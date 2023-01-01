支持 MIDI 的网络 DJ 软件 Transitions DJ 是一款用于将音乐与所有工具混合的应用程序，以便为您的下一场聚会做 DJ 或录制您最喜欢的音乐。为了满足您的音乐需求，Transitions DJ 与您的本地音乐库和 SoundCloud 的在线目录集成。流畅的控制和导航将让您精确、无缝地混合歌曲，以获得完美的混音。 特征： - SoundCloud 访问 - 本地文件访问 - iTunes 库（如果有） - 记录 - BPM检测 - 速度同步 - 循环播放 - 钥匙锁 - 慢跑轮 - 专辑封面 - 带终止开关的 3 频段均衡器 - 提示点 - 可缩放波形，按声音频率着色 - 节拍、小节和短语（主歌、副歌等）的注释 MIDI 控制器： - 天龙 DJ MC2000 - 天龙 DJ MC4000 - 天龙 DJ MC6000 - 天龙 DJ MC6000MK2 - 双子座 MIX2Go - Hercules DJControl 紧凑型 - Hercules DJControl Instinct P8 - ION 发现 DJ - M-Audio X-Session Pro - 努马克 DJ2GO - 努马克 DJ2GO2 - 努马克混音轨 3 - 努马克混音轨 II - Numark Mixtrack 白金版 - 努马克 Mixtrack Pro 3 - Numark Mixtrack Pro II - Numark Mixtrack Pro - 努马克混音轨 - 努马克派对组合 - 先锋 DDJ-ERGO - 先锋DDJ-RB - 先锋DDJ-RR - 先锋DDJ-RX - 先锋DDJ-RZ - 先锋DDJ-SB - 先锋DDJ-SB2 - 先锋DDJ-SB3 - 先锋DDJ-SR - 先锋 DDJ-SR2 - 先锋 DDJ-SX - 先锋 DDJ-SX2 - 先锋DDJ-SZ - 先锋DDJ-SZ2 - 先锋 DDJ-WeGO - 先锋 DDJ-WeGO2 - 先锋DDJ-WeGO3 - 先锋 DDJ-WeGO4

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