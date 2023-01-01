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Trillian 是面向个人、企业和医疗保健的现代且安全的即时消息传递工具 20 多年来，Trillian 一直致力于帮助人们保持联系。今天的 Trillian 为医疗保健专业人员和各种规模的企业带来了安全（且符合 HIPAA 要求）的消息传递。秉承我们的初衷，如果您只是在寻找免费的即时消息，我们也可以提供帮助！

网站： trillian.im

免责声明：WebCatalog 与“Trillian”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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