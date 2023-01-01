替代项 - TickTick

Zenkit To Do

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Zenkit To Do 是一款超级简单的任务管理应用程序，可帮助您高效工作并与任何人协作。 它可以让您组织您的任务、购物清单、会议、活动、旅行、想法、笔记、地点以及对您来说重要的任何其他内容。 您可以创建列表并与团队成员、家人和朋友共享任务。 待办事项可同步您所有设备之间的所有内容，以便您无论身在何处（甚至离线）都可以访问您的列表。