Taste of Home
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Taste of Home”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
搜索您最喜欢的甜点、开胃菜、主菜食谱等的食谱。在 Taste of Home 杂志上查找一系列简单的食谱以及家庭烹饪技巧、厨房设计见解以及饮食和营养信息。
网站： tasteofhome.com
免责声明：WebCatalog 与“Taste of Home”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。
您可能还会喜欢
The Pioneer Woman
thepioneerwoman.com
Epicurious
epicurious.com
The Kitchn
thekitchn.com
Kitchen Stories
kitchenstories.com
Simply Recipes
simplyrecipes.com
Meta Nutrition
metnu.com
Women's Health
womenshealthmag.com
Food52
food52.com
Delish
delish.com
Serious Eats
seriouseats.com
MyFridgeFood
myfridgefood.com
Betty Crocker
bettycrocker.com