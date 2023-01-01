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将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Tulsi 软件是运行和管理基于项目的业务的最简单方法。适用于全球加工、回收、批发、分销、零售、制造和电子商务领域的小型企业。 Tulsi 可帮助您轻松跟踪各个仓库中的库存、管理订单、发票、运输、物料清单、合同、获取报告等。您始终可以通过电子邮件、电话或聊天获得世界一流的支持。

网站： my.tulsisoftware.com

免责声明：WebCatalog 与“Tulsi”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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