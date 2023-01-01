替代项 - TikTok

Twitch

twitch.tv

Twitch 是亚马逊子公司 Twitch Interactive 运营的视频直播服务。该网站于 2011 年 6 月推出，是大众兴趣流媒体平台 Justin.tv 的衍生产品，主要专注于视频游戏直播，除了音乐广播、创意内容之外，还包括电子竞技比赛的直播，以及最近的“在现实生活中”的流。网站上的内容可以实时观看，也可以通过视频点播观看。 Twitch 的受欢迎程度超过了其大众兴趣的同类产品。 2013年10月，该网站拥有4500万独立浏览者，到2014年2月，它被认为是美国互联网峰值流量的第四大来源。与此同时，Justin.tv 的母公司更名为 Twitch Interactive，以代表焦...