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将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

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创建在线课程从未如此简单！ Teachizy 简单、灵活且 100% 法语，是一款 LMS 工具，包含数字化培训所需的一切。

网站： teachizy.fr

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