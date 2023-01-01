The Guardian

《卫报》是一份英国日报。 《卫报》成立于 1821 年，当时名为《曼彻斯特卫报》，并于 1959 年更名为《卫报》。与其姊妹报纸《观察家报》和《卫报周刊》一样，《卫报》隶属于 Scott Trust 旗下的卫报媒体集团。该信托成立于 1936 年，旨在“确保《卫报》的财务和编辑永久独立，并维护《卫报》的新闻自由和自由价值观，使其免受商业或政治干预”。该信托于 2008 年转变为有限公司，并制定了章程，以维持《卫报》与斯科特信托创建者在结构中所建立的相同保护。利润被再投资于新闻业，而不是分配给所有者或股东。主编凯瑟琳·维纳于 2015 年接替艾伦·拉斯布里杰。自 2018 年以来，该报的主要新闻纸版块均以小报形式出版。截至 2020 年 2 月，其印刷版每日发行量为 126,879 份。该报拥有网络版 TheGuardian.com 以及两个国际网站：《卫报澳大利亚》（Guardian Australia，成立于 2013 年）和《卫报美国》（Guardian US，成立于 2011 年）。该报的读者群普遍属于英国政见的主流左派，其作为社会自由主义和左翼社论平台的声誉导致人们使用“卫报读者”和“卫报主义者”作为这些人的贬义绰号。左倾或“政治正确”倾向。手动排版时代频繁出现的印刷错误导致《私家侦探》杂志在 1960 年代将该报纸称为“Grauniad”，编辑们偶尔仍会使用这个绰号来进行自嘲。 2018 年 9 月的 Ipsos MORI 研究民意调查旨在质疑根据公众对在线特定标题的信任度，《卫报》在数字内容新闻方面得分最高，84% 的读者同意他们“相信他们在其中看到的内容”。出版商受众测量公司 (PAMCo) 2018 年 12 月的一项民意调查报告指出，该报纸的印刷版被认为是 2017 年 10 月至 2018 年 9 月期间英国最受信任的报纸。 -阅读英国的“优质新闻品牌”，包括数字版本；其他“优质”品牌包括《泰晤士报》、《每日电讯报》、《独立报》和《i》。尽管《卫报》的印刷版发行量正在下降，但该报告指出，《卫报》的新闻（包括在线报道的新闻）每月覆盖超过 2300 万英国成年人。该报获得的著名“独家新闻”中最主要的是 2011 年新闻国际电话-黑客丑闻——尤其是被谋杀的英国青少年米莉·道勒的电话被黑客入侵。这项调查导致英国最畅销的周日报纸、历史上发行量最高的报纸之一《世界新闻报》被关闭。 2013年6月，《卫报》爆料了奥巴马政府秘密收集Verizon电话记录的消息，并在举报者、前国家安全局承包商爱德华·斯诺登向该报泄露了该消息后，随后揭露了监视程序“棱镜”的存在。 2016年，《卫报》牵头对巴拿马文件进行调查，揭露了时任首相戴维·卡梅伦与离岸银行账户的联系。它在年度英国新闻奖上四次被评为“年度报纸”：最近一次是在 2014 年，因其对政府监控的报道。

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