替代项 - Toolio
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Klarna
klarna.com
将任何购买分成 4 次免息付款。无论是在网上还是在店内，使用 Klarna 应用程序都可以轻松实现。
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美国初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供网络搜索产品。
Skeepers
octoly.com
领先的影响者营销平台 Octoly 通过大规模连接经过审查的微影响者和消费者，帮助品牌提高知名度、建立信任并促进销售。品牌利用我们精心策划的社区创建社交媒体帖子和电子商务评论，以换取优质产品。
Emplifi
emplifi.io
优化数字客户旅程。 Emplifi 的客户体验软件和社交媒体管理软件的统一平台缩小了 CX 差距。
Dacast
dacast.com
Dacast 的视频流软件是领先的在线视频和托管平台。利用视频 API 和 24/7 支持流式传输直播和点播视频。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一种零售营销技术，它重新构想了零售商如何通过电子邮件营销和网站个性化与客户沟通。立即申请免费演示！
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家总部位于魁北克市的企业软件即服务 (SaaS) 公司，提供基于云的平台，使数字体验更加智能，并提供基于该平台构建的特定软件。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜索、分析和机器学习技术来统一不同的内容和数据，自动交付相关的个性化信息。 Coveo 提供电子商务、客户服务和劳动力熟练程度的解决方案。该公司被公认为 Gartner 洞察引擎魔力象限的领导者、Forrester Wave™：认知搜索的领导者以及 Forrester Wave™：旅程编排平台的强劲表现者。
Syte
syte.ai
发现它。购买它。通过视觉搜索体验提升电子商务绩效，将购物者与他们喜爱的产品联系起来。
Bloomreach
bloomreach.com
专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
Searchspring
searchspring.net
提供购物者期望的购物体验和产品效果。掌控并超越相关性。做你的平台不允许你做的事情。
Findify
findify.io
Findify 是一个搜索和发现个性化平台，由数据和机器学习提供支持。专为电子商务网站而设计，可加速增长。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一个通用人工智能平台之一，使世界各地的大型企业能够跨工作流程和功能构建各种支持人工智能的应用程序。与任何其他单点解决方案不同，Vue.ai 提供的价值是将整个企业的图像、视频和文本数据汇集在一起，使用其 AI 堆栈对其进行解码，从而使智能能够在整个企业中提供数据驱动的决策。通过结合即用型 API、无代码和低代码工具，Vue.ai 使营销、产品、业务和技术团队能够对收入增长、效率和成本降低产生数量级的影响。 Vue.ai 目前已部署在多个行业，包括零售、金融、保险、物流和医疗保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrase...
Whisbi
whisbi.com
Whisbi 为 B2C 企业提供移动优先的对话式销售和营销平台。我们的解决方案为销售和营销专业人员创造了提高销售转化率、提高现场参与度并提供差异化在线客户体验的机会。 Whisbi 将视频通话、聊天、聊天机器人、点击通话或传统电话等所有联系渠道整合到一个集中式数据驱动的 UI 中，供您的客户使用。 Whisbi 通过 BI 引擎增强，在正确的时间为正确的客户提供正确的渠道。 Whisbi 解决方案可轻松与现有基础设施集成，从呼叫中心到实体商店和虚拟展厅。在网站上简单地包含该解决方案就可以提供真正的全渠道客户体验，从而显着提高在线转化率。我们为销售和营销提供世界一流的对话平台，并能够分享特...
degpeg
degpeg.com
Degpeg 是一个基于云的实时商务平台，通过网络和移动设备上的多流媒体提供更好的客户体验，同时支持 30 多个社交平台，从而增加和增强任何产品/服务的在线销售和营销。产品： 直播交流平台 直播交流平台帮助企业通过音视频互动方式与潜在客户实时联系。它有效地将销售线索转化为销售，创建个性化互动以培养信任。通过弥合线下商店和线上消费者之间的差距，确保无缝连接和便利。此外，该平台通过客户和服务中心之间的视频通话提高运营效率，简化流程并提高客户满意度。功能： 聊天收件箱 呼叫路由跟踪位置 添加通话人员 通话录音 与 Web 和应用程序屏幕共享集成 直播电视 Degpeg 使品牌能够推出直播电视，从而可...
EasyStore
easystore.co
各种规模的品牌都可以通过 EasyStore 在店内和网上拓展业务。
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity 是智能电子商务个性化的领先提供商之一，为 B2C 或 B2B 企业提供完美的解决方案，以提高在线收入、平均订单价值、在线转化率，并建立忠诚的客户数据库。 PureClarity 允许您通过广泛的智能电子商务个性化功能为客户提供高度个性化和相关的在线购物体验，将您的在线访问者转化为忠实的客户。该软件与所有电子商务平台兼容，并为 Magento 1x 和 2x、Shopify、BigCommerce、X-Cart、WooCommerce 和 Kooomo 提供插件/扩展。 PureClarity 可以有效地处理任何数量的数据，并从第一天开始工作。企业通常很快就会开始看到积极...
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是北美直播销售技术的领导者，拥有 4,000 多家零售商，销售超过 1.5 亿件商品，终身 GMV 超过 3.5B+。 CommentSold 的技术持续为各种规模的企业提供一流的解决方案，以提供引人入胜的实时视频商务体验。凭借针对销售点系统、仓库优化、实时销售、营销自动化、购物应用程序和网上商店的端到端解决方案，CommentSold 提供企业在线发展所需的一切。
edrone
edrone.me
edrone 是一个自主电子商务云，是第一个专为电子商务设计的 eCRM。 edrone 基于其算法提供先进的营销自动化解决方案，且易于安装（即插即用）。 edrone 的目标是帮助了解客户行为（客户智能）并利用一体化电子商务营销云吸引他们（营销自动化）。 该系统由两个部分组成：学习和参与。学习：高级统计数据、RFM 细分和每个客户的详细视图（甚至包括社交媒体统计数据）。参与：20 个准备发送的场景，包括恢复废弃的卡片、发送建议以及根据我们的客户智能算法通过交叉销售增加收入。营销机器不仅仅是一个简单的推荐框架：它使分段的想法在每个电子商务中都很容易实现。
commonsku
commonsku.com
commonsku 是专门为促销产品行业设计的软件。它是一个集成在一个复杂中心中的 CRM、订单管理和电子商务平台。 commonsku 借助能够直观地连接分销商和供应商的软件，为您的团队带来一股新鲜空气。
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter 帮助公司在其数字资产（网络、移动、电子邮件、推送等）中受益于基于实时机器学习的本地推荐。我们的技术可与领先的网络资产（Youtube、亚马逊等）为其“为您推荐”或“您可能喜欢”等部分构建的技术相媲美。
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps is a comprehensive AI-powered mobile commerce platform, which enables online stores to scale mobile revenues, increase conversions and boost retention using fully native mobile apps. We believe in automating the entire mobile commerce using cutting-edge technologies including artificial ...
Livescale
livescale.tv
Boost your sales, master customer engagement, and skyrocket conversion with Livescale, the social commerce platform. Join the dynamic revolution.
Immerss
immerss.live
Immerss is a fully shoppable live video and chat SaaS platform that enables merchants of all sizes to seamlessly connect directly with their online customers. Merchants using Immerss enjoy unrivaled customer engagement and see measurable results in conversions, AOVs, and returns. Easily delight and ...
Lengow
lengow.com
Lengow is the e-commerce automation solution that helps brands and distributors improve their performance, automate their business processes, and grow internationally. The Lengow platform is the key to strong profitability and visibility for products sold by online retailers around the world on all ...
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly is a Livestream & video shopping SaaS. Your video content is shoppable on your site, a blog, email, SMS, a 3rd party webpage, and now also shoppable on social media too (Instagram, Facebook, Youtube)! It's your data, your ecommerce. Each video become an extension of your ecommerce with in ...
StoryStream
storystream.ai
StoryStream is a visual commerce platform specialising in User-generated Content, link in bio, and Live Video Shopping. StoryStream is used by brands and retailers to give their customers more engaging, authentic and immersive ways to discover and buy products – making shopping online more human.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire 为零售商提供以数据为主导的智能客户旅程优化解决方案，引导在线购物者完成购买渠道并将其保留在生态系统中。利用客户洞察，Salesfire 使企业能够提高现场参与度、个性化用户体验并推动收入增长。从第一方数据收集到高级分析，Salesfire 利用人工智能的力量来识别更多购物者、增强重定向并将访客数据转化为销售。
MakerSights
makersights.com
MakerSights 是唯一的分类管理工作区，使零售品牌能够采取以消费者为中心的方法来制定产品策略，并使他们能够创造出更多人们喜爱的产品，并减少人们不喜欢的产品。 MakerSights 工作空间将跨职能团队联合起来，从设计和产品到营销和消费者洞察，以大规模测试创意和正在开发的产品与目标消费者。利用交互式、专门构建的零售分析和仪表板，团队能够快速分析消费者数据，立即与利益相关者分享见解，并做出基于数据的决策，从而实现高效、高性能的分类。
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox 的 AI 搜索、AI 导航、AI 推荐以及洞察与实验解决方案可改善购物体验，从而提高转化率和收入。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 使用最新的搜索技术来理解含义。通过结合向量、大语言模型 (LLM) 和 GPT 技术，它可以提取一般句子背后的意图，以返回相关的产品结果。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻的相关产品、相关关键词和相关类别模块提高了参与度，并帮助购物者只需一键点击即可完善他们的搜索意图。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 通过相关推荐来激发购物者探索您的目录，从而提高...