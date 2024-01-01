替代项 - Thematic

Keatext

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分析反馈以创造更好的用户体验。 Keatext 将客户和员工的声音带入您的日常活动中。我们的平台是为客户体验、营销和人力资源团队构建的，旨在了解大量反馈——思考评论、开放式调查和联络中心票证。 1. 通过无缝设置上传反馈。您无需重新设计技术堆栈即可了解客户和员工的声音。 Keatext 非常适合作为基于云的独立分析平台。上传您自己的数据文件或使用我们的集成在几分钟内发现见解。 2. 了解您提供的体验。人们已经告诉您他们在您公司的经历。找出盲点并了解您不知道的因素正在伤害您所依赖的客户或员工。找出影响满意度的关键驱动因素。倡导更明智、数据驱动的决策。 3. 建议最具影响力的行动。提出对人们体验影...