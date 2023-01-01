替代项 - Text Request

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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一个对话关系平台 (CRP)，可帮助企业通过基于信使的个性化体验建立更好的客户关系。 Intercom 总部位于旧金山，在芝加哥、都柏林、悉尼和伦敦设有办事处。 截至2017年2月，Intercom每月活跃用户数为10万。截至 2020 年 7 月，Intercom 拥有 30,000 多名付费客户，包括 Facebook、亚马逊和 Lyft。
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
Spike
spikenow.com
Spike 强大的收件箱包括会话电子邮件、任务、注释、协作文档、文件存储和日历，所有这些都在一个提要中。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat 是一款现代实时聊天软件，专为希望与客户对话的团队打造 ✓ Freshworks 出品的 Freshchat 实时聊天软件。
Smartsupp
smartsupp.com
没有实时聊天的网站就像没有销售助理的商店。与访客开始对话，将他们变成满意的客户。
ManyChat
manychat.com
重塑您与客户的联系方式。 ManyChat 允许您 24/7 与客户互动 - 立即利用营销自动化的力量！
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Drift
drift.com
漂移是企业向企业采购的新方式。尝试我们的对话式营销和销售工具，旨在让购买变得更容易，而且完全免费。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise 是一款易于使用的共享收件箱和电子邮件协作软件，供团队管理团队电子邮件帐户，如 help@、sales@ 等。立即为您的团队获取共享收件箱！
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel 是为 Facebook 创建人工智能聊天机器人的领先机器人平台。了解如何快速轻松地创建 Facebook Messenger 机器人 - 无需编码。
Continually
continual.ly
为您的网站提供免费聊天机器人和实时聊天。拖放聊天机器人构建器，无需编码技能。
Botpress
botpress.com
构建 ChatGPT 聊天机器人，速度快得惊人🚀。 第一个由 OpenAI 提供支持的下一代聊天机器人构建器。 为您的项目或业务构建类似 ChatGPT 的机器人来完成工作。 🎯
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一个无代码工作区，可释放 WhatsApp 的强大功能，通过共享收件箱、WhatsApp 无代码聊天机器人、WhatsApp 广播等扩展您的业务
Messagely
messagely.com
Messagely 的客户支持软件和消息传递平台。与更满意的客户进行更有意义的对话并更快地发展您的业务。
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
Landbot
landbot.io
最强大的无代码聊天机器人构建器 增加您的收入、降低运营成本并取悦您的客户。
Omnichat
omnichat.ai
通过全渠道消息传递自动化电子商务营销。 通过具有实时聊天、聊天机器人和营销自动化功能的全渠道消息传递 CRM，实现更快增长并推动更多销售。
Engati
engati.com
Engati 是最好的免费、无代码 AI 聊天机器人和实时聊天平台，用于构建 AI 聊天机器人并在 WhatsApp、网站、Messenger 等上进行实时对话。
Userlike
userlike.com
将即时聊天变成长期客户。 实时聊天软件可让您与客户保持密切联系。在您的网站上开始对话，通过消息应用程序保持联系。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 可让您向合适的受众传递个性化消息，无论他们身在何处。
Sender
sender.net
在您的电子邮件列表和收入之间架起桥梁。 Sender 使您能够快速、轻松地与客户保持联系并发展您的业务，同时花费更少。
WotNot
wotnot.io
立即自动与您当前和未来的客户进行互动！构建机器人很容易，但获得期望的结果却很难。这就是 WotNot 介入的地方，为您提供定制服务。我们通过我们的无代码聊天机器人平台建立了合格潜在客户的管道，自动化您的支持，而无需增加人员数量。
Haptik
haptik.ai
Haptik 通过跨 20 个渠道和 100 多种语言的人工智能驱动的个性化对话体验，帮助品牌获取、转化、吸引和取悦用户。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 联络中心平台使您的企业能够在整个客户旅程中提供卓越的服务。立即探索出色的 CX。
GoSquared
gosquared.com
通过营销自动化、实时聊天和实时分析来发展您的业务。
yellow.ai
yellow.ai
以 135 多种语言和 35 多种渠道自动与客户和员工互动，以更低的成本提供可行的成果。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 使消费者能够管理自己的日常生活并通过聊天与企业进行交易。
Pypestream
pypestream.com
Pypestream 是美国企业客户服务对话式人工智能解决方案。它由 Genesis Media LLC 联合创始人 Richard Smullen 于 2015 年 4 月创立。 Pypestream 在纽约和旧金山设有办事处。它因其旨在连接企业与消费者的 Pypestream 消息传递平台而广受欢迎。每个公司帐户都包含用于各种类型通信的“Pype”和“Streams”。该应用程序使用人工智能和机器学习来实现客户服务自动化。
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Message Services (GMS) 是全球企业和移动运营商值得信赖的通信服务提供商。 GMS 的 CPaaS 解决方案使品牌能够通过单一 API 和自助服务平台统一多渠道客户通信。与之相辅相成的是人工智能驱动的聊天机器人和 CCaaS 平台，使品牌能够在任何接触点建立引人入胜的双向 24/7 沟通，从而显着增强客户体验。作为移动运营商的重要合作伙伴，GMS 通过优化 A2P、P2P 和 P2A 流量交换，同时防止短信和语音欺诈，增强其消息业务并保护收入。 GMS 成立于 2006 年，是安全、合法和透明消息传递的领导者和行业大使。其总部位于瑞士巴尔，在全球设有区域办事处...
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI 是一个智能参与平台，可通过自动化销售、营销和客户服务任务来帮助成长型公司加速增长。作为 CRM，JeffreyAI 旨在节省您的时间、挽回收入损失并刺激销售。功能包括： - 开箱即用的 Outlook 和 GMail 集成 - 干净直观的 UI - VOiP 集成 - 电子邮件管理和营销自动化 - 仪表板 - 销售流沙箱，帮助您构建完美的勘探策略 诞生于 Carbon 和 Finch作为一家成功的 IT 咨询公司，它构成了 ERP 产品的关键部分，帮助全球销售团队管理其渠道并完成任务。如需了解更多信息或寻求有关当前销售流程的建议，请点击以下链接。
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo 是面向顾问和小型企业的全套营销自动化和 CRM 选项。我们通过全渠道和社交媒体推广将“关系”重新融入 CRM 中。文本、视频、通话、电子邮件、社交 - 这一切都可以在 Bonzo 中完成。
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球领先的人工智能销售推广自动化和 B2C 数据挖掘平台。主要功能包括：通过电子邮件识别匿名网站访问者、模板化销售外展自动化工具、与数千个企业生产力工具的集成、数亿条消费者记录，以便为任何受众构建电子邮件外展活动。 Customers.ai 销售推广自动化系统已被全球超过 100 万家企业使用，涉及各个行业和国家。
Gleen AI
gleen.ai
创建针对您的文档进行训练的自定义 AI 聊天机器人 无论您是寻求简化客户服务运营的企业，还是寻求快速高效帮助的个人，我们的人工智能机器人都可以提供您所需的支持。
LivePerson
liveperson.com
对话式人工智能绝不是人造的。 与您的客户建立有意义的个性化联系，同时为您的业务带来真正的成果。
PowerTextor
powertextor.com
企业短信服务。 PowerTextor 是适用于 Microsoft Dynamics 365 和 Power Platform 的 SMS 连接器。我们通过短信营销和 Microsoft Power Automate 的力量帮助企业与客户建立更好的关系。
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly 允许企业通过 WhatsApp 轻松创建和发送自动化、交互式和个性化的营销活动。这促进了双向对话（与短信和电子邮件不同），潜在客户和客户可以选择他们的购买旅程，从而提高参与度和转化率。 Connectly 还将客户通信集中在一个统一的收件箱中（跨 WhatsApp、SMS、Facebook Messenger 和 Instagram），使公司能够细分受众并根据其智能报告做出数据驱动的决策。
Whisbi
whisbi.com
Whisbi 为 B2C 企业提供移动优先的对话式销售和营销平台。我们的解决方案为销售和营销专业人员创造了提高销售转化率、提高现场参与度并提供差异化在线客户体验的机会。 Whisbi 将视频通话、聊天、聊天机器人、点击通话或传统电话等所有联系渠道整合到一个集中式数据驱动的 UI 中，供您的客户使用。 Whisbi 通过 BI 引擎增强，在正确的时间为正确的客户提供正确的渠道。 Whisbi 解决方案可轻松与现有基础设施集成，从呼叫中心到实体商店和虚拟展厅。在网站上简单地包含该解决方案就可以提供真正的全渠道客户体验，从而显着提高在线转化率。我们为销售和营销提供世界一流的对话平台，并能够分享特...
Table Duck
tableduck.com
Table Duck 是一个全渠道通信平台，可在一个地方管理和自动化所有客户对话。
Prokeep
prokeep.com
Prokeep 成立于 2016 年，是面向批发分销商的领先客户体验管理软件。 Prokeep 通过将沟通转化为商业来发展关系和业务；通过集中沟通提高销售额，通过更好的洞察和参与机会改善客户体验，并通过系统自动化提高生产力。 Prokeep 被北美超过 1,000 家分销商使用，实现了超过 1100 万次对话和超过 60 亿美元的收入。发展您的分销业务。建立更牢固的客户关系。提高员工生产力。所有这些都通过 Prokeep 的客户体验管理软件专为经销商在现代市场中蓬勃发展而构建。 Prokeep：- 被 50 个州、10 个省和 2 个地区的经销商使用。 - Prokeep 进行超过 1100 ...
Payemoji
payemoji.com
Payemoji 是一种全渠道消息传递服务，可让任何客户和员工通过 WhatsApp Business 等日常消息传递应用程序进行旅程。无需 IT 技能。无需下载移动应用程序。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一个客户沟通平台，帮助企业通过 WhatsApp 和其他社交消息渠道向客户销售产品并为其提供支持。功能亮点： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - WhatsApp 聊天机器人 - WhatsApp 广播和批量消息传递 - 开放 API 和 Webhooks - 自动化 - 集成（Shopify、HubSpot、2000 多个带有 Zapier 的应用程序等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序Android Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，...
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一个现代化的、DMS 集成的自动化通信平台，可以轻松地与客户建立联系并转化为客户。推动经销商的服务绩效进入快车道。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有集成目录的可视聊天（实时聊天、聊天机器人和消息传递），可以向您的客户实时展示和推荐产品。通过人工代理或聊天机器人通过您的社交渠道以及电子商店提供 24/7 个性化帮助。与 chatGPT 集成，为我们的聊天机器人提供更加人性化的体验。
Watermelon
watermelon.ai
在几分钟内构建您的 GPT-4 聊天机器人、抓取您的网站、上传您的文档并减少客户服务团队的工作量。您的客户和员工一定会喜欢它。
Jebbit
jebbit.com
利用可转化的移动体验，将移动流量转化为可操作的数据。
Twixor
twixor.com
Twixor 通过生成式 AI 和 NLP 重新定义了 CX，在消息传递渠道上创建动态的客户旅程。我们的低代码/无代码 CX 平台融合了数字助理和智能流程自动化，提供个性化、面向目标的交互。它超越了脚本化的响应，生成富有同理心的定制建议和解决方案，提高了营销、业务交易和支持运营方面的客户满意度。 ✔ 久经考验的成功：Twixor 拥有 400 多家全球客户（包括财富 500 强公司），每季度管理的互动次数超过 10 亿次，还拥有 7 项专利，受到信赖和认可。 ✔ 变革性优势：借助 Twixor，对话率提高 25% 以上，运营成本降低 15-25%，品牌参与度提高 80%。 ✔ 主要功能：我们的...
TITANPush
titanpush.com
将您的网站参与度和转化率提高高达 20%！ TITANPush 是一个提供工具的平台，可帮助品牌通过其网站销售更多产品并与客户更好地沟通。在应用程序中，您会发现： * 历史记录：在您的网站上提供每个客户之前访问过的产品的历史记录。选择从浮动气泡中显示它或将其集成到您的网站中，自定义每个元素的外观并配置每个元素将显示的页面。我们还有重定向弹出窗口形式的变体！ *浏览次数最多：向您的客户展示您网站上访问次数最多的产品列表，并产生购买冲动。选择以气泡形式显示它或将其集成到您的网站中，自定义卡片的外观，并设置可用的网站页面。 * 网络推送通知：发送可随时到达手机和桌面的短信。您可以发送手动和自动营销活...
PropFuel
propfuel.com
PropFuel 是一个 SaaS 平台，帮助协会将广播通信转化为对话。这些对话捕捉会员的声音，确定个人需求并简化一对一的参与。
Makerobos
makerobos.com
在 Makerobos，我们建立了根深蒂固的业务关系，为客户提供从战略与创新到部署的人工智能之旅的咨询服务。我们致力于增强客户的内部人工智能能力。我们帮助他们将独特的数据和组织专业知识转化为宝贵的知识产权资产。我们利用一流的人工智能技术。 MakeRobos 受到多家全球领先企业的信赖，是发展最快的 AIaaS 公司
Voxie
voxie.com
Voxie 是对话式 AI 文本营销领导者，帮助零售、服务和餐厅热情品牌与客户建立联系并向客户学习，从而显着增加收入。要了解更多信息，请访问 www.voxie.com。
Routee
routee.net
Routee 是一家领先的云通信提供商，设计、开发和分发先进的 Web 和 API 自动化解决方案。通过其强大的平台和可扩展的 API，它可以帮助世界各地的企业、零售企业和服务提供商与目标受众进行有效沟通。在 AMD Telecom 强大的基础设施的支持下，Routee 为其值得信赖的全球合作伙伴和一些最著名的财富 500 强企业带来了强大的互动工具集。您可以使用 Routee 做哪些事情？ -短信 使用 Routee 提供的短信服务在全球范围内高效传播您的消息。营销短信、交易短信、双向短信、短信双因素身份验证、短信调查、批量彩信、验证短信发送者。 -语音 通过众多 VoIP 选择，让人们听到...
360dialog
360dialog.com
360dialog 是 WhatsApp Business API 的官方商业解决方案提供商 (BSP)。 360dialog WhatsApp API 非常轻量级，不需要专有文档，您可以使用 WhatsApp 提供的原始文档。围绕WhatsApp API，360dialog正在提供很多企业服务。
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa 聊天机器人是一款 Messenger 聊天机器人和 Instagram DM 自动化工具。它是市场上最好的聊天机器人自动化工具之一。它有一些 SocialNowa 独有的附加功能，许多竞争对手都没有提供。例如无限联系人/订阅者列表、多个机器人和社交媒体时间表。使用 SocialNowa 聊天机器人，制作聊天机器人漏斗变得很容易，并且有助于非常快速地转化交易。该工具与许多支付网关集成，使企业家可以非常简单地在聊天机器人内销售产品或服务。它还有助于增加产品销量，并帮助客户在 Facebook Messenger 和 Instagram DM 中找到合适的产品。 SocialN...
Dashly
dashly.io
Dashly 是一个对话式营销平台。它通过将与客户的每次互动转变为人与人之间的对话，帮助 700 多家 SaaS 和 EdTech 公司提高转化率和收入。通过通话安排和视频通话将其提升到另一个层次。通过主动消息传递、聊天机器人和弹出窗口，您可以生成更多潜在客户并对其进行筛选。潜在客户在 eCRM 中收集并进行细分 - 这就是您开始电子邮件营销的方式。管理手动和触发通信 - 这些可通过实时聊天消息、弹出窗口和电子邮件来实现。特点： - 使用由易于使用的 Chatbot Builder 制作的聊天机器人捕获潜在客户； - 在 eCRM 中存储和管理它们； - 跟踪访客的行为； - 使用弹出窗口提供...
Verint
verint.com
Verint 是客户互动领域的全球领导者。自动化、人工智能和云领域的客户体验专家。
ShopPop
shoppop.com
ShopPop 通过大规模启动和自动化对话，使 Messenger 成为您企业强大的营销渠道。当您将 ShopPop 连接到您的业务时，您将扩大受众群体，在一个收件箱中处理所有对话并重新吸引他们，以获得更多销售额并产生更好的潜在客户。