UASD Virtual

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在信息和通信技术加速发展并影响人们和城镇日常生活的历史时刻，UASDVIRTUAL 敞开大门，响应新时代的需求。教育勾勒出教与学过程的新场景：以计算机为媒介的数字时代的到来，打破了传统范式，使教育模式发生了巨大变化，新的沟通可能性的出现让我们有机会通过远程教育传播知识。 Primada de América 与时俱进，并为了缩小绝大多数人与文化利益之间的差距，在其课程中插入了提供不同距离模式的内容，以便为学生提供更多更好的机会。由于时间、工作、距离或家庭原因，无法系统地攻读大学学位。 UASD虚拟校园为所有用户提供了沟通、协作和知识传播的工具，使他们能够克服传统教育模式的空间和时间障碍。这个虚拟空间为他们提供了多样化的学习资源，并集成了 Web 2.0 工具，鼓励该社区的接收者将自己融入动态环境中，利用信息通信技术进行学习管理。

网站： uasd.edu.do

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