WebCatalog

The Guardian

The Guardian

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Web 应用

网站：theguardian.com

使用 WebCatalog 上“The Guardian”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

《卫报》是一份英国日报。 《卫报》成立于 1821 年，当时名为《曼彻斯特卫报》，并于 1959 年更名为《卫报》。与其姊妹报纸《观察家报》和《卫报周刊》一样，《卫报》隶属于 Scott Trust 旗下的卫报媒体集团。该信托成立于 1936 年，旨在“确保《卫报》的财务和编辑永久独立，并维护《卫报》的新闻自由和自由价值观，使其免受商业或政治干预”。该信托于 2008 年转变为有限公司，并制定了章程，以维持《卫报》与斯科特信托创建者在结构中所建立的相同保护。利润被再投资于新闻业，而不是分配给所有者或股东。主编凯瑟琳·维纳于 2015 年接替艾伦·拉斯布里杰。自 2018 年以来，该报的主要新闻纸版块均以小报形式出版。截至 2020 年 2 月，其印刷版每日发行量为 126,879 份。该报拥有网络版 TheGuardian.com 以及两个国际网站：《卫报澳大利亚》（Guardian Australia，成立于 2013 年）和《卫报美国》（Guardian US，成立于 2011 年）。该报的读者群普遍属于英国政见的主流左派，其作为社会自由主义和左翼社论平台的声誉导致人们使用“卫报读者”和“卫报主义者”作为这些人的贬义绰号。左倾或“政治正确”倾向。手动排版时代频繁出现的印刷错误导致《私家侦探》杂志在 1960 年代将该报纸称为“Grauniad”，编辑们偶尔仍会使用这个绰号来进行自嘲。 2018 年 9 月的 Ipsos MORI 研究民意调查旨在质疑根据公众对在线特定标题的信任度，《卫报》在数字内容新闻方面得分最高，84% 的读者同意他们“相信他们在其中看到的内容”。出版商受众测量公司 (PAMCo) 2018 年 12 月的一项民意调查报告指出，该报纸的印刷版被认为是 2017 年 10 月至 2018 年 9 月期间英国最受信任的报纸。 -阅读英国的“优质新闻品牌”，包括数字版本；其他“优质”品牌包括《泰晤士报》、《每日电讯报》、《独立报》和《i》。尽管《卫报》的印刷版发行量正在下降，但该报告指出，《卫报》的新闻（包括在线报道的新闻）每月覆盖超过 2300 万英国成年人。该报获得的著名“独家新闻”中最主要的是 2011 年新闻国际电话-黑客丑闻——尤其是被谋杀的英国青少年米莉·道勒的电话被黑客入侵。这项调查导致英国最畅销的周日报纸、历史上发行量最高的报纸之一《世界新闻报》被关闭。 2013年6月，《卫报》爆料了奥巴马政府秘密收集Verizon电话记录的消息，并在举报者、前国家安全局承包商爱德华·斯诺登向该报泄露了该消息后，随后揭露了监视程序“棱镜”的存在。 2016年，《卫报》牵头对巴拿马文件进行调查，揭露了时任首相戴维·卡梅伦与离岸银行账户的联系。它在年度英国新闻奖上四次被评为“年度报纸”：最近一次是在 2014 年，因其对政府监控的报道。

网站： theguardian.com

免责声明：WebCatalog 与“The Guardian”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Denník N

Denník N

dennikn.sk

USA TODAY

USA TODAY

usatoday.com

The Plain Dealer

The Plain Dealer

plaindealer.com

Sacramento Bee

Sacramento Bee

sacbee.com

Jornal Económico

Jornal Económico

jornaleconomico.pt

Investor's Business Daily

Investor's Business Daily

investors.com

The Economist

The Economist

economist.com

Seattle Post-Intelligencer

Seattle Post-Intelligencer

seattlepi.com

Instapaper

Instapaper

instapaper.com

IndyStar

IndyStar

indystar.com

El Universo

El Universo

eluniverso.com

Gulf News

Gulf News

gulfnews.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策