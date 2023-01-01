TiDB Cloud

完全托管的 TiDB 服务。在完全托管的服务中获得 TiDB 数据库的大规模和弹性。 TiDB（/’taɪdiːbi:/，“Ti”代表 Titanium）是一个开源、分布式 NewSQL 数据库，支持混合事务和分析处理 (HTAP) 工作负载。兼容MySQL，具有水平扩展、强一致性、高可用性等特点。 TiDB 可以部署在本地或云端。

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