替代项 - Trezi
VRChat
hello.vrchat.com
VRChat 是一个在线虚拟世界平台，由 Graham Gaylor 和 Jesse Joudrey 创建，由 VRChat, Inc. 运营。该平台允许用户通过用户创建的 3D 头像和世界与其他人进行交互。
Spatial
spatial.io
跳入空间查看无数的元宇宙画廊、空间和活动。在手掌中体验虚拟宇宙。您可以从任何地方参与！ 探索艺术家和企业家的精心创作。与专家、朋友会面，并与来自世界各地的 Spatial 社区联系，参加文化活动。 创建一个看起来像你的头像。然后开始免费建立您自己的画廊！
Viz4D
viz4d.com
Viz4D 可帮助您创建性能一流的基于 Web 的 3D 查看器，该查看器在移动和 VR 上运行良好。它专为实时 Archviz 演练、3D 产品配置器和演示而定制。得益于独特的自动优化技术，即使是具有数百万多边形的复杂建筑场景，现在也可以在独立的 VR 耳机上轻松查看，而无需连接到 PC。 Viz4D 被应用于各个领域，以在 VR 中创建 VR 陈列室、房地产 3D 游览、虚拟画廊、博物馆、家具和 WebGL 产品配置器...
Agora World
agoraworld.io
Agora World 是用于 3D 内容创建的 WordPress 或 Canva。我们提供精简、无代码且完全可定制的 3D 设计平台和多人基础设施，可在短短 1 小时内创建和发布专业的沉浸式社交体验。我们处理所有“幕后”技术，简化元宇宙或多人游戏体验创建，并让用户专注于设计。我们不仅将开发时间从数月大幅缩短至几分钟，而且使流程更具成本效益。我们平台的多功能性支持自定义 C# 编码、第三方集成、无限定制，并且只需 3 行代码即可将体验嵌入到您的网站中。我们刚刚完成了 Startup Wise Guys XR 加速器计划，获得了来自 Cesium 的资助，用于简化数字孪生的创建，并在天普大学 ...
MeetinVR
meetinvr.com
MeetinVR 致力于成为企业 VR 协作领域的领导者。我们创建了一个全新的宇宙，针对分布式团队中的商务会议进行了优化。创新、创造性和批判性思维，加上注重细节的设计和以用户为中心，为每位客户带来了卓越的体验。该工具的设计和开发是为了帮助企业提高远程协作的质量和有效性。通过利用 VR 技术，我们的客户看到了对其远程工作文化的积极影响，因为转向更加互联和更具吸引力的会议，使他们能够提高团队凝聚力。此外，我们的平台帮助企业消除不必要的旅行、减少环境足迹并实现可持续发展目标。
Yulio
yulio.com
Yulio 的使命是通过使 VR 成为简单、移动且经济实惠的商业工具来构建最好的 VR 和 AR 演示软件。无论您是希望在投标过程中脱颖而出的建筑师、希望在迭代之间发现错误的室内设计师，还是希望在下一次推介/会议中给人留下深刻印象的销售人员，Yulio 都是适合您的工具。 Yulio 是一款一体化工具，适合那些正在寻求建筑、室内设计以及利用视觉叙事力量的所有行业的 VR 应用程序的人。借助我们广泛的可定制功能、内置云渲染平台和各种集成，您可以设计令人惊叹的沉浸式演示文稿，并解锁更详细地讲述视觉故事的能力。随着我们不断创新并创造新工具供用户使用，Yulio 成为您保持前瞻性思维的一站式平台，同时...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是数字协作和参与的下一代发展——一个完全可定制的 3D 环境，专为满足您的所有虚拟需求而构建。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 视频会议地狱。它是一种身临其境的数字体验，可增强联系、协作和沟通能力。远程并不一定意味着远离——创造一个人们愿意参与的世界。 Breakroom 领先的 Metaverse 平台充满了强大的特性和功能，使不可能成为可能。它使您可以轻松地立即创建和定制您自己的品牌虚拟世界，适合所有类型的受众参与。从数字工作空间、会议和虚拟教室到电影节、新书发布会和社交活动，Breakroom 可以让您灵活地完成这一切。您甚至可以在几分钟内建立一个链接到内置市场的电...
SENTIO VR
sentiovr.com
SENTIO VR 是领先的沉浸式云平台，用于审查设计、管理客户演示并与建筑行业的专业人士进行协作。通过与 Autodesk Revit、SketchUp、Enscape、Lumion 等领先软件的直接集成，只需几分钟即可将您的设计带到云端，并且： 1. 在包括无线 VR 耳机在内的所有设备上共享设计 2. 通过沉浸式演示提高客户参与度3. 通过使用 VR 体验 1:1 比例的模型来增强设计审核 4. 在共享虚拟空间中解锁与主要利益相关者的实时协作 使用功能强大的协作工具，如会议、注释、查看 BIM 数据、适合您需求的测量项目从概念到完成。与 100 多个国家/地区的数千家建筑、工程和施工公司...
StellarX
stellarx.ai
协作应该简单、直接且有效。 StellarX 使各行业的商业专业人士能够通过沉浸式人工智能体验来提升自己。只需拖放、抓取即可移动、指向并单击，或者设置好后就不用管了。只要你能想到，就可以认为它已完成——无需代码。
MootUp
mootup.com
MootUp 是唯一一个虚拟会议和活动平台，可为世界各地的活动专业人士和机构提供无需下载即可访问的跨设备 3D 环境，为与会者提供真正身临其境、引人入胜的体验，从而安全地实现协作和连接任何规模的观众。
vTime
vtime.net
vTime 是 VR 社交网络，只需添加虚拟现实耳机，即可将不起眼的智能手机转变为通往外部边缘的护照。这款免费应用程序适用于 Samsung Gear VR、Oculus Rift、Windows Mixed Reality、Google Cardboard、Google Daydream、iOS 和 Android，让任何人、任何地方都可以在不断增长的令人难以置信的虚拟环境库中与朋友进行社交。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解决方案彻底改变未来 公司概述 SynergyXR 坐落在充满活力的丹麦奥胡斯市，是扩展现实 (XR) 领域的创新灯塔。源于对制造和能源领域的深刻理解，我们已发展成为一支强大的力量，专门致力于将增强现实和虚拟现实工具带入商业技术的最前沿。我们的专业知识不仅在于制定未来的解决方案；还在于制定未来的解决方案。它使它们易于访问且实用，以满足当今动态的业务需求。尖端功能 在 SynergyXR，我们不仅仅创造工具；我们还创造工具。我们正在塑造体验。我们的产品不仅仅是软件；它们是通往互动和协作新维度的门户。我们的 XR 解决方案专注于用户友好的界面和强大的功能，可无缝集成...
Virbela
virbela.com
Virbela 为远程工作、学习和活动构建引人入胜的虚拟世界。 Virbela 由行为心理学家团队于 2012 年创立，其使命是帮助组织和人们在远程优先的未来中蓬勃发展。凭借具有深度社交和协作功能的沉浸式 3D 空间，Virbela 将在线业务和面对面体验带入生活，同时使远程团队能够更加紧密地联系和提高工作效率。 Virbela 归 eXp World Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：EXPI）所有。要参观我们的虚拟办公室、教室、活动空间等，请访问 Virbela.com 并在 Twitter 和 LinkedIn 上关注我们。
Ctruh
ctruh.com
Ctruh，一个提供无代码、基于网络的内容创建的平台。它强调经济性、易用性和人工智能驱动的 3D 转换功能。用户无需编码即可利用强大的 3D 资源库创建身临其境的内容。通过单个链接即可通过浏览器立即访问，从而简化了共享创作。
cognitive3D
cognitive3d.com
CognitiveVR 是一个企业级虚拟现实分析平台。它可以跟踪、聚合和分析有关用户的视觉遥测信息。
CLDXR
cldxr.com
CLDXR 是面向 B2B 用户的扩展现实云资产管理和自助发布平台。它聚合了不同的 AR/VR 技术，例如 AR.js、Quick Look、WebAR 的 8th Wall，以及适用于 Android 和 iOS 应用程序的 ARKit/ARCore，并方便通过统一的 Web 界面进行访问，而无需额外的开发工作。通过同一 Web 界面，用户可以管理其内容资产、创建项目并将团队成员分配到相应的项目。还集成了自动二维码生成、链接管理和广泛的统计。我们很高兴提供我们的技术，包括作为企业解决方案的咨询，或者作为创意和数字机构的解决方案提供商，这些机构不能或不想自己进行 IT 开发，但仍希望为其客户提...