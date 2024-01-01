替代项 - teQatlas

Pangea.ai

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招聘技术团队仍然是公司面临的最大商业挑战之一。 Pangea.ai 通过聚合经过顶级审查的开发机构来实现更快、更简单的招聘，从而解决了分散的人才市场中的招聘困难。 灵活的招聘选项可满足任何需求。 * 基于项目构建产品 * 立起整个开发舱 * 工程团队扩充服务 工作原理：您可以使用 Pangea.ai 的自助即时匹配来寻找适合您需求的代理机构，或与我们的团队成员之一联系，他们可以为您寻找项目提案。 在您需要的地方与分布式软件开发人员和团队合作。 Pangea.ai 的全球覆盖服务与世界各地任何时区至少有 4 小时的重叠。除了英语之外，Pangea.ai 的人才还精通 15 种以上语言。 ...