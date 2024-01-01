替代项 - Tenjin
Appsflyer
appsflyer.com
使用 AppsFlyer 分析和衡量您的移动营销活动，获得有关客户旅程的宝贵见解，并做出有影响力的决策。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一个平台上进行应用程序分析和营销
Branch
branch.io
数字品牌在 Branch 上成长。利用企业级解决方案发展您的业务，该解决方案旨在提高端到端用户参与度，并提供跨所有设备、渠道和平台的营销效果的全面衡量。
Adjust
adjust.com
移动测量变得简单：Adjust 将您的所有营销活动统一到一个强大的平台中，为您提供扩展业务所需的见解。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
Airbridge
airbridge.io
适用于网络和应用程序的通用归因平台，可衡量跨设备、身份和平台的真实营销效果。
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. 是一家实时数据解决方案公司，为数据驱动的营销人员提供领先的全渠道衡量和归因解决方案。 Kochava 的营销操作系统™ (m/OS) 为广告商和发布商提供了一个无缝集成和管理客户身份、衡量和数据控制的平台。与当今使用的复杂、孤立的技术堆栈不同，m/OS 采取了下一步：将所有数据和关键的全渠道解决方案统一到一个超越数据聚合和报告的有凝聚力的操作系统中。 m/OS 为无限的广告商和发布商工具提供了基础，包括在平台上构建第三方解决方案的选项。通过设计，m/OS 通过使数据可访问且可操作来促进成功，从而最大限度地提高投资回报率。凭借以客户为导向的创新文化、对数据安全的专注以及...
Cometly
cometly.com
Cometly 是一个归因云平台，使企业能够为其广告活动获得更准确的归因，并根据准确的数据做出更明智的广告优化决策。
Madgicx
madgicx.com
Madgicx：E-com 广告云提供全方位的解决方案，帮助 Meta 广告商优化其广告的所有领域 - 包括 Facebook 跟踪、自动化、定位、创意和广告管理。
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零时间追逐数据。更多时间推动增长。 通过下一代归因、全漏斗营销数据和一流的欺诈预防，全面了解投资回报率。 根据 G2 Crowd 的统计，Singular 是排名第一的 MMP。我们帮助世界顶级移动营销人员利用下一代归因推动更快的增长。
Tapstream
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跟踪您的 App Store 链接。将您的应用商店链接缩短为 taps.io 链接以获取点击次数等。