替代项 - TrueFanz Fans
Later
later.com
领先的视觉营销平台，可让您规划、安排、发布和衡量 Instagram 和社交媒体帖子的结果。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界领先的合作伙伴自动化解决方案，发现、管理、保护、优化所有合作伙伴渠道，实现真正的指数增长。
LTK
shopltk.com
从您信任的 LTK 影响者那里购买最新的时尚、家居、美容、健身产品。工作服创意、婚礼宾客礼服、旅行着装等等。
PartnerStack
partnerstack.com
合作伙伴关系管理软件可扩展任何计划：联营公司、经销商、营销等。了解 SaaS 公司为何借助 PartnerStack PRM 实现发展。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 是一家主题标签分析和社交媒体分析公司，为 Twitter、Instagram 和 Facebook 提供带有主题标签跟踪的实时数据。
Affable.ai
affable.ai
影响者营销平台 Affable 让全球品牌、代理机构和 D2C 电子商务品牌轻松找到影响者、管理活动并衡量投资回报率！经过验证的影响者。 100+ 客户。
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何帮助公关和营销团队监控新闻和社交媒体的媒体报道并增强品牌管理。
Skeepers
octoly.com
领先的影响者营销平台 Octoly 通过大规模连接经过审查的微影响者和消费者，帮助品牌提高知名度、建立信任并促进销售。品牌利用我们精心策划的社区创建社交媒体帖子和电子商务评论，以换取优质产品。
GRIN
grin.co
GRIN 是电子商务品牌最好的影响者营销软件。我们的人工智能平台包括超过 3200 万影响者套件、活动工作室、报告和分析、支付和产品履行、完整内容媒体库等。
BrandChamp
brandchamp.io
蓬勃发展的品牌是由大使打造的。与 Shopify、Amazon 和 WooCommerce 集成的一体化品牌大使管理软件。
Perpetua
perpetua.io
电子商务的增长基础设施。 与数千家使用 Perpetua 零售媒体执行和智能软件的企业一起，在亚马逊、沃尔玛、Instacart 和其他市场上实现盈利规模增长。
Emplifi
emplifi.io
优化数字客户旅程。 Emplifi 的客户体验软件和社交媒体管理软件的统一平台缩小了 CX 差距。
HypeAuditor
hypeauditor.com
一体化解决方案，助力您的影响力营销。 管理影响者营销活动的整个生命周期。
Traackr
traackr.com
Traackr 是数据驱动的影响者营销的记录系统，营销人员用它来投资正确的策略、简化营销活动和规模化计划。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能强大的联属营销、影响者和推荐营销软件，集一体。起价仅需 49 美元下午，GrowthHero 随您扩展！完全灵活的工具助您成功： - 白标合作伙伴门户，完全自定义，无需代码 - 共享可自定义的跟踪 URL 和/或折扣代码 - 通过 Stripe、API、Zapier、Shopify 应用程序、BigCommerce 应用程序集成 - 适合任何业务类型 -市场领先的 API/ Zapier 连接，进一步定制和自动化 - 卓越的价值。不要为 3 个独立的合作伙伴软件平台支付过多费用# 联盟营销软件 - 招募联盟成员。让联属公司通过 Marketplace Listi...
Fohr
fohr.co
Fohr 是顶级影响者营销公司之一，致力于将合适的影响者和品牌大使与顶级品牌联系起来。请立即访问我们的网站。
Audiense
audiense.com
了解受众并获得更好的营销结果、社交媒体结果、影响者结果、媒体策略、增长策略或广告支出回报所需的一切。 将消费者细分和文化洞察置于战略的中心，让您的团队能够以前所未有的方式了解受众。 了解什么能激励您的受众、感动他们并影响他们。
StarNgage
starngage.com
在 StarNgage，我们相信社交分发的视觉内容是广告的未来。现在，这种情况正在 Instagram 上发生，我们希望帮助品牌参与这场冒险并在 Instagram 上获胜。该平台允许品牌衡量他们的 Instagram 营销努力并吸引有影响力的人来创建内容。
Favikon
favikon.com
使用 Favikon 转变您的社交媒体策略：人工智能支持的创作者营销平台。 - 轻松释放社交媒体的潜力，发现完美的创作者。我们的过滤器使您能够根据您或客户的需求量身定制特定的利基市场。 - 利用人工智能丰富的创作者档案进行精确分析并最大程度地影响您的营销活动，从而优化您的投资回报率。 - 通过创作者跟踪 (AI) 保持自动化行业监控的领先地位，并成为第一个发现趋势和新兴创作者的人。不再需要花费大量时间在网络上搜索更新 - 现在，所有帖子都可以方便地跟踪。
Squaredance
squaredance.io
Squaredance 是一个合作伙伴市场，帮助 DTC 品牌吸引新客户并增加每个渠道的销售额。我们提供全面的端到端解决方案来满足数字营销人员的需求。连接您的数字商店、发起无限的营销活动、与媒体专家进行匹配、归因和跟踪绩效并进行优化，同时只需按销售额付费。
Roster
getroster.com
每个人都有影响力，最好的品牌使用 Roster 来利用它。借助 Roster，公司可以将热情的客户转变为品牌大使，从而提高社交媒体上的知名度、推动评论等营销活动并增加收入。 Roster 的综合工具集可帮助公司：(1) 招募、参与和奖励社区 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用用户生成的内容 (4) 增加口碑收入
Partnerize
partnerize.com
Partnerize 是唯一的合作伙伴关系管理解决方案，通过端到端技术和综合服务为营销人员推动盈利增长。
Influence.co
influence.co
作为创作者所需的一切。 加入第一个为影响者和创作者设计的专业网络。立即创建您的个人资料，以赚钱、互相学习并通过社区结识新朋友。
#paid
hashtagpaid.com
付费主题标签 - 在一个平台上与创作者进行匹配、发起活动并运行创作者白名单。影响者营销现在安全、简单、快速。
Upfluence
upfluence.com
通过创作者营销推动销售。 影响者营销、联盟计划、创作者管理、用户生成内容、品牌大使：建立有价值的合作伙伴关系来发展您的业务。
MagicLinks
magiclinks.com
MagicLinks 是一个屡获殊荣的影响者营销平台，并获得 B Corporation 认证，与创作者和世界领先的消费品牌一起推动社交商务。 MagicLinks 的专有技术 Match Intelligence™ 为希望提高社交媒体认知度、参与度和销量的品牌提供战略性创作者匹配。该平台提供可扩展、有数据支持的电子商务解决方案，具有可靠的投资回报率和全渠道报告，同时还为创作者提供了赚取和发展业务的可靠方式。
Influencity
influencity.com
Influencity 是一种人工智能驱动的影响者营销解决方案，可在单一平台上进行完整的影响者关系管理。我们的技术堆栈包括 60 多项功能，可帮助大大小小的公司定制工作流程并成功执行端到端影响者活动。影响力使您能够： - 在几秒钟内找到完美的影响者。我们将包含超过 1.7 亿影响者资料的数据库放在您的指尖，并通过 20 多个过滤器帮助您将理想的资料归零。根据影响者参与度、地点、性别、年龄、兴趣、受众人口统计等进行搜索。 - 获得有价值的个人资料洞察，查看社交媒体上未显示的统计数据，并将影响者组织到列表中，以查看他们重叠关注者的百分比。 - 在投入一分钱之前评估您的活动结果，并根据您团队的需求定...
Afluencer
afluencer.com
在这里认识影响者、小影响者和创作者！适用于 Instagram、TikTok 和 YouTube 上的帖子和视频。 • 我们将向您介绍新的合作伙伴，他们将为您创建用户生成内容(UGC) 并将其发布到他们的社交媒体渠道上。 • 您可以向我们注册（免费！）以设置您的品牌资料。
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
数以千计的全球领先品牌和零售商信赖 Bazaarvoice 技术、服务和专业知识来增加收入、扩大影响力、获得可行的见解并培养忠实的拥护者。根据 Forrester Consulting 代表 Bazaarvoice 进行的一项新委托研究，与 Bazaarvoice 合作的企业有望获得 400% 的投资回报。该研究采访了九家不同公司的决策者，这些公司有与 Bazaarvoice 合作的经验，发现初始投资只需三个月或更短的时间即可收回。了解与 Bazaarvoice 合作对您的业务意味着什么。请在官方下载部分阅读下面的完整研究。 Bazaarvoice 广泛的全球零售、社交和搜索联合网络、对产品充...
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder 是一个端到端的企业创建者管理平台，适用于希望将大使、影响者和附属机构集中在一个屋檐下的营销团队。 Benefit Cosmetics、Kendra Scott、goPuff 和 Live Nation 等以消费者为中心的品牌都使用 SocialLadder 通过客户进行营销，并将其转化为增长动力，激活社区来创建内容并提高转化率。 SocialLadder 技术可让您简化沟通、分配数字和现实世界的任务、监控参与度，并奖励帮助推广您的品牌的成功大使。您的大使是为成功而准备的，同时让您能够专注于整体增长战略，而不是花时间管理日常事务。 SocialLadder 拥有您的品牌...
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai 的使命是使视觉内容民主化，以独特的方式结合品牌社区和生成人工智能的力量。正在申请专利的 VisualGPT 平台允许品牌大规模搜索、发现、管理、创建、重新生成、分发和协作视觉内容。品牌现在可以在付费广告、客户购买体验、网站参与和社交媒体活动中部署视觉内容，而所需的时间和成本却很少。
Heepsy
heepsy.com
在几秒钟内找到有影响力的人。按位置和类别即时访问 Instagram、Youtube、Tiktok 和 Twitch 影响者。分析他们的受众并联系他们。
LoudCrowd
loudcrowd.com
营销就是实验。数字营销策略的下一个伟大实验是利用用户生成的内容（UGC）来扩大受众群体、增强受众参与度并增加收入。 LoudCrowd 会发生这种情况。 LoudCrowd 与世界上增长最快的品牌合作，支持用户生成内容的增长策略。该平台通过衡量 UGC 价值的工具实现以客户为主导的增长，组织和自动化客户参与，并为产生有价值的 UGC 的客户创造奖励。 LoudCrowd 是一款社交 CRM，可通过社交媒体（历史上参与人数最多的受众）与客户和粉丝直接联系，您可以在其中组织社交标签、构建精选内容库并细分 UGC 增长计划。无论是专注于传播运动、提高客户忠诚度还是扩大粉丝群，任何组织都有一个 UGC...
Reditus
getreditus.com
无需预付费用即可提高您的 MRR。 适用于您的 B2B SaaS 的联盟计划平台，将您的联盟计划发展到新的高度。
Taggbox
taggbox.com
#1 用户生成内容平台，用于跨不同营销接触点创建和发布 UGC 活动。完美的 UGC 平台，可成功提高品牌信任度、知名度、用户参与度和销量。
Tolt
tolt.io
启动您自己的联属网络营销计划的经济实惠的解决方案。 Tolt 帮助 SaaS 初创公司构建和运行自己的联属计划。与 Stripe 和 Paddle 配合使用。
Yoloco
yoloco.io
Yoloco 是一个专为社交网络上准确的影响者分析而设计的平台。得益于现代技术、机器学习和内部开发的使用，Yoloco 帮助用户获取成功开展广告活动所需的所有数据。该平台提供了强大的工具，您可以使用它们： - 使用强大的过滤器搜索影响者 - 包含 20 多个指标的影响者分析报告 - 影响者外展 - 竞争对手分析 - 营销活动管理器
Wowzi
wowzi.co
Wowzi 是一家全球领先的科技公司，致力于帮助中小企业、跨国公司、创意机构、研究公司和非政府组织与我们多元化的非洲创作者社区建立联系。 Wowzi 平台可帮助品牌为社交广告释放创作者营销的力量。 Wowzi 总部位于肯尼亚内罗毕，在加纳、尼日利亚、南非、坦桑尼亚、乌干达和整个欧洲设有团队。
ViralMango
viralmango.com
ViralMango 是一个在线市场，使品牌能够与经过验证的微型和纳米影响者建立联系，实现互惠互利的合作。该平台为创作者提供了展示技能并扩大追随者的空间，同时允许企业利用影响者营销的力量来接触目标受众。通过促进这些联系，ViralMango 正在彻底改变品牌和创作者合作创建引人入胜且真实内容的方式。
Upcred Advertiser
upcred.ai
UPRED 希望成为一个全球创作者经济多元宇宙，通过带来更多的真实性、可见性和技术改进来增强世界创作者经济的能力。 UPRED GDS：为所有企业提供一站式解决方案，使他们能够参与创作者经济。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，将为创作者和企业解决一系列与创作者经济相关的问题。 UPRED 总部位于印度班加罗尔，目前在全印度开展业务，并在美国、英国、迪拜、新加坡、日本和世界其他地区开展影响力营销活动，能力有限。欲了解更多信息，请联系 [email protected] 并联系[email protected]
Upcred Customer
upcred.ai
UPRED 希望成为一个全球创作者经济多元宇宙，通过带来更多的真实性、可见性和技术改进来增强世界创作者经济的能力。 UPRED GDS：为所有企业提供一站式解决方案，使他们能够参与创作者经济。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，将为创作者和企业解决一系列与创作者经济相关的问题。 UPRED 总部位于印度班加罗尔，目前在全印度开展业务，并在美国、英国、迪拜、新加坡、日本和世界其他地区开展影响力营销活动，能力有限。欲了解更多信息，请联系 [email protected] 并联系[email protected]
Upcred Creator
upcred.ai
UPRED 希望成为一个全球创作者经济多元宇宙，通过带来更多的真实性、可见性和技术改进来增强世界创作者经济的能力。 UPRED GDS：为所有企业提供一站式解决方案，使他们能够参与创作者经济。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，将为创作者和企业解决一系列与创作者经济相关的问题。 UPRED 总部位于印度班加罗尔，目前在全印度开展业务，并在美国、英国、迪拜、新加坡、日本和世界其他地区开展影响力营销活动，能力有限。欲了解更多信息，请联系 [email protected] 并联系[email protected]
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous 为世界上最大的品牌解锁了影响者营销，其中重点关注 TikTok。我们是一个利用成熟的数据基础设施构建的全方位服务解决方案，利用预测分析和机器学习，在我们世界一流的战略和执行团队的基础上优化影响者营销策略。无论您是专注于品牌知名度、通过创作者主导的有机内容创作来提高社会影响力，还是制定直接增长战略，我们都能满足您的需求。我们与各种规模的品牌和营销机构合作过，包括 Lyft、迪士尼、American Eagle、Netflix、FabFitFun 和其他 200 多家公司。我们相信，品牌需要的不仅仅是自助服务软件来有效利用增长最快的营销垂直领域，这就是为什么我们在该领域最成熟...
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz 帮助内容创作者和品牌通过在线发布内容获得报酬。在 TrueFanz 上，您最大的支持者可以通过向他们提供对您的内容的 VIP 访问权限来成为积极的参与者。借助 TrueFanz，您可以让您最大的支持者访问内容、社区并深入了解您的创作过程。作为交换，您将获得自由和灵活性，在实现目标的同时尽最大努力！
Stellar
stellar.io
Stellar 的网红营销解决方案让您能够更智能、更快速、更高效地开展营销活动。借助 Stellar 直观且易于使用的软件，营销人员可以抛弃电子表格，自动化寻找影响者的繁琐手动过程，对他们参与的影响者做出数据驱动的决策，安排和自动化工作流程，甚至预测和衡量营销活动投资回报率。凭借我们尖端的技术和热情的员工，Stellar 软件和代理机构已经为世界各地和各个行业的许多公司提供了帮助。
Socialveins
socialveins.com
它是一个有影响力的营销平台，活动经理可以在该平台上与平台上注册的数千名创作者一起发起和管理他们的活动
Social Native
socialnative.com
一体化 UGC 平台和影响者解决方案，为品牌内容提供动力。创建、获取和优化用户生成的内容和社交内容。
Socialfaim
socialfaim.com
Socialfaim 是一个人工智能驱动的影响者营销和创作者管理平台。我们提供最好的服务，并帮助品牌根据社交媒体平台的影响力、人口统计数据和受众来识别影响者。我们的人工智能工具可帮助您与真正与真正的追随者互动的最佳影响者建立联系。 Socialfaim 工具可帮助您跟踪活动并衡量效果。
Sauce Social Commerce
addsauce.com
Sauce 将您的 Instagram 和 TikTok 变成迷人的购物体验，释放您的品牌潜力，通过用户生成内容培育社区，并通过影响者合作伙伴关系扩大销售。
SARAL
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SARAL 是专为电子商务品牌打造的简单有效的影响者营销平台。寻找未开发的影响者、自动化外展、管理关系、跟踪绩效和发送付款 - 一切都在同一个屋檐下！获取免费试用并亲自测试！
Rizer Social
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Rizer 平台是品牌和广告商使用的基于云的软件。 Rizer Social 定位为绩效营销和商业智能工具，与其他更专注于交易市场的平台完全不同。我们的解决方案通过渠道和受众的透明度和绩效基准测试，降低了广告商的风险，并在与有影响力的人合作时扩大了结果。
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Promoty 是一种影响者关系营销工具，可帮助品牌和机构找到合适的创作者、管理影响者关系并节省影响者营销时间。
Primetag
primetag.com
Primetag 是一款功能强大的影响者营销软件，旨在让复杂的事情变得简单，让困难的事情成为可能。
LinkPizza
linkpizza.com
Linkpizza 是一个影响者营销平台，允许广告商搜索、查找影响者并与影响者建立联系，并在其平台上管理影响者活动。 Linkpizza 的网络上有超过 3,500 位影响者，主要专注于荷兰市场
LeaLi
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用于探索创意合作世界的创新平台。让自己沉浸在一个充满活力的社区中，这里汇聚了非凡的思想，塑造艺术、设计、时尚等领域的未来。释放您的艺术潜力，与志同道合的梦想家联系，并开始超越界限的变革性合作伙伴关系。有了 LeaLi，您就有能力放大您的声音，激发您的灵感，并在世界上留下不可磨灭的印记。拥抱无限的可能性，立即加入我们，探索、创造和重新定义协作的含义。
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands 是一个影响者和用户生成内容 (UGC) 市场，您可以在其中快速将您的品牌与数千名内容创作者和 TikTok 影响者联系起来，以推广您的产品和服务。
IQFluence
iqfluence.io
QFluence 是一个人工智能驱动的影响力营销平台，它正在改变品牌和营销机构与其受众联系的方式。我们的平台利用人工智能使影响力营销更加个性化和有效。我们帮助企业找到合适的影响者，并根据受众的喜好制定活动。这意味着更好的参与度和更强的品牌忠诚度。 IQFluence 还为营销人员提供实时数据洞察，帮助他们做出明智的决策并充分利用他们的营销活动。
inzpire.me
inzpire.me
inzpire.me 是全渠道影响者营销平台。发现创作者、建立关系、访问经过验证的数据并衡量投资回报率。
Influentials
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我们是一个欧洲端到端营销平台，让品牌与有影响力的人合作。我们负责所有繁重的工作，使您能够专注于开展成功的活动来发展您的业务。