替代项 - Tenfold
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
MightyCall
mightycall.com
小企业的声音。快速、简单、安全。专为小型企业设计的虚拟电话系统。
OpenPhone
openphone.co
适合初创公司和小型企业的电话
JustCall
justcall.io
JustCall 是一个基于云的电话系统，适用于您的远程销售和支持团队。与 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/帮助台工具集成。
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Aircall
aircall.io
Aircall 是一种易于使用、基于云的电话解决方案，其功能专为更好的对话而设计。只需几秒钟即可完成设置，并在当今世界任何地方开始对话。 没有硬件。没有头痛。 Aircall 通过简单的一键式集成融入您现有的工作流程，连接 CRM 系统、帮助台解决方案和其他基本应用程序。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名称 Vonage Holdings Corp.）是一家美国上市商业云通信提供商。该公司成立于 2001 年，总部位于新泽西州霍姆德尔镇，是一家基于互联网协议语音 (VoIP) 的住宅电信服务提供商。 截至 2020 年，Vonage 的综合收入为 12.5 亿美元。通过 2013 年开始的一系列收购，Vonage 以前是一家以消费者为中心的服务提供商，扩大了其在企业对企业市场的影响力。 Vonage 的产品包括统一通信、联络中心应用程序和通信 API。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Adversus
adversus.io
今天改善外拨电话。我们帮助呼叫中心提高 KPI，做出更好的洞察驱动决策，并更智能地管理联系人。
PhoneBurner
phoneburner.com
通过我们的销售拨号器，Dial 的引导速度提高 4 倍，并最大限度地提高实时对话效果。提高销售代表的工作效率并最大化收入！立即尝试 PhoneBurner！
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款销售 CRM 软件工具，可提高销售团队的生产力、流程和渠道可视性。消除摩擦并增加销量。
Ringover
ringover.com
建立与您的 CRM 集成的强大呼叫平台，可通过 PC 和智能手机访问并获取全球号码。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道外展，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Outplay
outplayhq.com
3 倍于您的销售会议，而不是您的预算 Outplay 的销售参与平台拥有提高销售团队效率所需的一切 - 多渠道外展、外向销售自动化、潜在客户跟踪、潜在客户采购市场、会议安排程序等等。 现在就开始实现你的目标，而不是下个季度。
Aloware
aloware.com
享受无限通话 + 短信，每位客服人员每月 50 美元起。与 HubSpot、Zoho 等集成！配有电源拨号器和自动化工具。
Ringy
ringy.com
自动化任务。推动销售。培养领导力。 Ringy 是一个完整的 CRM 解决方案，可在直观的界面中处理所有事务。
Groove
groove.co
体验无摩擦销售的力量。 借助 Salesforce 评价最高的销售互动平台，消除销售流程中的摩擦并创造更多收入。
Uptics
uptics.io
一体化销售自动化平台，供远程和内部销售团队轻松启动外向营销活动、培育内向销售线索、打包交易渠道并提高营收。
Cloudtalk
cloudtalk.com
帮助企业与客户建立联系。 CloudTalk 的呼叫中心软件拥有超过 160 个国家/地区的电话号码，可帮助成长中的企业扩展到本地地区之外。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 联络中心平台使您的企业能够在整个客户旅程中提供卓越的服务。立即探索出色的 CX。
Toky
toky.co
按照您的方式工作的现代电话系统 易于设置。集成到任何地方。通过电话、应用程序或桌面给客户打电话和发消息。一切价格合理。
Kixie
kixie.com
为与 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等领先 CRM 合作的销售团队提供超可靠、轻松自动化的呼叫和短信服务。
Salesmate
salesmate.io
增加您的收入和关系。 Salesmate 为您的销售团队和客户提供简单、个性化且高效的体验。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks 提供基于云的解决方案，使营销人员能够增加收入，同时尊重消费者的选择。
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI is a new-age unified cloud communication platform that is efficient, flexible, and packed with necessary modern features for businesses of all types. It seamlessly integrates with your favorite CRM tools and APIs, allowing you to streamline your workflow and automate tasks. You can also cont...
Pipes.AI
pipes.ai
Pipes.AI uses AI-driven calls and texts to instantly follow up with your digital leads, converting them to live calls of actual prospects into your call center. Pipes.AI lets you: ✅ Learn which leads sources are most effective, so you can quickly optimize your spend ✅ Test voice scripts to optimize ...
MyOperator
myoperator.com
MyOperator is India's leading cloud communication provider, catering to 10,000+ businesses including NCERT, Amazon, Lenskart, Apollo, and Myntra. With a suite of offerings like Corporate line, 360-degree Campaign Management, Office IVR, call analytics, cloud call centre, SMS + WhatsApp campaigns and...
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft 是业界最成功的销售互动平台，每月帮助销售开发团队与超过 15,000,000 名联系人互动。 VanillaSoft 可以单独使用，也可以与现有的传统 CRM 系统结合使用，使销售代表能够在几秒钟内响应新的潜在客户，跨更多渠道与潜在客户更一致地互动，并产生更多合格的销售机会。在全球范围内，数以千计的用户使用 VanillaSoft 基于队列的销售引擎和智能路由来实施销售节奏自动化，从而在领导速度、持久性、生产力和每个代表的收入方面取得了巨大的进步。 VanillaSoft 是一家私营公司，总部位于美国德克萨斯州普莱诺。要了解更多信息，请访问 www.vanillasof...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa 是一款用于绩效、联盟和合作伙伴营销的企业级跟踪软件。 Phonexa Suite 是贯穿消费者引导和呼叫生命周期的基础技术，可帮助绩效营销团队提高跨联营公司、合作伙伴和付费渠道的品牌投资回报率。 Phonexa 优先考虑跨客户交互（如点击、通话、表单提交、网站行为等）的基于结果的营销。通过其单一的操作解决方案，Phonexa Suite 为 D2C 发行商、网络、代理商和品牌提供了前所未有的营销活动访问和控制，消除了潜在客户开发过程中缺乏透明度的情况，并实现了流程自动化。 Phonexa Suite 使客户能够优化无摩擦的客户获取工作并分析推动合格渠道的来源。 Phonexa ...
FreJun
frejun.com
FreJun 是一个云电话平台，可自动执行您的商务呼叫。用户可以使用唯一的虚拟号码拨打外线业务电话，并使用同一号码接听来电。通过虚拟号码拨打的电话可以被记录并与任何工作流程工具（例如 CRM 和 ATS）集成。生成详细的呼叫分析和人工智能见解以提高团队绩效。 FreJun 还提供了独特的自动呼叫功能（自动拨号器），用户可以自动呼叫号码列表。通过将 FreJun 与工作流程工具结合使用，整个联系系统可以在 5-10 分钟内实现自动化。
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin 是一款基于云的销售沟通工具，可帮助您接触最多 3 倍的潜在客户并达成更多交易。现在了解更多信息。
Orum
orum.com
Orum 是人工智能驱动的实时对话平台，可增强销售活动、连接团队并增加收入
Koncert
koncert.com
Koncert 的多渠道 AI 销售互动平台可帮助您增加 B2B 销售收入并转化潜在客户。人工智能拨号器。 AI并行拨号器。 AI流量拨号器。代理辅助拨号器。节奏。
Shape Software
setshape.com
Shape 是专门构建的销售和营销自动化软件，具有可针对任何企业进行配置的预构建功能。易于使用的界面为您的团队提供支持，并将您业务的各个方面整合到一个人工智能平台中。 Shape Software 为您的团队提供了一个协作空间，让他们在所做的一切事情上保持一致和高效，无论是简化销售渠道、通过营销序列和数字广告吸引更多潜在客户、培养客户关系、无缝沟通还是跟踪项目。立即开始通过 Shape 增加您的收入。
Salesken
salesken.ai
Salesken 为您提供销售代表在通话中的表现的详细可见性，以便您可以提高客户参与度并达成更多交易。
amplemarket
amplemarket.com
当您专注于销售时，Amplemarket 会处理繁琐的任务。它是自动驾驶仪上的潜在客户开发、电子邮件推广和潜在客户资格认证。