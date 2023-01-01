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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

完全托管的 TiDB 服务。在完全托管的服务中获得 TiDB 数据库的大规模和弹性。 TiDB（/’taɪdiːbi:/，“Ti”代表 Titanium）是一个开源、分布式 NewSQL 数据库，支持混合事务和分析处理 (HTAP) 工作负载。兼容MySQL，具有水平扩展、强一致性、高可用性等特点。 TiDB 可以部署在本地或云端。

网站： pingcap.com

免责声明：WebCatalog 与“TiDB Cloud”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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