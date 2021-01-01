替代项 - Truepush

Cordial

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Cordial 是一个真正的营销平台，使品牌能够完全自动化其营销策略并改变其工作方式。 Cordial 采用以客户为中心的方法进行设计，将先进的数据灵活性与先进的自适应自动化和尖端人工智能相结合，在创纪录的时间内构思、测试和实施新的营销策略 - 全部在一个平台上完成。我们是一家屡获殊荣的高增长公司，致力于帮助品牌传递更好的信息。在 Cordial 委托最近进行的一项研究中，Forrester Consulting 发现，转向 Cordial 营销平台的品牌在 3 年内获得的总净收益为 879 万美元，投资回报期不到 6 个月。了解更多信息，请访问 www.cordial.com。