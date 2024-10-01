替代项 - Tealium
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Google Tag Manager
google.com
由 Google 提供的免费网站和应用程序标签管理。营销人员希望标签管理简单、可靠，并能轻松与现有系统集成。这就是 Google 跟踪代码管理器所提供的功能。您将更快地启动程序，因此您可以更快地做出决定。添加和更新您自己的标签，用于转化跟踪、网站分析、再营销等。快速部署Google和第三方标签。错误检查、安全功能和快速标签加载可确保您的所有标签正常工作。跟踪代码管理器可改善整个企业的协作。工作区、精细访问控制和多环境测试支持等功能意味着营销和 IT 可以高效地协同工作。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 通过智能营销自动化平台推动更智能的数字关系，该平台由所有客户推动，并从第一天起就进行了规模化设计。 Klaviyo 建立在灵活、实时的数据库之上，集中了所有客户数据（来自整个技术堆栈、任意时间长度、完整的详细信息），可以轻松创建、交付和优化令人难以置信的复杂和个性化体验。电子邮件、短信、移动应用程序、评论、网络、付费广告等等。使用 Klaviyo 加入超过 13 万付费客户的行列，提高转化率和客户终身价值，并按照他们自己的方式实现增长。了解更多信息，请访问 klaviyo.com。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Impact
impact.com
Impact.com 是全球领先的合作伙伴关系管理平台，自 2008 年成立以来，一直在改变企业发现和管理所有类型合作伙伴关系的方式，包括附属机构、影响者、商业内容出版商、B2B 等。构建的平台可以帮助企业（品牌、出版商和代理商）与出版商和消费者建立真实、持久和有益的关系。通过提供整个消费者旅程的可见性，他们能够轻松、透明地聚合、协调和优化整个合作伙伴组合的总价值，从而推动增长并为消费者创造新价值。要详细了解 Impact.com 的技术平台和合作伙伴市场如何推动沃尔玛、Uber、Shopify、联想、欧莱雅、Fanatics、Levi's 和 1-800-Flowers 等全球企业品牌的收入...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI 帮助 B2B SaaS 营销人员提高营销投资回报率、节省日常分析的时间和精力，并针对影响渠道/收入的营销活动提供重要见解。首先，Factors 通过无代码集成汇集了所有数据孤岛 - 网站访问者数据、CRM、广告平台、Clearbit 和 Search Console 数据。通过 CRM 联系人/潜在客户识别网站上的匿名访问者后，Factors 可以提供所有营销指标的统一视图、带有投资回报率分析的多点触控归因、营销和销售渠道分析，以及为 B2B 营销人员量身定制的自动化见解。
Customer.io
customer.io
Customer.io 是一个客户参与平台，专为营销团队设计，旨在创建数据驱动的营销活动，在适当的时间通过所有消息渠道接触到人们。他们的产品套件包括 Journeys（满足所有参与需求的消息传递自动化工具）和 Data Pipelines（连接整个技术堆栈的客户数据平台）。 Customer.io 通过结合实时数据和个性化消息，提供了有效客户参与的制胜秘诀。 Customer.io 专为规模化而打造，已被超过 5,500 家公司使用，每年发送超过 290 亿条消息。 Customer.io 成立于 2012 年，是一家全球分布的远程优先公司，被评为 2022 Inc. 5000 强中增长最快的...
Contlo
contlo.com
Contlo 是领先的生成式人工智能营销平台，可通过全渠道营销活动、实时生成式客户旅程、人工智能驱动的一对一超个性化细分以及有关客户行为的可行见解来推动自主客户参与。 Contlo 专为人工智能优先的世界而打造，使现代企业能够利用人工智能来协调其端到端营销。该平台帮助品牌提高客户终身价值、提高客户参与度并提供超个性化体验以留住最有价值的客户。 Contlo 受到数千家快速发展的企业的信赖，可通过吸引忠实客户并在整个客户生命周期中更快地做出数据驱动的决策来提高销售额。使他们能够借助以下工具衡量和优化个人客户体验： * 针对每个客户接触点的自主个性化营销活动： 通过电子邮件、短信、WhatsA...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一个客户参与平台，适用于渴望产生影响力的电子商务营销团队，这些团队希望成为首席执行官精干而强大、值得信赖的收入增长合作伙伴。我们的人工智能驱动解决方案已被50个国家的2000多家中型企业以及沃达丰、鳄鱼、新百伦和维多利亚的秘密等许多全球知名品牌采用。 SALESmanago 通过利用三个原则实现收入增长最大化和改善电子商务 KPI 的承诺：(1) 客户亲密度，基于零数据和第一方数据创建真实的客户关系； (2) 精准执行，通过超个性化提供卓越的全渠道客户体验； (3) 增长智能将人类和基于人工智能的指导相结合，实现务实、更快的决策，从而实现最大影响。更多信息：www.s...
Skeepers
octoly.com
Skeepers 是欧洲购物者参与解决方案的领导者。 他们提供完全集成的一站式 UGC 套件，帮助品牌与消费者建立联系、扩大影响力、提高参与度、推动销售和保留客户。 Skeepers 通过我们完全集成的一站式 UGC 解决方案套件的真实体验将品牌和消费者联系起来。借助 Skeepers，品牌可以真正培养消费者关系、扩大覆盖范围、提高参与度、推动销售并提高消费者保留率。其解决方案可以轻松、有效、大规模地创建、收集、管理和激活 UGC。 Skeepers 使品牌能够与我们的创作者社区建立联系，获取高质量、定制的 UGC 视频内容。其先进的人工智能使品牌能够利用最优化的视频内容使产品与目标受众产...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO 是第一个以隐私为导向的 Google Analytics 替代品。 Piwik PRO 分析套件创建于 2013 年，允许跟踪用户的 Web、应用程序、产品和内联网行为。该平台确保遵守严格的欧盟、美国、中国和俄罗斯数据保护法，包括《通用数据保护条例》(GDPR) 和《健康保险流通与责任法案》(HIPAA)。伟大的平台带来了伟大的客户服务。从实施和入职，到产品培训，再到分析咨询和定制集成——Piwik PRO 为您旅程的每一步提供个性化方法。 Piwik PRO 分析套件 分析 跨网站、移动应用程序、数字产品和登录后区域跟踪客户行为，而不损害用户隐私。无论您要分析的信息范围如...
Formaloo
formaloo.com
Formaloo 是一个工作区，您可以使用它来创建从调查到 Web 应用程序和门户的任何内容 - 一切都在一个地方。 Formaloo 附带了一组强大的构建块来收集、组织和理解您的数据。各种规模的团队都使用 Formaloo 来构建参与度调查、会员门户、公告板、聊天机器人以及更多工具来吸引受众。
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. 提供应用程序编程接口解决方案。该公司分部门收集、清理和控制客户数据，并提供数据集成、治理和受众管理服务。 Segment.Io 为加利福尼亚州的客户提供服务。
TheyDo
theydo.io
对于以体验为主导、以客户为中心的公司的服务设计师和经理来说， TheyDo 是有史以来最具协作性的旅程管理平台。 对于那些相信提供卓越客户体验的唯一方法就是团结一致的人们来说，这可以帮助他们比以前轻松两倍，并多年来第一次保持一致性。 与地图工具不同， TheyDo 旨在管理跨团队、产品和地域的旅程，并且一切都在一个以旅程为中心的统一框架中进行。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一个数据驱动的营销自动化平台，为您提供 360 度客户视图，使您能够通过清理数据、细分受众和个性化自动化营销活动来加速销售并最大限度地保留客户。将客户数据转化为销售额从未如此简单。
Hightouch
hightouch.io
Hightouch 是一个数据激活平台，可帮助组织将客户数据转化为行动。该平台提供了从任何数据仓库收集、准备数据并将其激活到 200 多个下游工具所需的强大功能，因此营销、销售和客户成功团队可以使用它来个性化体验、增加收入并最终发展业务。 Hightouch 的营销人员友好功能使您无需编写代码即可轻松完成复杂和定制的用例。借助 SQL 或 Customer Studio（一套无代码功能套件）的强大功能，组织中的任何人都可以探索客户数据并将其同步到他们日常使用的工具中。作为反向 ETL 类别的先驱，Hightouch 正在引领客户数据平台行业向仓库原生可组合 CDP 架构转型。这种新范式将数据仓...
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. 是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国科技公司，生产用于通过 Web 式界面搜索、监控和分析机器生成的数据的软件。Splunk Enterprise 和 Enterprise Cloud 解决方案捕获、索引和关联真实数据Splunk 通过识别数据模式、提供指标、诊断问题和提供业务运营情报，使机器数据在整个组织中可访问。 Splunk 是一种用于应用程序管理、安全性和合规性以及业务和 Web 分析的横向技术。最近，Splunk 也开始为 BizOps 开发机器学习和数据解决方案。
Insider
useinsider.com
Insider 是一个用于构建个性化跨渠道体验的单一平台，使企业营销人员能够跨渠道和系统连接客户数据，使用 AI 意图引擎预测他们的未来行为，并构建个性化的客户体验。营销人员使用 Insider 的平台跨 Web、应用程序、Web 推送、电子邮件、短信、WhatsApp Commerce 等提供一致且引人入胜的体验。最近获得独角兽地位的 Insider 还受到纳斯达克的祝贺，成为世界上唯一由女性创立、女性领导的 B2B SaaS 独角兽之一。 CrunchBase 最近将 Insider 联合创始人兼首席执行官汉德·西林吉尔 (Hande Cilingir) 评为美国以外的顶级女性首席执行官之...
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个以洞察为导向的客户参与平台，受到超过 1,200 个全球消费品牌的信赖，例如 Ally Financial、McAfee、7-11、三星、Flipkart、达美乐、雀巢、德国电信、Airtel 等。来自超过 35 个国家/地区的数字优先品牌和企业品牌使用 MoEngage 每月为超过 12 亿客户提供数字体验，每天发送 32 亿条消息。 MoEngage 在 10 个国家设有办事处，并得到高盛资产管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Ma...
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个客户平台，旨在提供见解、管理工作流程和提升客户体验。 Planhat 正在帮助全球数百家现代科技公司以客户为中心开展业务，以最大限度地提高客户成功和客户终身价值。该平台专为从 CSM 到最高管理层的每个人而构建，可让您统一客户数据、设定目标和理想结果，并通过手册、自动化和协作等功能增强客户旅程。该公司于2014年成立于瑞典斯德哥尔摩，拥有一支超过100人的团队，遍布欧洲、北美、南美和亚太地区。请访问 www.planhat.com 了解更多信息。
UTM.io
web.utm.io
UTM.io 是一款用于无缝、有效和协作 UTM 跟踪的一体化解决方案。用简化的解决方案替换旧的混乱的电子表格。我们的应用程序简化了创建和管理 UTM 链接的过程，确保您所有营销活动的一致性和准确性。凭借品牌域名、点击跟踪、规则和团队协作等高级功能，我们的平台非常适合大型团队和复杂的转换。立即注册，通过 UTM.io 简化您的营销工作流程并释放您的全部潜力。
Catalyst
catalyst.io
Catalyst 是通过客户推动增长的领先平台。旨在在整个客户体验中提供价值； Catalyst 将新买家转化为终身收入。通过以保留为导向的工作流程和以收入为中心的自动化，我们增强了以客户为中心的团队。 Catalyst 的无缝企业集成将孤立的客户数据集中到行业最直观的平台中，并由先进的工作流程提供支持。自动化并扩展您一流的客户旅程；提高用户生产力和采用率；并提供对客户健康状况的清晰洞察，从引导到宣传，精确优化客户体验。与 Catalyst 值得信赖的团队和直观的平台合作，构建、迭代和扩展以客户为主导的增长战略。了解更多信息，请访问 https://catalyst.io/
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare 超越了传统分析，能够前所未有地了解客户体验，从而改变您的业务。凭借直观的技术揭示每个用户的行为、意图和态度，我们使企业能够快速提供更多人性化体验，同时确保隐私和可访问性。这会带来更快的增长、更大的敏捷性和更满意的客户。我们为新的数字体验提供动力，使其更加人性化。
Forest Admin
forestadmin.com
Forest Admin 是一种低代码内部工具解决方案，可帮助开发人员快速为其业务团队配备内部工具，例如功能齐全的管理面板、仪表板和数据库操作工具，这些工具针对其运营量身定制并可随时扩展。您所需要做的就是连接数据源，稍后就会根据您的数据自动生成功能齐全的管理面板。然后使用低代码组件轻松自定义它，以满足您的独特需求。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是领先的 B2B 分析和归因平台。 HockeyStack 连接您的所有平台，清理您的数据，并允许您衡量推动渠道的因素并可视化买家旅程。端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的数百个收入团队正在使用 HockeyStack 来推动更多渠道并更快地完成交易。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一体化客户体验和数据平台 (CXDP)，使营销团队能够通过高度个性化的跨渠道旅程超越客户期望。借助 Dotdigital，营销人员可以无缝地统一、丰富和细分客户数据。 Dotdigital 打破了数据孤岛，简化了决策，并为实现大规模客户参与的营销创意铺平了道路。凭借强大的 AI 功能，Dotdigital 可以轻松实现跨网络、电子邮件、短信、WhatsApp、聊天、推送、社交、广告等的深度个性化体验的自动化。 Dotdigital 受到电子商务、零售、非营利、教育、金融服务和其他领域 4,000 多个品牌的信赖，为全球营销人员提供支持。 Dotdigital 总部位...
Heap
heap.io
Heap 是唯一可以让您全面了解客户数字化旅程的数字化洞察平台，因此您可以快速提高转化率、保留率和客户满意度。 - 改善客户体验：准确定位用户遇到的困难，快速改进客户体验，确保直观、愉快的用户体验。 - 加快上市时间并优化产品和业务团队的影响：不要纯粹依靠直觉，而是利用数字参与数据来测试假设并回答出现的问题。借助数据驱动的见解，自信地将新功能和体验推向市场。 - 打造越来越有价值的功能和体验：利用数据就可以与业务成果明确挂钩的工程投资达成共识。 -了解完整的用户旅程：通过本机会话重播、完整的数据基础和自动化数据科学，只有 Heap 可以提供团队获胜所需的见解。超过 8,000 家企业使用 He...