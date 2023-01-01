The Economist

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《经济学人》是一份以杂志形式印刷并以数字方式出版的国际周报，重点关注时事、国际商业、政治和技术。该报总部位于伦敦，隶属于经济学人集团，在美国以及欧洲大陆、亚洲和中东的主要城市设有核心编辑部。 2015年8月，培生集团以4.69亿英镑（5.31亿美元）的价格将其持有的报社50%的股份出售给意大利阿涅利家族的投资公司Exor，并以1.85亿英镑（2.06亿美元）的价格重新收购了剩余股份。 2019年，其全球平均印刷发行量超过909,476份；加上其数字化存在，这一数字已超过 160 万。截至 2016 年，该报在其社交媒体平台上拥有 3500 万受众。该报将重点放在数据新闻和分析而非原创报道上，因此受到批评和好评。 《经济学人》创刊于 1843 年，最初由苏格兰经济学家詹姆斯·威尔逊 (James Wilson) 发行，旨在争取支持废除英国谷物法 (1815-46) 这一进口关税制度。随着时间的推移，该报的报道范围进一步扩展到政治经济，并最终开始发表有关时事、金融、商业和英国政治的文章。整个20世纪中后期，它大大扩展了版面和格式，增加了观点专栏、专题报道、政治漫画、读者来信、封面故事、艺术评论、书评和科技专题。该报纸通常通过其消防车红色铭牌和插图主题封面来识别。每篇文章都是匿名撰写的，没有署名，以便论文能够作为一个集体的声音发言。它还辅以其姐妹生活方式杂志《1843》以及各种播客、电影和书籍。 《经济学人》的编辑立场主要围绕古典自由主义、社会自由主义，尤其是经济自由主义。自成立以来，它一直支持激进的中间主义，支持维持中间派政治的政策和政府。该报通常倡导经济自由主义，特别是自由市场、自由贸易、自由移民、放松管制和全球化。尽管有明确的编辑立场，但人们认为它几乎没有报道偏见，并且进行了严格的事实核查和严格的文案编辑。其广泛使用文字游戏、高昂的订阅价格和深度的覆盖范围，使该报纸与高收入和受过教育的读者群联系在一起，产生了积极和消极的含义。与此相一致的是，它声称拥有由著名商界领袖和政策制定者组成的有影响力的读者群。

网站： economist.com

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