全和人类需求为核心。 OpenAI 致力于将利益一致性放在首位——置于利润之上。 为了实现我们的使命，我们必须包容并重视构成全人类的许多不同观点、声音和经验。我们对多元化、公平性和包容性的投资是持续不断的，通过广泛的举措执行，并得到领导层的倡导和支持。 在 OpenAI，我们相信人工智能有潜力帮助人们解决巨大的全球挑战，我们希望人工智能的优势得到广泛分享。
Synthesys
synthesys.io
AI 配音和 AI 视频生成器。 制作您的下一个专业视听内容，无需花钱聘请演员、摄像机或音频设备
InfraNodus
infranodus.com
使用人工智能和网络思维产生想法和洞察力。 InfraNodus 结合了文本分析、网络可视化和 GPT-3 AI，帮助您研究话语，增强您的阅读、写作和研究工作流程。 从多个导入来源获取任何文本的摘要概述，揭示主要主题及其之间的关系，识别模式和差距，发现正确的问题以推进您的思考和研究。
Riku.AI
riku.ai
尝试人工智能 一个游乐场，多个提供商。 Riku 是你的人工智能的宝库。创作以及保存、分发和试验最新技术的地方。 Riku 是利用 NLP 技术构建自定义模型的一站式解决方案。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Aha!
aha.io
登录您的啊哈！工作区。还没有帐户？注册世界排名第一的路线图软件的 30 天免费试用版。
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn 使清理、标记和可视化客户反馈变得简单 — 所有这些都在一个地方完成。 由尖端人工智能提供支持。
Prolific
prolific.com
按需、自助数据收集。 Prolific 帮助您招募高质量的研究参与者来参与您的研究、调查或实验。
NVivo
qsrinternational.com
使用最好的定性数据分析软件释放数据洞察力。 NVivo 可帮助您从定性和混合方法数据中发现更多信息。发现更丰富的见解，并得出清晰明确、站得住脚的发现，并有严格的证据支持。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是领先的全栈人工智能、法学硕士和计算机视觉生产平台，用于对非结构化图像、视频、文本和音频数据进行建模。
Kili Technology
kili-technology.com
简单快速的注释工具可扩展您的机器学习项目。
Craft.io
craft.io
Craft.io 是一款产品管理工具，使产品经理能够在一个与当今最常用平台集成的专用工具中完成反馈捕获、规划、决策、路线图等工作。 Craft.io 成为产品记录系统：支持重要产品决策的权威数据源，使产品经理更加自信、影响利益相关者并以权威领导。
Minitab Engage
minitab.com
达到。唯一旨在启动、跟踪、管理和共享从创意生成到执行的创新和改进计划的解决方案。
ProdPad
prodpad.com
ProdPad是产品管理软件，帮助产品经理制定产品策略。轻松管理团队、客户和路线图。免费试用！
Canny
canny.io
Canny 帮助您收集和组织功能请求，以更好地了解客户需求并确定路线图的优先级。
SAP
sap.com
在 SAP，我们的目标是帮助世界更好地运行并改善人们的生活。我们的承诺是创新，帮助我们的客户发挥最佳水平。 SAP 致力于帮助每位客户成为运营最佳的企业。我们设计解决方案来推动创新、促进平等并跨越国界和文化传播机会。与我们的客户和合作伙伴一起，我们可以改变行业、发展经济、改善社会并保护我们的环境。
Phrase Localization Suite
phrase.com
最精简、最快、最可靠的本地化平台。 利用可扩展软件本地化平台的强大功能，可靠地进入新市场，实现增长，避免任何麻烦。
Deep Block
deepblock.net
人工智能最简单的方法。
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
面向自动化专业人员的无代码人工智能。 最后，这是一个一体化平台，无需代码即可为文本和文档流程构建企业级人工智能自动化。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
UserVoice
uservoice.com
B2B 用户反馈软件可帮助您倾听和指导客户、优先考虑重要的产品功能并高效创新。
V7
v7labs.com
企业培训数据的完整基础设施，涵盖标签、工作流程、数据集和循环中的人员。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 将内联网、通信和培训集成到一个统一的平台中，弥合了办公桌员工和无办公桌员工之间的差距。
Ideanote
ideanote.io
Ideanote 是一种处理创意的新方式。它更快、更高效，让您能够从头到尾构建完全可定制的创意管理流程。
BMC
bmc.com
BMC 通过针对复杂 IT 问题的开放、可扩展和模块化解决方案帮助客户运营和重塑其业务。 BMC 与 86% 的福布斯全球 50 强以及世界各地的客户和合作伙伴合作，创造他们的未来。凭借我们的创新历史、行业领先的自动化、运营和服务管理解决方案，再加上无与伦比的灵活性，我们帮助组织腾出时间和空间，成为一家征服未来机遇的自主数字企业。
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI 是一款屡获殊荣的人工智能数据提取软件。通过结合计算机视觉和自然语言处理 (NLP)，我们的人工智能模型能够以前所未有的准确性理解和解释任何类型的文档。我们的技术为自动数据提取设定了新标准：类似人类的准确性，无需繁琐的配置和设置。只需上传文档，系统就会提取相关信息，让结构化数据触手可及。与下游系统的无缝集成可以轻松改变业务流程，同时节省金钱和时间。获奖者 - Credit Strategy 贷款奖，2023 年“最佳技术合作伙伴”。获奖者 - Wealth & Finance 的“数据提取领先创新者 - 欧洲”，2021 年。
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale 是领先的创新管理软件平台。我们帮助政府、企业、大学共同创造美好未来。今天探索一下。