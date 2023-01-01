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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

购物、锻炼、给宠物洗澡……你还在记事本上粗略地写着吗？ 使用易于使用且漂亮的待办事项伴侣应用程序让您的一天变得完美。 只需更换您的待办事项组织器即可让您的日常生活变得更轻松！ - 管理待办事项 - 设置提醒 - 在小部件、手表、iPad 和网络上自动同步 - 所有设备均支持深色模式 - 待办事项可以帮助您编写没有日期的项目 - 对于今天无法完成的事情，你可以推迟它们

网站： todomate.net

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