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Cirqle 是一个最先进的影响者营销平台，供广告商开展端到端的创作者活动。该平台通过 Meta、Instagram 和 TikTok 上的付费社交活动支持 100 万创作者，以提高 RoAS、覆盖面、参与度并降低客户获取成本。 The Cirqle 的软件平台简化了由创意策略师团队支持的高质量影响者工作。工作范围包括轻松激活有影响力的品牌知名度和销售，无缝批准/扩展内容以填充品牌渠道，或快速测试新的（广告）展示位置以促进增长。与他们自己的广告 (BAU) 和传统内容制作方法相比，与 The Cirqle 合作创作者制作内容时，客户的总体制作和采购成本平均降低了 30-50%，同时 RoAS 和性能提高了 10 倍。

目录:

Business
有影响力的营销平台

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