替代项 - Tekpon

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PRmarketing.tools 是公关和营销工具（软件和服务）的目录。它可以让您通过提供汇总的用户满意度指数以及促进选择的各种功能来选择最佳的公关和营销工具。 PRmarketing.tools 还为 MarTech 行业提供与工具相关的促销代码、新闻、分析和数据。 PRmarketing.tools 的目录包含以下工具： * 市场研究和营销策略规划。 * 打造您的品牌。 * 通过不同渠道推广您的品牌。 * 与您的受众互动并自动化营销活动。 * 将您的受众转化为潜在客户和客户。 * 留住您的客户。 除了汇总的用户满意度指数外，我们还为每个列出的软件和服务提供我们的评论，并让用户分享他们...