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TrendSpider 自动技术分析是交易软件的未来：一款一体化工具包，通过为散户投资者提供企业级图表、扫描、回溯测试和提醒，帮助提高投资效率。 TrendSpider 支持股票、ETF、全球货币（外汇）、数字资产（加密货币）、期货、指数等数据。

网站： trendspider.com

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